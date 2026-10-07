Warhol potrzebował 28 minut. Tak BMW podbiło kino, gry, muzykę i świat sztuki Fot. naTemat.pl

BMW ma tę przewagę nad wieloma producentami samochodów, że nie trzeba interesować się motoryzacją, żeby wiedzieć, czym ta marka się charakteryzuje. Dwie nerki z przodu, biało-niebiesko-czarne logo, sedan z długą maską, pod którą drzemie potęga. Cały pakiet skojarzeń powstał przez dekady. Część zbudowało samo BMW. Część Hollywood, artyści, muzycy i twórcy gier. A część kierowcy.

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To dlatego historia BMW w popkulturze jest znacznie ciekawsza niż lista filmów, w których na kilka sekund pojawia się Seria 3. To opowieść o marce, która najpierw została symbolem młodego sukcesu, później musiała od tego symbolu uciekać, następnie wsadziła Jamesa Bonda do roadstera, zaczęła produkować własne filmy z hollywoodzkimi reżyserami, pozwoliła Andy'emu Warholowi pomalować wyścigowe M1, a na końcu odkryła, że dla całego pokolenia najważniejszym BMW wcale nie jest samochód z salonu. Jest nim srebrno-niebieskie BMW M3 GTR z Need for Speed: Most Wanted.

I właśnie w tym tkwi fenomen. BMW nie jest w kulturze popularnej wyłącznie luksusowym przedmiotem. W zależności od dekady potrafi być symbolem pieniędzy, prędkości, technologii, buntu, wyrafinowania albo nostalgii za czasami, gdy wymarzony samochód poznawało się nie na TikToku, lecz na ekranie PlayStation 2.

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Najpierw trzeba było sprzedać nie luksus, lecz "radość z jazdy"

Żeby zrozumieć, dlaczego samochody BMW w filmach, grach i muzyce tak dobrze się zadomowiły, warto cofnąć się do lat 70. W Stanach Zjednoczonych marka budowała wtedy pozycję w sposób wyraźnie inny niż klasyczni producenci luksusowych limuzyn.

Slogan "The Ultimate Driving Machine", wymyślony w 1974 roku przez Martina Purisa, celowo przesuwał środek ciężkości z przepychu na osiągi. Jak po latach wspominał sam Puris, BMW nie miało być reklamowane po prostu jako "luxury car". Klient miał płacić za prowadzenie, technikę i performance, a nie wyłącznie za skórę i drewno w kabinie.

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To rozróżnienie okazało się kluczowe. Samochód sportowy można bowiem pokazać w pościgu. Samochód technicznie zaawansowany może stać się gadżetem agenta. Auto nastawione na kierowcę znakomicie pasuje do gry. I wreszcie: maszyna przedstawiana jako coś więcej niż środek transportu może bez większego zgrzytu stać się płótnem dla artysty. Tyle że popularność ma także skutki uboczne.

W połowie lat 80. BMW było w USA jednym z najbardziej wyrazistych atrybutów pokolenia "yuppies", czyli młodych, dobrze zarabiających mieszkańców wielkich miast, dla których konsumpcja stała się sposobem demonstrowania awansu społecznego.

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"Christian Science Monitor" nazywał w 1988 roku BMW wręcz archetypicznym europejskim "yuppie car". Harvard Business School kilka lat później opisywał wysiłki firmy zmierzające do "de-yuppifikacji" marki, czyli wyrwania jej z coraz bardziej obciążającego stereotypu.

Był to paradoks, z którym BMW będzie zmagało się jeszcze długo: firma chciała być kojarzona z kierowcą, ale kultura coraz częściej kojarzyła ją z właścicielem. I wtedy pojawił się Bond.

Bond wymienił Astona na BMW. I wybuchła awantura

Dziś BMW i James Bond wydają się krótkim epizodem pomiędzy długimi okresami dominacji Astona Martina. W połowie lat 90. zmiana była jednak niemal obrazoburcza.

Pierce Brosnan debiutował jako 007 w "GoldenEye" w 1995 roku. Debiutował z nim również BMW Z3, czyli nowy roadster produkowany w amerykańskim Spartanburgu. BMW potwierdza, że publiczna premiera modelu odbyła się właśnie na ekranie kinowym. Firma potraktowała film jako centralny element nietypowej kampanii premierowej auta.

