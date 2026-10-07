Nowa Toyota Hilux w polskich salonach. Jedna rzecz nie spodoba się purystom Fot. materiały prasowe

Toyota zaprezentowała kolejną generację swojego flagowego pickupa. Toyota Hilux kusi nie tylko wyglądem, a dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ten model, marka przygotowała niespodziankę.

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Toyota pokazała nową generację Hiluxa. To już dziewiąta generacja tego kultowego auta użytkowego i może trudno w to uwierzyć, ale poprzednia, ósma odsłona, była z nami od ponad 10 lat. Zaprezentowany w 2015 roku poprzednik zapracował sobie na tytuł solidnego i trwałego pojazdu w segmencie pickupów.

Czy nowa generacja Toyoty Hilux powtórzy sukces?

Tego dowiemy się wkrótce, kiedy model na dobre zadomowi się na naszym rynku. Hilux ma teraz mocnych konkurentów w postaci Forda Rangera i Volkswagena Amaroka. Pod maską pracuje przeniesiony z poprzednika 2.8-litrowy diesel o mocy 204 KM i 500 Nm. Tak samo jak w poprzedniku, wyposażono go w układ miękkiej hybrydy pracujący z napięciem 48V. Silnik 2.4 l z poprzedniej generacji nie jest już dostępny.

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Jednostka jest znana ze swojej trwałości, jednak charakteryzowała ją dość brutalna i szorstka praca przypominająca auta ciężarowe. Napęd przenoszony jest za pośrednictwem 6-biegowej przekładni automatycznej domyślnie na oś tylną, z możliwością dołączenia napędu na cztery koła, skorzystania z reduktora oraz blokady tylnego mostu.

Warto dodać, że zrezygnowano z przestarzałego hydraulicznego wspomagania kierownicy na rzecz wspomagania elektrycznego. To pozwoliło na zastosowanie szeregu nowych systemów wsparcia kierowcy, wymagających pełnej kontroli samochodu nad układem kierowniczym.

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Ile kosztuje nowa Toyota Hilux?

To, co może nie spodobać się purystom, to zastąpienie klasycznego hamulca ręcznego hamulcem elektrycznym. Dostajemy system auto-hold, którego nie było w poprzedniej generacji.

Ceny nowego Hiluxa startują od poziomu 169 900 zł netto za bazową wersję z silnikiem diesla oraz 229 900 netto za wariant elektryczny. Tak, wariant elektryczny. Nowy Hilux również występuje w takiej wersji napędowej. Można jednak sądzić, że pozostanie mocno niszową propozycją skierowaną dla wąskiego grona odbiorców.