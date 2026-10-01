Fani Burgera Drwala z niecierpliwością czekali na te wieści, gdy tylko zrobiło się chłodniej. Jesienno-zimowa aura na zewnątrz kojarzy się z powrotem tej kanapki. Do menu znanej sieci już niebawem wróci kultowy przysmak. Ci, którzy go uwielbiają, będą odliczali do tego dnia.
Burgera Drwala z McDonald's ma mnóstwo fanów, którzy co roku w listopadzie ruszają do amerykańskiej sieci fast food, aby znów zjeść tę kultową kanapkę. Drwal to tak naprawdę bułka ze smażonym camembertem, boczkiem, kotletem wołowym, sosem, sałatą i prażoną cebulką. W 2025 roku trzeba było za nią zapłacić 25,90 zł, a w zestawie 33,90 zł. Była też wersja z żurawiną czy ostrymi papryczkami.
Drwal 2026: kiedy wjedzie do McDonald's?
W tym roku również nie będziemy musieli czekać do grudnia. McDonald’s Polska już potwierdził, że kultowa kanapka ponownie pojawi się w restauracjach w listopadzie 2026 roku. Pewnym jest też, że tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ Drwal obchodzi 15. rocznicę obecności w menu. "Szykowany jest jego nowy wariant, a także planowana jest specjalna premiera" – czytamy na portalu fakt.pl, któremu Biuro Prasowe McDonald’s Polska potwierdziło te wieści.
Nie podano jednak do publicznej i oficjalnej wiadomości, którego dokładnie dnia będzie wspominana premiera. Serwis boop.pl rozmawiał jednak z osobą pracującą w Maku, która jest zaznajomiona ze sprawą. Nieoficjalnie udało się ustalić, że Drwal wejdzie do McDonald's 18 listopada 2026 roku.
Burger Drwala przez lata wyrósł na absolutny fenomen sezonowego menu McDonald’s. Kanapka zyskała liczne odmiany – klienci mieli okazję próbować go m.in. w wersji z kurczakiem, żurawiną, chrzanem czy na ostro z pikantnymi papryczkami.
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Przypomnijmy, że klasyczny skład to połączenie kotleta wołowego, panierowanego sera, bekonu, sałaty, prażonej cebulki, sosu i serowo-bekonowej bułki.
Oto 4 rodzaje Burgera Drwala, które można było zjeść w 2025 roku:
Po tym, jak Drwal w Maku zaczął robić taką furorę, inne restauracje szukały swoich sposobów na przyciągnięcie klientów. Nawet KFC miało swojego "Drwala". Książulo przetestował.
Z kolei MAX Premium Burgers wprowadził Rywala No. 2, który także był odpowiedzią na Drwala. Ta sieć nieco wcześniej wpadła na pomysł ostrzejszej wersji. W kanapce znalazły się piklowane papryczkami jalapeño. Rywal dostępny był z kotletem wołowym, z bekonem, kurczakiem lub Plant Beef dla wegetarian.