I przyznam szczerze, że sam jako młody człowiek widząc Bonda w BMW dziwiłem się, co on robi w tym aucie. Ale to nie był przypadkowy rekwizyt.

"Los Angeles Times" jeszcze przed premierą "GoldenEye" opisywał porozumienie BMW i producentów filmu jako wyjątkowo szeroką współpracę promocyjną. Marka przygotowała kampanię powiązaną z Bondem, a specjalna wersja Z3 trafiła nawet do świątecznego katalogu luksusowej sieci Neiman Marcus.

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Co najważniejsze, samochód wcale nie musiał spędzić na ekranie pół filmu. Chodziło o kulturowy stempel: oto najbardziej rozpoznawalny agent świata dostaje kluczyki do nowego auta.

Według późniejszych doniesień z BMW popyt był na tyle duży, że produkcja Z3 w pierwszym roku została wyprzedana. Do zakończenia produkcji w 2002 roku fabryka w Spartanburgu zbudowała niemal 300 tys. egzemplarzy modelu.

Współpraca trwała dalej. W "Tomorrow Never Dies" z 1997 roku Bond dostał BMW 750iL, czyli pamiętną limuzynę sterowaną zdalnie podczas pościgu (teraz te funkcje, no może bez rakiet i takich ekstrawagancji BMW stosuje w swoich autach, bo streować nimi mozna z apki) oraz motocykl BMW R 1200 C. Dwa lata później, w "The World Is Not Enough", pojawił się BMW Z8. Była to trzecia filmowa współpraca marki z serią 007.

Z marketingowego punktu widzenia BMW dokonało czegoś więcej niż lokowania produktu. Weszło do jednego z najpilniej strzeżonych motoryzacyjnych mitów popkultury.

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Bo samochód Bonda nie jest zwykłym autem. Jest przedłużeniem bohatera, podobnie jak zegarek, smoking czy pistolet. Zamiana Astona Martina na BMW automatycznie uruchamiała dyskusję o tym, kim jest "nowy" Bond. I nawet osoby oburzone zmianą musiały najpierw wypowiedzieć nazwę niemieckiej marki.

Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą formę product placementu. Potem przy nowm otwarciu z Danielem Craigiem Bond jeździł Fordem Mondeo... No ale to inna historia.

"The Hire", czyli gdy BMW uznało, że nie potrzebuje filmu, bo może zrobić własny

Na początku XXI wieku BMW poszło jeszcze dalej. Zamiast przekonywać producentów Hollywood, by wstawili samochód do ich filmu, marka postanowiła… produkować kino.

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W kwietniu 2001 roku wystartowała internetowa seria BMW Films "The Hire". Jej bohaterem był tajemniczy Driver grany przez Clive'a Owena. Schemat pozostawał prosty: kierowca dostawał zadanie, samochód BMW, problem do rozwiązania i kilka minut na to, żeby widz zapomniał, że technicznie rzecz biorąc ogląda reklamę.

Lista nazwisk odpowiedzialnych za filmy nadal robi wrażenie. John Frankenheimer, Ang Lee, Wong Kar-wai, Guy Ritchie, Alejandro González Iñárritu, John Woo, Tony Scott czy Joe Carnahan. Na ekranie pojawiali się m.in. Madonna, Forest Whitaker, Mickey Rourke, Gary Oldman i James Brown. Pierwszy odcinek, „Ambush”, zadebiutował 26 kwietnia 2001 roku.

BMW nie wymyśliło oczywiście związku reklamy z rozrywką. Ale "The Hire" pojawiło się w wyjątkowym momencie: przed YouTubem, przed epoką wielkich platform streamingowych i na długo przed tym, zanim „branded content” stał się obowiązkowym hasłem prezentacji każdej agencji reklamowej.

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"Los Angeles Times" pisał w 2001 roku o projekcie jako o połączeniu reklamy i rozrywki, w którym samochód stawał się właściwie kolejną postacią filmu. Współczesne badania nad branded contentem do dziś wskazują "The Hire" jako ważny punkt odniesienia dla rozwoju tej formy komunikacji.

