20 listopada to wyczekiwany dzień dla fanów fast foodów – do McDonald’s oficjalnie powraca kultowy Burger Drwala. Tymczasem MAX Premium Burgers nie pozostaje w tyle i ponownie rzuca rękawicę w tej smakowitej rywalizacji. Po sukcesie Rywala z ubiegłego roku szwedzka sieć już 7 listopada wprowadziła nową odsłonę kanapki – Rywala No. 2

Burger Drwala ma rywala. MAX Premium Burgers z nową propozycją Fot. Artur Szczepański/East News/Instagram//maxburgerspolska

Reklama.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl do niektórych restauracji McDonald's weszła już kultowa kanapka - Burger Drwala. To kulinarne wydarzenie stało się niemal tradycją – fani tej kanapki z niecierpliwością czekają na jej powrót, uznając ją za symbol rozpoczęcia sezonu świątecznego. Jednak nie każdy podziela ten entuzjazm. Są i tacy, którzy kompletnie nie rozumieją fenomenu tej propozycji z popularnej sieci fast food.

Oficjalna premiera Burgera Drwala przypada na środę, 20 listopada. W menu pojawiła się jego klasyczna wersja, a obok niej także zakręcone frytki z sosem śmietanowym. Cena samej kanapki wynosi około 25 zł.

Reklama.

Z kolei już tydzień później, 27 listopada, McDonald’s zaproponuje kolejne warianty: z żurawiną, kurczakiem, chrzanem, a także nowość sezonu – Burger Drwala z kurkami. Ta oferta będzie dostępna przez około trzy miesiące, co oznacza, że mamy ograniczony czas, aby nacieszyć się tym smakiem.

Rywal od MAX Premium Burgers

Rywalizacja na rynku fast foodów w Polsce przybiera na sile. Już rok temu MAX Premium Burgers rzucił wyzwanie McDonald’s swoim "Rywalem" – kanapką, która miała konkurować z Drwalem. Promocyjne hasło szwedzkiej sieci "Robimy to lepiej" wzbudziło emocje i nieco zamieszania w bitwie o podniebienia klientów.

Reklama.

W tym roku MAX Premium Burgers postanowił pójść o krok dalej. Już 7 listopada wprowadził do swojej oferty Rywala No. 2, którego kampania promocyjna odbywa się pod jeszcze śmielszym hasłem: "Nadal robimy to lepiej. Tylko ostrzej".

– Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie oryginalnym Burgerem Rywala oraz związany z nim wzrost sprzedaży, postanowiliśmy ponownie podjąć wyzwanie w tym, co dla nas najważniejsze: smaku, jakości i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nie boję się powiedzieć, że po raz kolejny zrobiliśmy to lepiej. Nowy Rywal wyraża nasze zobowiązanie do ciągłego doskonalenia się i stawiania wyzwań sobie oraz konkurencji. Nowy smak, ta sama satysfakcja – powiedział cytowany przez Wirtualne Media Richard Bergfors, CEO MAX Burgers.

Reklama.

Nowy Rywal – ostro i na bogato

Tegoroczna edycja Rywala to prawdziwy krok w stronę pikantnych doznań. Sos na bazie szwedzkiej borówki i BBQ został zastąpiony piklowanymi papryczkami jalapeño oraz kremowym sosem aioli. Każdy Rywal No. 2 serwowany jest z chrupiącą, panierowaną mozzarellą i kotletem do wyboru: wołowym, wołowym z bekonem, chrupiącym kurczakiem lub roślinnym Plant Beef. Wszystko to zamknięte w autorskiej bułce Frisco.

Dla tradycjonalistów MAX Premium Burgers wciąż oferuje oryginalnego Rywala z sosem borówkowym i BBQ, dostępnego w pięciu wersjach. Ceny zaczynają się od 28,45 zł, a w zestawie – od 37,95 zł.

Rywalizacja między McDonald’s a MAX Premium Burgers to prawdziwa uczta dla smakoszy i miłośników burgerów. Z jednej strony klasyczny, kultowy Burger Drwala, z drugiej – pikantna nowość od MAX-a, która stawia na intensywne smaki. Już niedługo Polacy odpowiedzą na pytanie, która propozycja okaże się lepsza, ale pewnie jest, że zarówno McDonald’s, jak i MAX Premium Burgers wiedzą, jak wiedzą, jak rozgrzać apetyt swoich klientów.

: