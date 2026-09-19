Netflix ma sporą bibliotekę skandynawskich kryminałów Fot. Kadr z "Rezerwatu"

Skandynawskich kryminałów nigdy za wiele, szczególnie jesienią, której klimat aż prosi się o mroczne historie z chłodnej Północy. Wybraliśmy pięć świetnych produkcji nordic noir dostępnych na Netfliksie, a najlepsza wiadomość jest taka, że każdą z nich obejrzycie w jeden weekend.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Skandynawskie seriale kryminalne na Netflix. Obejrzysz w jeden weekend

W bibliotece Netfliksa nie brakuje kryminałów nordic noir, a obecnie w top 10 w Polsce króluje nowość ze Szwecji, pięcioodcinkowa "Krwawa ofiara". Wybraliśmy pięć innych świetnych tytułów, które obejrzysz w jeden weekend.

REKLAMA

1. Rezerwat

Fot. Kadr z "Rezerwatu"

6 odcinków

Luksusowa dzielnica Kopenhagi. Gdy młoda filipińska au pair Ruby nagle znika bez śladu, Cecilie, mieszkająca w domu obok, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Dołączają do niej zatrudniana przez nią opiekunka Angel oraz ambitna policjantka Aicha. Razem bohaterki odkrywają kolejne tajemnice "idealnej" społeczności bogaczy, która okazuje się gnić od środka. "Rezerwat" to świetny thriller, który obnaża klasizm, rasizm i uprzywilejowaną pozycję najbogatszych.

2. Kasztanowy ludzik

Fot. Kadr z "Kasztanowego ludzika"

2 sezony po 6 odcinków

Serial, który doczekał sie dwóch sezonów (oba oferują dwa szokujące zwroty akcji), powstał na podstawie książek Sørena Sveistrupa, twórcy kultowego "The Killing", którego gwiazda Sofie Gråbøl gra jedną z głównych rolę w najnowszych odcinkach. W pierwszej odsłonie w Kopenhadze dochodzi do serii morderstw, a w każdym miejscu zbrodni pojawia się mała figurka z kasztanów. W drugim, "Zabawie w chowanego") Naia Thulin (Danica Curcic) i Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) ścigają się z czasem, aby odnaleźć zabójczego stalkera. "Kasztanowy ludzik" to rasowe nordic noir, które oferuje wszystko to, co najlepsze w skandynawskich kryminałach.

REKLAMA

3. Harry Hole

Fot. Kadr z "Harry'ego Hole'a"

9 odcinków

Harry Hole, czyli słynny bohater powieści Jo Nesbø, to poturbowany przez życie detektyw z Oslo. Jest świetny w swojej robocie (chociaż lubi działać wbrew zasadom i ignorować rozkazy), ale uzależnienia i traumy sprawiają, że balansuje na granicy autodestrukcji. Pierwszy sezon serialu, który był wielki hitem Netfliksa, bazuje głównie na powieści "Pentagram" z 2003 roku – a Hole (Tobias Santelmann) ściga seryjnego mordercę, który pozostawia po sobie krwawe ślady ślady. Musi zmierzyć się także ze swoim kolegą z policji – skorumpowanym Tomem Waalerem (Joel Kinnaman). Nie tylko fani Nesbø będą zadowoleni z tego mrocznego, ponurego, pełnego akcji kryminału.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

4. Pielęgniarka

Fot. Kadr z "Pielęgniarki"

4 odcinki

Na szpitalny oddział ratunkowy trafia młoda pielęgniarka Pernille Kurzmann. Bliższą relację nawiązuje z doświadczoną i lubianą Christiną Aistrup Hansen. Pernille zauważa jednak, że na nocnych dyżurach z Christiną dochodzi do niepokojących zdarzeń. U pacjentów, których stan był stabilny, nagle dochodzi do zatrzymania akcji serca. Pielęgniarka zaczyna baczniej przyglądać się swojej koleżance. Ta świetnie zagrana mieszanka kryminału, thrillera i dramatu medycznego opowiada prawdziwą historię, która wstrząsnęła Danią.

5. W pułapce zbrodni

Fot. Kadr z "W pułapce zbrodni"

6 odcinków

Kontynuacja świetnego "W pułapce" (obecnie niedostępnego w streamingu) z Islandii – kraju, który formalnie nie należy do Skandynawii, ale jak najbardziej wpisuje się w nordycki nurt. To niby trzeci sezon, ale tak naprawdę nowa, zamknięta sprawa kryminalna z tymi samymi bohaterami. Nie musisz więc znać poprzednich serii, żeby docenić "W pułapce zbrodni", choć gdy nadarzy się okazja, warto nadrobić zaległości. Śledczy Andri i Hinrika wkraczają w sam środek konfliktu między neopogańską sektą a duńskim gangiem motocyklowym. Idealna propozycja dla fanów surowego, islandzkiego klimatu i powolnego, ale wciągającego śledztwa.