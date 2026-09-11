Serial "Carrie" Mike'a Flanagana wprowadzi duże zmiany w powieści Stephena Kinga Fot. materiał prasowy

"Carrie" Stephena Kinga powraca w nowym serialu Amazon Prime, który stworzył Mike Flanagan, telewizyjny mistrz grozy. Adaptacja powieści z 1974 roku zgłębi historię wyszydzanej w szkole nastolatki, idąc o krok dalej niż dotychczasowe filmowe wersje horroru. Od twórcy "Nawiedzonego domu na wzgórzu" i "Nocnej mszy" możemy spodziewać się wiele dobrego.

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Mike Flanagan stoi za "Nawiedzonym domem na wzgórzu" inspirowanym prozą Shirley Jackson, który przez długi czas królował w rankingu oglądalności serwisu Netflix. Nieoczekiwany sukces luźnej adaptacji sprawił, że gigant streamingu dał amerykańskiemu reżyserowi zielone światło na nakręcenie jeszcze czterech seriali grozy. Jego mrożący krew w żyłach repertuar zapełniły: "Nawiedzony dwór w Bly", "Nocna msza", "Klub Północny" i "Zagłada domu Usherów" na podstawie twórczości Edgara Allana Poego.

Powieści Stephena Kinga również znalazły się w kręgu zainteresowań Mike'a Flanagana. Po "Grze Geralda", "Doktorze Śnie" (sequelu "Lśnienia") i "Życiu Chucka" twórca grozy postanowił pod szyldem Amazon MGM Studios wypuścić nową wersję "Carrie", którą w 1976 roku rozsławił film Briana De Palmy z Sissy Spacek ("Służące"). Choć nadchodzący serial – podobnie jak kinowe produkcje – nadal ma problem z wiernym odtworzeniem wyglądu tytułowej bohaterki, jego zwiastun wygląda obiecująco. Ponura opowieść o gnębionej Carrie White wyjdzie daleko poza książkę.

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"Carrie" ma pierwszy zwiastun. Serial na podstawie powieści Stephena Kinga postara się nas zaskoczyć

Carrie White dorastała odcięta od reszty świata. Po przedwczesnej śmierci ojca nastolatce udaje się uciec przed nadopiekuńczą i bogobojną matką, która dotąd nie chciała posyłać jej do publicznej szkoły. Dziewczyna rozpoczyna naukę w liceum, gdzie zderza się z brutalną rzeczywistością. Szybko orientuje się, że w internecie nic nie ginie, a dzieci w sieci nie mają litości. Gdy "nowe koleżanki" nagrywają ją w łazience (po tym, jak dostała swój pierwszy okres), wyalienowana uczennica odkrywa drzemiące w niej moce telekinetyczne.

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W niektórych kwestiach serial "Carrie" odejdzie znacząco od oryginału. Powody, dla których matka protagonistki jest taka, jaka jest, mają zostać przedstawione w sposób "zniuansowany". Przypomnijmy, że w książce Margaret White jest religijną fanatyczką stosującą przemoc wobec własnego dziecka. Zmiany obejmują również wątek śmierci ojca Carrie.

Ponadto w adaptacji poznamy inne osoby obdarzone zdolnościami telekinetycznymi, o których King wspomniał pobieżnie na kartach powieści. Słynna scena balu maturalnego, podczas którego tytułowa dziewczyna zostaje oblana świńską krwią, też ma mieć nieco inny przebieg. Mike Flanagan nie jest Ryanem Murphym, którego 3. sezon "Potwora" o Edzie Geinie robi show z true crime, więc myślę, że wprowadzone przez niego zmiany nie będą służyły kampowej konwecji ani usilnej chęci wywołania szoku. Liczę, że decyzje podjęte przy tej adaptacji będą sensowne i rzucą nowe światło na "Carrie".

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