Najciekawsze są jednak wyniki. Studium kampanii przygotowane w ramach IPA Effectiveness Awards wskazywało, że internetowe filmy były bardziej efektywne kosztowo od tradycyjnej reklamy BMW, przyniosły marce ogromną dodatkową ekspozycję medialną i wyraźnie poprawiły szereg wskaźników marketingowych.

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BMW zrozumiało wówczas rzecz, którą później odkryła znaczna część marketingu: jeśli reklama jest wystarczająco dobra, odbiorca nie tylko jej nie przewinie. Sam jej poszuka.

Ethan Hunt też jeździ BMW

Dekadę później BMW w "Mission: Impossible" było już przykładem jeszcze bardziej świadomego wykorzystania kina. Partnerstwo z serią rozpoczęło się w 2011 roku przy "Mission: Impossible – Ghost Protocol".

BMW podkreślało wtedy, że oprócz samych samochodów w fabułę integrowane są technologie, m.in. ConnectedDrive i EfficientDynamics. Nie chodziło więc tylko o pokazanie logo na masce. Produkt miał demonstrować możliwości w akcji.

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W "Mission: Impossible – Rogue Nation" BMW było globalnym partnerem motoryzacyjnym produkcji, dostarczając m.in. samochody i motocykle do scen kaskaderskich. W "Fallout" z 2018 roku jednym z najbardziej widocznych modeli zostało nowe BMW M5, ponownie u boku Ethana Hunta granego przez Toma Cruise'a.

To idealne środowisko dla marki, której przez dekady zależało na komunikowaniu dynamiki. Ethan Hunt nie wozi dzieci na trening i nie stoi pod supermarketem. Biegnie, skacze z budynków, ucieka przed ludźmi, którzy zazwyczaj mają helikopter, i z jakiegoś powodu zawsze dysponuje pojazdem zdolnym wytrzymać taki dzień w pracy. BMW nie musi w tym świecie tłumaczyć, że chce być sportowe. Film robi to za nie.

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M3 GTR, którego prawie nikt nie widział na ulicy

A potem wydarzyła się rzecz być może jeszcze ciekawsza. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów BMW XXI wieku został kultowy nie dzięki Hollywood i nie dzięki milionowej sprzedaży. Zrobiła to gra.

BMW M3 GTR w Need for Speed: Most Wanted z 2005 roku jest jednym z tych przypadków, kiedy wirtualna wersja samochodu zaczyna żyć intensywniej niż pierwowzór.

Prawdziwe M3 GTR powstało jako samochód wyścigowy oparty na generacji E46. W przeciwieństwie do zwykłego M3 z rzędową szóstką otrzymało czterolitrowy silnik V8. W sezonie 2001 American Le Mans Series M3 GTR wygrało siedem z dziesięciu wyścigów; Jörg Müller zdobył tytuł kierowców klasy GT, BMW Motorsport klasyfikację zespołów, a BMW producentów.

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To wszystko brzmi jak materiał na legendę dla fanów motorsportu. Gra zrobiła jednak coś innego: wprowadziła samochód do sypialni milionów nastolatków.

W "Most Wanted" srebrne M3 GTR z niebieskimi grafikami pełniło ważną rolę fabularną. Samochód trafiał w ręce antagonisty Clarence'a "Razora" Callahana, a odzyskanie go stawało się jedną z głównych motywacji gracza. Auto nie było więc kolejną pozycją w garażu. Było celem.

Po niemal dwóch dekadach skala tego kultu stała się tak duża, że BMW i Electronic Arts wykonały ruch, który doskonale pokazuje, jak zmieniła się relacja między producentem a popkulturą.

W 2024 roku z okazji 30-lecia serii Need for Speed prawdziwe wyścigowe M3 GTR z 2001 roku otrzymało oklejenie inspirowane samochodem z "Most Wanted". Innymi słowy: rzeczywisty samochód został wystylizowany na własną wirtualną wersję. BMW M samo nazwało model "gaming icon" i przyznało, że auto stało się częścią kultury graczy i popkultury.

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Trudno o lepszą definicję współczesnego statusu kultowego. Kiedyś gra próbowała jak najwierniej odtworzyć samochód. Dziś producent odtwarza samochód z gry.

