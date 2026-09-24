Marcin Kierwiński
Marcin Kierwiński reaguje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

Śledczy ustalają okoliczności ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu i motywy napastnika, który zranił nożem 5 osób. 31-letni Ukrainiec został przewieziony na komisariat. Do zdarzenia na Podkarpaciu odniósł się w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Jedna osoba nie żyje, a cztery inne zostały ranne po ataku nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpośrednio na terenie opactwa niedługo po zdarzeniu. Do ataku doszło w czwartek 24 września około godz. 9:30, pół godziny przed zaplanowaną mszą.

Sprawę szybko przejęła prokuratura, ale śledczy ważą słowa. – Obecnie wiemy tylko tyle, że jedna osoba poszkodowana w tym zdarzeniu nie żyje. Na miejsce przyjechał prokurator rejonowy z Jarosławia i prokurator okręgowy z Przemyśla – przekazała naTemat.pl prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej Prokuratury Okręgowej.

Marcin Kierwiński reaguje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu

W prokuraturze zapytaliśmy też, czy śledczy ustalili już wstępnie, co mogło być motywem działania 31-letniego obywatela Ukrainy. – Żadnych innych informacji na ten moment nie mamy potwierdzonych – usłyszeliśmy od rzeczniczki prokuratury.

Do zdarzenia odniósł się w mediach społecznościowych szef MSWiA. "Tragiczne wydarzenia w Jarosławiu. Obywatel Ukrainy został natychmiast zatrzymany przez policję po ataku na 5 osób. Służby wyjaśniają motywy i okoliczności zdarzenia" – napisał na X minister Marcin Kierwiński.

Z informacji przekazanych wcześniej przez policję wiadomo na razie tyle, że 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę. Wśród poszkodowanych jest trzech duchownych, a stan trojga rannych lekarze określili jako ciężki i zagrażający życiu. Jeden z zaatakowanych mężczyzn zmarł w szpitalu.

Zobacz także

Policja
Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Wojewoda o śmierci księdza i stanie rannych
policja
Planował zamach na "czołowych polskich polityków". 23-latek wpadł w ręce CBZC
Policja, służby specjalne
Slevin Dadyan miał być celem zamachu w Warszawie. Ukraiński raper podpadł Kremlowi
przemoc, Poznań, Ukraińcy, Polki
Wyzwiska, plucie i fizyczna agresja. Żenujący atak na Ukraińców obiegł sieć
Neonaziści co roku świętują urodziny Adolfa Hitlera
Świętują urodziny Hitlera, hajlują na koncertach. Polscy neonaziści to część międzynarodowej siatki
funkcjonariusz ABW
Paweł G. miał planować zamach na meczet i szkołę. ABW dla 17-latka bez taryfy ulgowej

Atak nożownika w klasztorze. Jedna osoba nie żyje

Podejrzany został przewieziony do komisariatu w Jarosławiu. Według wstępnych ustaleń śledczych napastnik prawdopodobnie użył noża kuchennego. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu na antenie TVN24 nie potrafiła jednak stwierdzić, czy narzędzie zbrodni zostało już zabezpieczone.

Śledczy będą teraz ustalać m.in. stan psychiczny zatrzymanego 31-letniego Ukraińca oraz to, czy miał wcześniej jakikolwiek kontakt z ofiarami.

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu to obiekt zabytkowy, ale i sakralny. Mieści się w nim m.in. klasztor sióstr benedyktynek oraz Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej. Kompleks jest otwarty dla zwiedzających. W opactwie odbywają się msze, ale jest to również atrakcja turystyczna.