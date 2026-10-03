Nie żyje Przemysław Branny Fot. zrzut ekranu z YouTube / Piotr Rubik

Nie żyje Przemysław Branny, aktor i pieśniarz, którego głos można było usłyszeć między innymi w oratoriach Piotra Rubika. Artysta przez ponad 30 lat był związany z krakowskim Teatrem Bagatela, na którego deskach stworzył kilkadziesiąt ról. Odszedł w wieku 55 lat.

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O śmierci Przemysława Brannego poinformował krakowski Teatr Bagatela, z którym aktor był związany od ponad 30 lat. "Z niewysłowionym smutkiem i głębokim bólem piszemy, że odszedł od nas wybitny aktor – PRZEMYSŁAW BRANNY. Rodzina Bagateli w osobie Przemka straciła utalentowanego Pięknego Człowieka" – przekazano w oświadczeniu. "Przemku, napisać, że będziemy tęsknić, to banał. Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu" – dodano.

Przemysław Branny nie żyje

Przemysław Branny urodził się w 1970 roku w Czeskim Cieszynie. W 1993 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, gdzie kształcił się między innymi pod kierunkiem Krystiana Lupy i Jerzego Stuhra. Pod koniec studiów zadebiutował w spektaklu "Plac Merkurego" w reżyserii Mieczysławy Stebnickiej w Teatrze STU.

Później związał się z Teatrem Bagatela, który stał się jednym z najważniejszych miejsc w jego zawodowym życiu – na jego scenie Branny stworzył aż 42 role. Współpracował także z krakowskim kabaretem Loch Camelot, z którym był związany od 1992 roku.

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Branny występował również w Teatrze Ludowym oraz Gliwickim Teatrze Muzycznym. Publiczność mogła oglądać go między innymi w "Sztukmistrzu z Lublina", "Skrzypku na dachu" i "Śmierci pięknych saren". Wystąpił również w filmie "Śmierć jak kromka chleba" w reżyserii Kazimierza Kutza z 1994 roku.

Branny już na początku kariery zdobył uznanie w środowisku muzycznym. W 1993 roku otrzymał II Nagrodę oraz Nagrodę Publiczności na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Rok później został laureatem pierwszej nagrody podczas Kabaretonu na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wystąpił wspólnie z Katarzyną Jamróz.

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Piotr Rubik żegna Przemysława Brannego

Przemysław Branny był nie tylko aktorem, ale również cenionym wokalistą. Szerszej publiczności dał się poznać między innymi dzięki współpracy z Piotrem Rubikiem. Był solistą jego oratoriów, w tym "Tu Es Petrus" i "Psałterza Wrześniowego". Występował również z Olgą Szomańską w utworze "Niech mówią, że to nie jest miłość", który był ogromnym hitem.

Po śmierci artysty Piotr Rubik opublikował na Instagramie relację, w której zamieścił archiwalne zdjęcie Brannego występującego na scenie. Kompozytor opatrzył fotografię symbolem białej gołębicy z gałązką oliwną – znakiem pokoju i pożegnania.

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Fot. Zrzut ekranu / Piotr Rubik

Choć wielu widzów kojarzyło go przede wszystkim z oratoriami Piotra Rubika, Branny rozwijał również własną działalność muzyczną. W 1997 roku wydał solowy album "Że ty, że ja je t'aime", a także przygotowywał recitale, między innymi "Pteromanię" i "Nokturn Niekochanego". Występował ponadto w koncertach muzyki filmowej i teatralnej Zygmunta Koniecznego, interpretując utwory inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego i Cypriana Kamila Norwida.