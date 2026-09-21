Diesel po 9 zł i benzyna za 8 zł to dopiero początek. Jeden ropociąg może zdecydować o cenach na jesień Fot. Marina Chernivetskaya / Shutterstock

Na polskich stacjach paliw ceny przekroczyły kolejne psychologiczne granice. Benzyna 95 przebiła poziom 8 zł za litr i jest najdroższa od czerwca 2022 roku, a olej napędowy kosztuje już ponad 9 zł. Analitycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec podwyżek.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wzrosty widać na pylonach niemal wszystkich sieci, od Orlenu po stacje przy marketach. Kierowcy liczą więc, że rząd znów sięgnie po pakiet "Ceny Paliw Niżej", który wcześniej obniżał VAT i akcyzę na stacjach.

Po tym, jak 1 września nastąpił koniec pakietu CPN, ceny paliw wystrzeliły w górę. Alternatywą może być prezydencki projekt ustawy PKN (to skrót od "Paliwo kosztuje normalnie"), który zakłada ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Na razie żadne z tych rozwiązań nie działa, a ceny rosną z dnia na dzień.

Ile kosztuje paliwo 21 września? Ceny z dziewięciu stacji

Jak wynika z porannego objazdu dziewięciu stacji, który opisuje auto.dziennik.pl, najdrożej za benzynę 95 zapłacimy na Shell i Circle K – po 8,09 zł/l. Orlen, BP, MOL i Amic trzymają cenę 7,99 zł/l, Avia i Carrefour – 7,89 zł/l, a najtaniej jest na Auchan – 7,88 zł/l.

REKLAMA

Podobnie wygląda sytuacja z dieslem. Circle K i Shell żądają 9,09 zł/l, Orlen, BP, Amic i MOL są tuż za nimi, po 8,99 zł/l. Carrefour sprzedaje olej napędowy po 8,96 zł/l, Auchan po 8,88 zł/l, a najtaniej jest na Avii – 8,79 zł/l.

Autogaz też przekroczył granicę 3 zł za litr, ale i tak ustawiają się kolejki do warsztatów montujących instalacje LPG. Najtaniej zatankujemy na Amic, 2,94 zł/l, najdrożej na BP, 3,22 zł/l. Rekordziści cenowi to Shell, gdzie V-Power Diesel kosztuje aż 9,69 zł/l, i Circle K z paliwem Miles+ za 9,49 zł/l.

Prognoza cen benzyny, diesla i LPG na 21–25 września. Będzie jeszcze drożej?

Z raportu biura Reflex wynika, że 17 września średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła do 7,97 zł/l, zrównując się z dotychczasowym rekordem z czerwca 2022 roku. Diesel kosztował wtedy średnio 9,00 zł/l, a autogaz 3,09 zł/l, czyli o 0,75 zł/l mniej niż historyczne maksimum z 9 kwietnia 2026 roku.

REKLAMA

Między 21 a 25 września analitycy Reflexu prognozują dalsze wzrosty:

benzyna 95: 7,99 zł/l (+2 gr/l) benzyna 98: 8,85 zł/l (+2 gr/l) olej napędowy: 9,09 zł/l (+9 gr/l) autogaz: 3,19 zł/l (+10 gr/l)

Przed dalszym wzrostem cen może uchronić kierowców jedynie obniżka cen ropy i przywrócenie pełnej przepustowości uszkodzonego ropociągu East-West, o ile nie dojdzie do kolejnych ataków na infrastrukturę. "Ryzyko kolejnych podwyżek cen, zwłaszcza oleju napędowego, nadal pozostaje wysokie" – piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert z biura Reflex.

Skąd rekordowe ceny paliw? Winny ropociąg East-West

Cytowany przez media analityk e-petrol.pl Jakub Bogucki nie ma wątpliwości, skąd biorą się rekordy cen. – To efekt ataków bojówek Huti, które sparaliżowały kluczowy rurociąg Wschód-Zachód, pozwalający Saudyjczykom omijać zapalną cieśninę Ormuz. Awaryjny eksport przez porty w Omanie nie jest w stanie pokryć globalnego zapotrzebowania – wskazuje.

REKLAMA

Reflex opisuje ostatnie dni jako tydzień podwyższonej zmienności na rynku ropy i produktów naftowych, wywołanej ograniczeniem saudyjskiego eksportu. W najbliższych dniach Rijad może uruchomić połowę mocy przesyłowych ropociągu, ale na resztę trzeba będzie poczekać. "Pełne przywrócenie zdolności przesyłowych może zająć do dwóch miesięcy" – czytamy w komentarzu biura.

Tymczasem ceny ropy Brent na giełdzie ICE w ciągu tygodnia skoczyły nawet do 110 dol. za baryłkę (ok. 414 zł), po czym spadły w okolice 102 dol. (ok. 384 zł). Na rynku spotowym baryłka kosztuje już około 125 dol., czyli ok. 470 zł.