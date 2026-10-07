Maksymalne ceny paliw na czwartek 8 października. Kierowcy zauważą różnicę Unplash

Znamy już maksymalne ceny paliw na czwartek 8 października. Kierowcy będą mogli po raz kolejny zauważyć spadek cen. Co prawda zaledwie o kilka groszy, ale przy tej drożyźnie na stacjach, to i tak pozytywny efekt programu CPN.

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Od 3 października wrócił program obniżający ceny paliw na polskich stacjach. Ma za zadanie przynieść ulgę dla portfeli kierowców aut spalinowych. Co kilka dni Ministerstwo Energii podaje nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązują na stacjach paliw w całej Polsce.

Do wczoraj, tj. 06.10.2026 obowiązywały następujące ceny:

benzyna 95 - 6,79 zł benzyna 98 - 7,66 zł olej napędowy - 7,82 zł

Program CPN (Ceny Paliw Niżej) ruszył pierwszy raz z pomocą dla polskich kierowców 31 marca tego roku. Pierwszy limit cen wynosił 6,16 zł za benzynę 95 i 7,60 za olej napędowy. Program CPN obniżył stawkę podatku VAT ze standardowych 23 proc. do 8 proc.

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Dodatkowo obniżył podatek akcyzowy do minimalnej wartości ustalonej przez Unię Europejską. Program wrócił po przerwie z odsieczą dla kierowców i ma obowiązywać do końca roku.

W środę benzyna 95 kosztuje 6,86 zł za litr

Cena za olej napędowy w środę 7 października może być powodem do uśmiechu, ponieważ spadła do poziomu 7,80 zł za litr. To wciąż dużo i nie da się ukryć, że będzie powodem wzrostów cen cen wszystkich artykułów dostępnych w sprzedaży na sklepowych półkach. Mniej popularna benzyna 98 to wydatek 7,74 zł za litr, co też jest zauważalnie większą wartością niż jeszcze dnia poprzedniego.

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A jak będzie w czwartek 8 października? Poznaliśmy już ceny i można zauważyć jedno: będzie nieco taniej.

Benzyna 95: 6,83 zł/litr Benzyna 98: 7,71 zł/litr Olej napędowy: 7,74 zł/litr

Abstrahując od wysokości cen paliw, przy okazji wprowadzenia limitu cen maksymalnych możemy zaobserwować korzystny wpływ na tankowanie przy autostradach i drogach ekspresowych. Dotychczas tankowanie na tych trasach było obarczone zwyżką ceny za litr paliwa.