"Beamer, Benz or Bentley". Gdy nazwa marki staje się skrótem do statusu

BMW miało jednak jeszcze drugie życie, równoległe do tego entuzjastyczno-motoryzacyjnego. W muzyce, szczególnie BMW w hip-hopie, samochód przez lata funkcjonował jako znak osiągniętego sukcesu, podobnie jak biżuteria, ubrania luksusowych marek czy drogie zegarki.

Nie jest to wyłącznie stereotyp. Badacze hip-hopu opisują wykorzystanie luksusowych produktów jako bardziej złożone zjawisko niż proste chwalenie się pieniędzmi. Symbole elitarnego statusu bywają w rapie przejmowane, reinterpretowane i używane do komunikowania awansu, sprawczości czy przełamania społecznych barier.

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BMW pasowało do tego języka wyjątkowo dobrze: było kosztowne, rozpoznawalne, sportowe i jednocześnie wystarczająco uliczne, żeby nie sprawiać wrażenia limuzyny dla prezesa banku.

Najbardziej dosłownym przykładem jest singiel Lloyda Banksa z Juelzem Santaną "Beamer, Benz, or Bentley", wydany w 2010 roku. Już sam tytuł układa BMW, Mercedesa i Bentleya w gotową hierarchię konsumpcyjnych marzeń. Utwór pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych nagrań Banksa i jest oficjalnie dostępny m.in. w katalogu Apple Music.

Warto zwrócić uwagę nawet na język. Entuzjaści BMW tradycyjnie mówią o samochodach "Bimmer", podczas gdy "Beamer/Beemer" historycznie bywało łączone także z motocyklami. Popkultura nie przejmuje się jednak instrukcją obsługi fandomu. Skoro "Beamer" lepiej brzmi w refrenie, "Beamer" wygrywa.

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I właśnie wtedy wiadomo, że marka wyszła poza marketing. Jej nazwa zaczęła funkcjonować samodzielnie w języku kultury.

Andy Warhol potrzebował 28 minut. BMW pół wieku, żeby zbudować kolekcję

Jest jeszcze jedna przestrzeń, w której BMW zbudowało pozycję trudną do skopiowania przez konkurencję: sztuka.

Historia BMW Art Cars zaczęła się w 1975 roku. Francuski kierowca wyścigowy i marszand Hervé Poulain wraz z szefem BMW Motorsport Jochenem Neerpaschem zaprosili Alexandra Caldera, aby potraktował BMW 3.0 CSL jak ruchome płótno. Samochód wystartował później w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.

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To, co mogło pozostać jednorazowym eksperymentem, przerodziło się w jedną z najbardziej charakterystycznych kolekcji na styku sztuki i motoryzacji.

Do Caldera dołączyli Frank Stella, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, David Hockney, Jenny Holzer, Jeff Koons, Esther Mahlangu, Cao Fei i inni. W 2024 roku dwudzieste BMW Art Car stworzyła Julie Mehretu. Najbardziej popkulturową historię ma prawdopodobnie BMW M1 Andy'ego Warhola z 1979 roku.

Warhol nie ograniczył się do przygotowania projektu, który później wykonałaby ekipa techniczna. Sam chwycił za pędzel. BMW podaje, że pomalowanie M1 zajęło mu około 28 minut. Artysta tłumaczył później, że chciał pokazać prędkość, czyli sytuację, w której kontury i kolory samochodu zaczynają się rozmywać. Auto następnie wystartowało w Le Mans.

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To ważne, bo BMW Art Car nie było pierwotnie eksponatem zbudowanym po to, żeby stać pod szkłem. Sztuka jechała na tor.

Marka zyskiwała dzięki temu rodzaj kulturowej wiarygodności, której nie da się łatwo kupić zwykłym sponsoringiem. Warhol, Lichtenstein czy Hockney nie projektowali kolejnej limitowanej naklejki dla działu marketingu. Włączali przemysłowy produkt do własnego języka artystycznego.

