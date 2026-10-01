Sikorski ripostuje Mentzena po akcji z policjantkami. Fot. Shutterstock / Canva Elements

Sławomir Mentzen zadrwił w mediach społecznościowych z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Teraz doczekał się riposty od Radosława Sikorskiego. Szef MSZ nie brał jeńców. Podkreślając umiejętności funkcjonariuszek, wbił szpilę liderowi Konfederacji.

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Na profilu Sławomira Mentzena na platformie X pojawiło się nowe wideo z podpisem: "A Wy czujecie się bezpieczniej?". Odnosiło się do wydarzeń z 16 września, kiedy do służby w garnizonie dolnośląskim policji przyjęto 150 nowych policjantów: 85 mężczyzn i 65 kobiet.

Film Mentzena odbił się szerokim echem. Sikorski ripostuje polityka Konfederacji

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – ironizował na nagraniu polityk Konfederacji, publikując przy tym zdjęcia kobiet przyjętych niedawno w szeregi policji.

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Post Mentzena bardzo szybko poniósł się w sieci i został przez wielu skrytykowany lub nawet wyśmiany. Ze swoją publiczną reakcją nie czekał też długo Radosław Sikorski. "Jestem pewien, że dadzą radę znowu skuć w kajdanki pijanego posła Konfederacji" – napisał szef MSZ.

W podobnym tonie wypowiedziała się też Agnieszka Gozdyra. "Ja np. pamiętam, jak policjantka pod Enklawą poradziła sobie z jednym z dzisiejszych posłów Konfederacji" – przyznała w social mediach. Choć dziennikarka nie wymieniła tutaj nazwiska posła, to można się domyślić, że chodzi o słynny incydent sprzed lat, gdy Przemysław Wipler, będąc pod wpływem alkoholu, zaczepiał policję nieopodal warszawskiego klubu Enklawa.

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Wtedy też funkcjonariusze zdecydowali się na użycie siły. Bardzo aktywna w doprowadzeniu do porządku niesfornego polityka była – jak twierdził sam polityk – policjantka.

Teraz dobitnie na film Mentzena zareagowała też rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. "To oficjalne stanowisko partii Konfederacja wobec kobiet służących w obronie ojczyzny panie Menzten? Te kobiety, z których pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas" – napisała Karolina Gałecka.

Reakcje na film Mentzena. Tusk jest dumny z naszych policjantów i policjantek

Publikacja polityka Konfederacji wywołała skrajne emocje i całą falę wpisów. "Tak. Zawsze Pan może założyć mundur i wszyscy poczujemy się mega bezpieczni" – stwierdził ironicznie znany jezuita Grzegorz Kramer. "Chłopie, policjantki w mundurze nigdy nie widziałeś, czy co?" – pytała niezrzeszona posłanka Paulina Matysiak.

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Tego samego dnia na profilu Donalda Tuska pojawiło się wymowne zdjęcie. Przedstawiało polskich funkcjonariuszy policji obu płci. "Duma!" – podpisał premier.