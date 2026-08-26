Radosław Sikorski i Sławomir Mentzen mogą usiąść do rozmów po tym sondażu. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Pojawiły się wyniki nowego sondażu agencji badawczej United Surveys by IBRiS. Choć KO wciąż jest na pozycji lidera, to sporo brakuje jej do objęcia władzy. Zadowolona z wyniku może być Konfederacja, która zanotowała największy wzrost ze wszystkich partii. Radosław Sikorski mógłby więc usiąść do rozmów ze Sławomirem Mentzenem. Kluczem byłoby tu 246 mandatów dla takiej centroprawicowej koalicji.

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United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadził badanie, w którym sprawdzono, na kogo respondenci oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w drugiej połowie sierpnia.

Wyniki nowego sondażu politycznego

Pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chciałoby zagłosować 27,3 proc. ankietowanych. Mowa tutaj jednak o spadku o 1,4 pkt proc. od ostatniego badania. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 20,6 proc. głosów. To wzrost o 2,8 pkt proc.

Podium zamyka jak zwykle Konfederacja z 14,1 proc. poparcia. I to właśnie formacja m.in. Sławomira Mentzena zyskała najwięcej od ostatniego sondażu tej agencji. Mowa tutaj o wzroście o 3,5 pkt proc.

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Jest jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która w badaniu IBRiS zdobyła 8,4 proc., ale z nią raczej niewielu widzi w przyszłości bliską współpracę. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica z wynikiem 7,1 proc. (ale przy takich notowaniach koalicja KO z Lewicą też miałaby problem z objęciem władzy). Powyżej progu wyborczego uplasował się jeszcze Rozwój Plus. Partia Mateusza Morawieckiego zanotowała 6,5 proc.

Pod progiem znaleźli się m.in. dotychczasowi koalicjanci Tuska. Polskie Stronnictwo Ludowe mogło liczyć na 3 proc. głosów, a Polska 2050 0,8. Wyprzedziła ich tylko Partia Razem z 4 proc. poparcia.

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Koalicja KO z Konfederacją to byłaby droga do objęcia władzy...

Jak ułożyłyby się siły w Sejmie z takimi wynikami poszczególnych partii? Symulację mandatów dla WP przeprowadził prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. KO wprowadziłaby do Sejmu 169 posłów, PiS – 122, a Konfederacja – 77. Konfederacja Korony Polskiej mogłaby liczyć na 38 miejsc, Lewica na 29, a Rozwój Plus na 25.

Spoglądając na te liczby, nie sposób nie odnieść wrażenia, że Radosław Sikorski, którego ankietowani najchętniej wybierają na potencjalnego przyszłego premiera po wyborach w 2027 roku (z ramienia KO), powinien usiąść do rozmów ze Sławomirem Mentzenem. Koalicja KO i Konfederacji dałaby razem 246 mandatów, co pozwoliłoby tym dwóm partiom przejąć władzę.

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Taki scenariusz wcale nie jest odrealniony. O opcji KO–Konfederacja mówi się już od dawna. Emocje wyborców mocno podgrzały sceny jeszcze z ubiegłorocznej kampanii, kiedy to Radosław Sikorski razem z Rafałem Trzaskowskim wybrali się na piwo do baru Sławomira Mentzena.

Prof. Migalski: Rysuje się możliwość stworzenia koalicji KO i Konfederacji

Dodajmy, że w cyklu "Tylko 1 pytanie naTemat" dr hab. Marek Migalski także zwrócił uwagę na to, iż opcja z koalicją KO–Konfederacja jest możliwa. – Jeśli Tuskowi do utrzymania władzy, a konkretnie do niedopuszczenia do niej PiS, opłaci się koalicja z Konfederacją (mówię tu o tej od Mentzena), to nie zawaha się tego zrobić. Jest bowiem prawdopodobne, o czym wspominałem, że obecni koalicjanci KO nie wejdą do Sejmu, a wówczas rysuje się możliwość stworzenia koalicji zarówno Konfederacji z PiS, jak i Konfederacji z Koalicją Obywatelską – mówił profesor i dodał:

– Wydaje mi się, że ze strony liderów Koalicji Obywatelskiej – i w jakimś sensie także wyborców – nie byłoby oporów przed takim sojuszem i nie postawiono by kordonu sanitarnego. Konfederacja w ostatnich latach trochę się mainstreamuje. Na tle Brauna wygląda na partię właściwie rozsądną. Nie chcę powiedzieć, że "centrową", bo to byłoby całkowite zafałszowanie rzeczywistości, ale na pewno mieszczącą się w pewnym szerokim spektrum akceptowanych poglądów i postaw.

Inne warianty koalicji według wyników omawianego sondażu

Wracając jeszcze na chwilę do wyników sondażu, to warto wspomnieć, że KO i Lewica miałyby łącznie 198 mandatów, czyli o 33 mniej od większości wynoszącej 231 miejsc. Dotychczasowi koalicjanci KO – PSL i Polska 2050 – nie weszliby do parlamentu. Z kolei PiS, Konfederacja i Rozwój Plus dysponowałyby razem 224 mandatami.

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