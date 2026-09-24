Nowe zdjęcia z "Polowania na Golluma". Shire pachnie nostalgią, a w tle chowa się ktoś ważny Fot. materiał prasowy

Prace nad filmem "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" trwają w najlepsze. Z okazji Dnia Hobbita, który przypadł na 22 września, twórcy podzielili się z fanami pierwszymi kadrami z planu zdjęciowego. Oto Shire w pełnej krasie – bez green screena, za to z pięknym krajobrazem Nowej Zelandii i statystami wyglądającymi jak niziołkowie. Oby Andy Serkis wyciągnął wnioski płynące z trylogii "Hobbita" Petera Jacksona.

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Za kamerą filmu "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" (oryg. "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum") stanie Andy Serkis, odtwórca roli Golluma / Smeagola w oryginalnej trylogii Petera Jacksona ("Martwica mózgu"). Akcja produkcji, której światową premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku, rozgrywa się przed wydarzeniami z "Drużyny Pierścienia" z 2001 roku.

Bilbo Baggins – w trakcie wyprawy zmierzającej do odzyskania Samotnej Góry przez Thorina Dębową Tarczę – wszedł w posiadanie potężnego pierścienia wykutego w ogniu Orodruiny (znalazł go w tunelu pod Górami Mglistymi). W nadchodzącym filmie Gollum, poprzedni posiadacz Jedynego Pierścienia, opuszcza swoją ogarniętą ciemnością jaskinię w poszukiwaniu utraconego skarbu. Gandalf Szary wzywa Aragorna, Strażnika Północy, do wytropienia istoty, której wiedza o nowym właścicielu niszczycielskiego artefaktu może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Saurona, upadłego Majara i władcy Mordoru. Zresztą jedno "Polowanie na Golluma" już mamy.

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Tak wygląda Shire w filmie "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma". Jeden szczegół może łatwo umknąć

Tegoroczny Dzień Hobbita przyniósł niespodziankę miłośnikom J.R.R. Tolkiena. "Jesień zagościła w Shire. Dołączcie do nas w czasie zmiany pory roku. Obsada i ekipa filmowa 'Polowania na Golluma' życzą wam szczęśliwego Dnia Hobbita" – czytamy w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych przez wytwórnię Warner Bros. Do wpisu załączono dziesięć zdjęć z planu, które oddają sielski charakter tolkienowskiego kraju niziołków. Na pierwszym fotosie widzimy Andy'ego Serkisa na tle słynnych zielonych pagórków Nowej Zelandii.

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Fotografie przedstawiają nie tylko rustykalną scenografię – zamieszkiwane przez kaczki stawy, wielkie dynie na furmance i okrągłe drzwi Bag End – ale też statystów w wielowarstwowych strojach zdominowanych przez naturalne odcienie. Co ciekawe, ostatnie zdjęcie ukazuje najpewniej plecy Froda Bagginsa – jego kędzierzawe włosy, bose stopy i krótki brązowy surdut w stylu regencji. Przypomnijmy, że w tej roli ponownie ujrzymy Elijah Wooda ("Yellowjackets").

Patrząc na te zdjęcia, najbardziej cieszy fakt, że na żadnym z nich nie widać green screena, który był tak często wykorzystywany przez twórców trylogii "Hobbita", że doprowadził do łez samego Iana McKellena, odtwórcę Gandalfa Szarego, legendę brytyjskiego kina i teatru, a także ikonę społeczności LGBTQ+. W przeciwieństwie do "Hobbita" poprzednia trylogia Petera Jacksona znalazła złoty środek między efektami praktycznymi a efektami komputerowymi.

Oby "Polowanie na Golluma" również sięgnęło po CGI tam, gdzie ręka człowieka okaże się niewystarczająca. Obawy niektórych budzi jedynie to, że Serkis zamierza użyć sztucznej inteligencji do cyfrowego odmłodzenia niektórych gwiazd (podobnie jak w filmie "Here. Poza czasem" – Tom Hanks i Robin Wright odmłodzeni przez AI nie wszystkich przekonali).

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QUIZ: Czy rozpoznasz część trylogii "Władca Pierścieni" Petera Jacksona po jednym kadrze?

Quiz 1 / 15 Z której części "Władcy Pierścieni" jest ten kadr? Fot. materiał prasowy Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia Władca Pierścieni: Dwie wieże Władca Pierścieni: Powrót króla

Na swoją obronę Serkis wspomniał, że "Władca Pierścieni" korzystał z AI już 24 lata temu. – Gdy się nad tym dłużej zastanowimy, w oryginalnej trylogii "Władcy Pierścieni" Peter stworzył program MASSIVE, który pozwolił tysiącom orków mieć własny, spersonalizowany sposób myślenia. To doskonały przykład świetnego wykorzystania sztucznej inteligencji – podkreślił w wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety".