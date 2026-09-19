Ludzie Trumpa boją się mu przeciwstawić? "To przypomina otoczenie Putina". fot. naTemat

– Donald Trump stracił kontakt z rzeczywistością. To jest schyłkowy okres dyktatora. Z pełną odpowiedzialnością używam tego słowa, bo to, co prezydent USA stara się robić z amerykańskim systemem to dążenie do dyktatury – mówi w najnowszej Rozmowie naTemat dr Karol Szulc, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Rosnące ceny paliw, izolacja na arenie międzynarodowej oraz niepokojące uległości wobec autorytarnych przywódców – tak wygląda dzisiaj polityka Donalda Trumpa. – Ugodowa postawa wobec Moskwy nie jest przypadkiem, lecz stałym elementem jego sposobu sprawowania władzy – podkreśla dr Karol Szulc.

"To odpowiedzialność Donalda Trumpa"

Jego zdaniem Donald Trump wykorzysta każdą możliwość, żeby skutki własnych niepowodzeń zrzucić na słabszych. Ostro skrytykował oskarżenia kierowane przez prezydenta USA pod adresem Kijowa za wzrost cen ropy naftowej na świecie. Trump twierdził, że to skutek ataków na rosyjskie rafinerie. – Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że to jest odpowiedzialność Donalda Trumpa, ponieważ zaatakował Iran i nie jest w stanie zakończyć tej wojny, bo nawet nie wie, jaki jest jej cel – dodaje.

Amerykanista podkreśla, że tego typu wypowiedzi mają ogromny potencjał destrukcyjny i bezpośrednio zagrażają światowemu bezpieczeństwu.

REKLAMA

Donald Trump zdecydowanie stoi bardziej po stronie dyktatorów tego świata, w tym Władimira Putina. On się bardzo dobrze dogaduje z ludźmi, którzy mają krew na rękach. Dr Karol Szulc

Otwarcie konfliktu na Bliskim Wschodzie to najpoważniejszy błąd obecnej administracji w Białym Domu. Wojna generuje gigantyczne koszty finansowe i wizerunkowe, a jej skutki w postaci drastycznych podwyżek cen paliw uderzają w portfele przeciętnych Amerykanów.

"Schyłkowy okres dyktatora"

To właśnie kwestie ekonomiczne spychają Donalda Trumpa i Partię Republikańską na skraj wyborczej katastrofy przed nadchodzącymi wyborami połówkowymi. Zgodnie z prognozami, Republikanie są na prostej drodze do utraty kontroli zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i Senatem. – Padają rekordy niepopularności Donalda Trumpa i prezydent już tego nie zatrzyma – przewiduje dr Szulc.

REKLAMA

Rozmówca naTemat świadomie używa słowa "dyktator" w odniesieniu do amerykańskiego przywódcy. – To jest schyłkowy okres dyktatora. (...) Stracił już kontakt z rzeczywistością. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek był w stanie przeanalizować jakąkolwiek tabelkę Excela, natomiast rzeczywiście miał instynkt, co by mu przysparzało popularności. Już jednak nie ma tego instynktu – stwierdza amerykanista.

Jak rozmawiać z Trumpem? Prezenty, asertywność i jasne granice

W obliczu słabnącej roli NATO oraz prób rozbijania jedności Unii Europejskiej przez amerykańską administrację, kluczowe staje się pytanie o strategię państw europejskich. Jak europejscy przywódcy powinni rozmawiać z Trumpem?

REKLAMA

– Drogę już pokazaliśmy co najmniej dwukrotnie skutecznie, to znaczy asertywność i zasypywanie komplementami i prezencikami. Trump jest jak małe dziecko, któremu jak Szwajcarzy sypnęli złotem, świecidełkami, to obniżył im cła – przypomina ekspert. – Powinniśmy ulegać jego zachciankom, a z drugiej strony stawiać jasną granicę, bo on rozumie język siły – dodaje.