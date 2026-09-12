Wyjazd na górskie wędrówki poza Polskę może być świetnym pomysłem. W Alpach regularnie miałam wrażenie, że da się je zwiedzać taniej niż Zakopane Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Jesień to idealny moment na wyjazd w góry. Polacy najczęściej na takie wypady wybierają polskie Tatry, Karkonosze, Pieniny albo Bieszczady, bo są przekonani, że za granicą za taki wyjazd zapłacą o wiele więcej. Sama byłam na ich miejscu, ale wycieczka w Alpy wiele zmieniła w moim myśleniu.

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To, że wakacje w Zakopanem są drogie, wie każdy. Coraz więcej osób zdaje sobie także sprawę, że pęd za dudatkami sprawił, iż o górski klimat jest tam naprawdę trudno, bo komercja wyparła autentyczną atmosferę. Jednak kiedy okazało się, że obiad w schronisku w Alpach ma podobną cenę do tego w Polsce, byłam w niemałym szoku.

Alpy tańsze od Tatr. Polacy znaleźli świetne rozwiązanie

Koniec sierpnia spędzałam w austriackich Alpach, a moją bazą było Schladming. Na kanale kierunek:PODRÓŻE na YouTubie opowiedziałam wam o mojej pierwszej przeprawie i karcie turystycznej, dzięki której można tam sporo zaoszczędzić na atrakcjach – w tym na wjeździe koleją linową na szczyt Planai. Jednak sposobów na oszczędzanie jest tam znacznie więcej.

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Podczas wędrówki między jeziorami w okolicy Hans-Wödl-Hütte (1533 m n.p.m.) miałam okazję napatrzeć się na alpejskie krajobrazy, ale i porozmawiać z grupą polskich turystów, która przyjechała tam aż na 2 tygodnie. Dlaczego wybrali ten region? Po pierwsze – spodobał im się rok wcześniej, kiedy zatrzymali się tam w drodze do Włoch. Po drugie – za domek kempingowy zapłacili tylko 1500 zł na 2 tygodnie. Wybór tańszego noclegu pozwolił im nie tylko na dłuższy pobyt, ale i na więcej szaleństw w postaci stołowania się w restauracjach czy schroniskach.

W najnowszym odcinku na kanale kierunek:PODRÓŻE zabieram was na wędrówkę od Jeziora Bodeńskiego do schroniska Hans-Wödl-Hütte (1533 m n.p.m.). Po drodze zatrzymamy się przy pięknym wodospadzie, a także zjemy sznycla w malowniczo położonym pensjonacie Forellenhof. Jak wyglądają ceny dań oraz produktów w miejscowych sklepach? O tym też krótko wspominam w najnowszym materiale na kanale, dlatego zapraszam do oglądania.