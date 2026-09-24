Marcin Kierwiński reaguje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

Śledczy ustalają okoliczności ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu i motywy napastnika, który zranił nożem 5 osób. 31-letni Ukrainiec został przewieziony na komisariat. Do zdarzenia na Podkarpaciu odniósł się w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

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Jedna osoba nie żyje, a cztery inne zostały ranne po ataku nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpośrednio na terenie opactwa niedługo po zdarzeniu. Do ataku doszło w czwartek 24 września około godz. 9:30, pół godziny przed zaplanowaną mszą.

Sprawę szybko przejęła prokuratura, ale śledczy ważą słowa. – Obecnie wiemy tylko tyle, że jedna osoba poszkodowana w tym zdarzeniu nie żyje. Na miejsce przyjechał prokurator rejonowy z Jarosławia i prokurator okręgowy z Przemyśla – przekazała naTemat.pl prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej Prokuratury Okręgowej.

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Marcin Kierwiński reaguje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu

W prokuraturze zapytaliśmy też, czy śledczy ustalili już wstępnie, co mogło być motywem działania 31-letniego obywatela Ukrainy. – Żadnych innych informacji na ten moment nie mamy potwierdzonych – usłyszeliśmy od rzeczniczki prokuratury.

Do zdarzenia odniósł się w mediach społecznościowych szef MSWiA. "Tragiczne wydarzenia w Jarosławiu. Obywatel Ukrainy został natychmiast zatrzymany przez policję po ataku na 5 osób. Służby wyjaśniają motywy i okoliczności zdarzenia" – napisał na X minister Marcin Kierwiński.

Z informacji przekazanych wcześniej przez policję wiadomo na razie tyle, że 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę. Wśród poszkodowanych jest trzech duchownych, a stan trojga rannych lekarze określili jako ciężki i zagrażający życiu. Jeden z zaatakowanych mężczyzn zmarł w szpitalu.

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Atak nożownika w klasztorze. Jedna osoba nie żyje

Podejrzany został przewieziony do komisariatu w Jarosławiu. Według wstępnych ustaleń śledczych napastnik prawdopodobnie użył noża kuchennego. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu na antenie TVN24 nie potrafiła jednak stwierdzić, czy narzędzie zbrodni zostało już zabezpieczone.

Śledczy będą teraz ustalać m.in. stan psychiczny zatrzymanego 31-letniego Ukraińca oraz to, czy miał wcześniej jakikolwiek kontakt z ofiarami.