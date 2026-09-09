10 zł za litr benzyny i diesla? Minister mówi bez ogródek Fot. Shutterstock

Widmo paliwa po 10 zł za litr znowu zaczęło krążyć nad polskimi drogami. Głos w tej sprawie zabrał właśnie minister energii Miłosz Motyka. Wiadomości są dwie: jedna uspokaja, druga brutalnie sprowadza na ziemię.

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Podczas rozmowy na antenie TVP Info szef resortu energii musiał zmierzyć się z pytaniem, które zadaje sobie dziś chyba każdy kierowca nad Wisłą: czy czarny scenariusz i ceny paliw w Polsce na poziomie dwucyfrowym to kwestia najbliższych tygodni?

– Dzisiaj takiej analizy nie ma. I analitycy też tego nie przewidują. To, jak się rozwinie kryzys na Bliskim Wschodzie, jest niewiadomą, ale w przyszłości najbliższej takiego zagrożenia nie ma. Natomiast ceny paliw w Polsce są wysokie – przyznał bez ogródek Miłosz Motyka.

Mówiąc krótko: katastrofy na poziomie 10 złotych na razie nie będzie, ale na ulgę przy kasie też nie ma co liczyć. Drożyzna na stacjach stała się nową normą, z którą musimy żyć. Ropa naftowa reaguje na każdy wystrzał i każdą deklarację polityczną na Bliskim Wschodzie, a polski kierowca odczuwa to w kieszeni niemal natychmiast przy dystrybutorze.

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"Budżet tego nie dźwignie"

Wielu zmotoryzowanych z pewnością liczyło na powtórkę z wakacji. Pamiętacie rządowy program CPN (Ceny Paliwa Niżej)? Rząd sięgał po to koło ratunkowe dwukrotnie. Po raz pierwszy pod koniec marca, gdy napięcia między USA, Izraelem a Iranem wywindowały ceny baryłki w kosmos, ścięto wtedy akcyzę, obniżono stawkę VAT i wprowadzono ceny maksymalne. Druga odsłona miała miejsce na finiszu wakacji: między 17 a 31 sierpnia VAT na wybrane paliwa spadł z 23 proc. do 8 proc.

Efekt? Dało się zatankować taniej, ale za ten oddech zapłaciliśmy wszyscy z innej kieszeni. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, cały program CPN pochłonął z budżetu państwa gigantyczne 5,2 mld zł, z czego sam sierpniowy zryw kosztował 495 mln zł.

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Dziś kierowcy pytają: kiedy kolejna tarcza? Odpowiedź brzmi: nigdy, a przynajmniej nie teraz. Ministerstwo Energii postawiło sprawę jasno: państwowa kasa świeci pustkami, a budżet jest "bardzo napięty".

Na początku września w porannej rozmowie w RMF FM Motyka rzucił jednak polityczną rękawicę, wskazując winnego braku zniżek. Według ministra szansa na kontynuację programu istniała, ale pogrzebał ją brak podpisu pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Projekt zablokował prezydent Karol Nawrocki. Efekt tego politycznego pata jest jeden: za każdy litr, jaki wlejesz do baku, płacisz dziś pełną stawkę rynkową.

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Co nas czeka w sezonie grzewczym? Gaz i magazyny na cenzurowanym

Problem nie dotyczy wyłącznie osób, dla których benzyna i olej napędowy to codzienny koszt dojazdu do pracy. Równolegle z rynkiem naftowym wrze na rynku gazu, a przed nami zima.

Czy tu również grozi nam finansowy nokaut? Minister Motyka uspokaja, że do końca roku obowiązują taryfy zatwierdzone na poziomach niższych niż w minionych latach, a dodatkowo koszty przesyłu surowca udało się zbić o kilkanaście procent.

Co wydarzy się od 1 stycznia 2027 roku? Na wiążące deklaracje jest za wcześnie, bo wszystko zależy od wniosków taryfowych i tego, jak ułożą się kontrakty długoterminowe.

Polska ma jednak w ręku mocny atut: nasze magazyny gazu są obecnie zapełnione w 96 proc., co stawia nas w czołówce Unii Europejskiej. Na papierze jesteśmy bezpieczni.