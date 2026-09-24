Nowe informacje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Fot. shutterstock

W czwartek rano w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu doszło do ataku nożownika. Napastnik został zatrzymany. Służby wciąż przeprowadzają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne. W mieście Jarosław odbyła się właśnie konferencja władz wojewódzkich w tej sprawie.

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– Czynności prowadzi Prokuratura Rejonowa dla miasta Jarosławia. Sprawca został natychmiast zatrzymany. Prowadzone są czynności, czynności się przedłużają i dlatego też nie ma w tej chwili z nami nikogo z prokuratury – rozpoczęła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

Wojewoda o śmierci księdza i stanie rannych

Na konferencji pojawiły się pytania o osoby ranne. Wojewoda zdementowała pojawiające się w sieci informacje o śmierci drugiego księdza. Potwierdziła, że rannych zostało 5 osób: trzy osoby duchowne, dwie świeckie. Jedna osoba nie przeżyła. Był to jeden z księży.

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Obecnie jeden ranny wciąż jest w stanie ciężkim, a życie pozostałych trzech nie jest już zagrożone. – Jest nam ogromnie przykro, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło. Bardzo proszę o niepowielanie nieprawdziwych informacji, bo tych informacji nieprawdziwych w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo – dodała Kubas-Hul.

– Co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną. Również, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby mieszkańcy byli objęci pomocą psychologiczną, żeby również księża czy też siostry zakonne, które są w opactwie, to też taka pomoc psychologiczna będzie skierowana – zapowiedziała.

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Więcej policji i żałoba do końca tygodnia w Jarosławiu

W najbliższym czasie mieszkańcy Jarosławia mogą zobaczyć na ulicach miasta więcej patroli policji. To zamierzone działanie. Służby chcą zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i kontrolować sytuację. Ponadto zarządzeniem burmistrza w Jarosławiu ma zostać do końca tygodnia wprowadzona żałoba w instytucjach publicznych. Wszelkie wydarzenia kulturalne zostaną odwołane.

– Kontaktowaliśmy się ze wszystkimi instytucjami, takimi jak żłobki, przedszkola, szkole, nie wiedząc o motywach tego zdarzenia, ostrzegając i sugerując, że te najmłodsze dzieci powinni odebrać rodzice – mówił Marcin Nazarewicz burmistrz Jarosławia. Wspomniał też o tym, że w internecie jest wiele dezinformacji, pojawiła się między innymi nieprawdziwa wiadomość, iż ktoś biega z maczetą po mieście – to nieprawda.

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– To zdarzenie (atak nożownika – przyp. red.), którego nikt nie mógł przewidzieć, ale służby zareagowały perfekcyjnie – dodał burmistrz.

Napastnik został zatrzymany. "W tej chwili trwają z nim wstępne czynności procesowe"

Przypomnijmy, że do ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu doszło w czwartek 24 września około godz. 9:30, pół godziny przed zaplanowaną mszą. Napastnik został zatrzymany przez służby. Wiadomo, że to 31-letni obywatel Ukrainy.