W 2025 roku kolekcja obchodziła 50-lecie, a w 2026 wszystkie 20 BMW Art Cars po raz pierwszy pokazano wspólnie w BMW Welt w Monachium. Pięć dekad po pierwszym aucie Caldera pomysł nadal działa. To już nie akcja reklamowa. To instytucja.

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BMW nadal chce produkować własną popkulturę

Najciekawsze jest jednak to, że BMW nie traktuje całej tej historii wyłącznie jako muzealnego kapitału. W 2016 roku marka wróciła do formatu BMW Films produkcją "The Escape" z Clive'em Owenem. W 2023 roku w Cannes pokazano kolejny krótkometrażowy film "The Calm" z Pom Klementieff i Umą Thurman.

Reżyserował Sam Hargrave, producentem wykonawczym był Joseph Kosinski, a muzykę przygotował Hans Zimmer. Centralnym elementem filmu stało się elektryczne BMW i7 M70 xDrive.

Zmienił się napęd, ekrany, dystrybucja i media. Mechanizm pozostał znajomy: samochód ma być częścią opowieści, a nie prostokątem z logo w przerwie reklamowej.

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W 2026 roku BMW dołączyło z kolei do filmu Sony Pictures "Spider-Man: Brand New Day". W produkcji pojawiły się BMW iX3, pierwszy model nowej generacji Neue Klasse, oraz Seria 5. BMW przygotowało także specjalny iX3 Flow inspirowany Spider-Manem, wykorzystujący elementy technologii zmieniającej wygląd nadwozia.

Można w tym zobaczyć zwykłą kampanię promocyjną nowego samochodu. Ale można też zauważyć coś bardziej konsekwentnego. Z3 debiutował przy Bondzie. Koncepcyjne i seryjne BMW trafiały do "Mission: Impossible". M3 GTR zostało unieśmiertelnione przez Need for Speed. i7 dostało własny film w Cannes. Neue Klasse trafiła do świata Spider-Mana.

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Technologie się zmieniają. Strategia pozostaje zaskakująco podobna: jeśli BMW rozpoczyna nowy rozdział, dobrze, żeby kultura popularna zobaczyła go pierwsza.

Dlaczego właśnie BMW tak dobrze działa w popkulturze?

Można oczywiście odpowiedzieć najprościej: bo producent wydawał na to pieniądze. Byłaby to jednak tylko część prawdy.

BMW w popkulturze działa dlatego, że marka od lat potrafi pomieścić sprzeczne znaczenia. Seria 7 może być samochodem biznesmena, ale w rękach Bonda staje się gadżetem. M3 może być autem wyścigowym, tuningową ikoną albo cyfrowym trofeum gracza. Roadster może reprezentować luksus, wolność albo szpiegowski styl. M1 jednego dnia ściga się w Le Mans, a drugiego jest omawiane jako dzieło Andy'ego Warhola.

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BMW było samochodem yuppie i samochodem entuzjasty. Znakiem statusu w rapie i obsesją ludzi, którzy potrafią godzinami dyskutować o oznaczeniach E30, E36 i E46. Produktem premium i bohaterem gier, w których pierwszą czynnością po zdobyciu samochodu było założenie mu absurdalnie dużego spoilera.

Ta wieloznaczność jest największym kapitałem marki. Mercedes przez dekady doskonale komunikował luksus. Ferrari: niedostępne marzenie i prędkość. Rolls-Royce: niemal arystokratyczny przepych.

BMW znalazło się gdzieś pomiędzy. Wystarczająco drogie, by symbolizować sukces. Wystarczająco sportowe, żeby nastolatek chciał mieć jego plakat. Wystarczająco praktyczne, by samochód nie wydawał się całkowicie oderwany od codzienności. I wystarczająco charakterystyczne, żeby scenarzysta, raper, artysta czy twórca gry mógł wykorzystać je jako gotowy kod kulturowy.

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Dlatego najważniejszego sukcesu BMW w popkulturze nie da się zmierzyć liczbą minut na ekranie. Chodzi o moment, w którym samochód przestaje potrzebować podpisu.

Widzisz srebrno-niebieskie M3 i myślisz "Most Wanted". Widzisz Z8 i przypominasz sobie Bonda. Widzisz kolorowe M1 i nie musisz być historykiem sztuki, żeby pojawiło się nazwisko Warhola.