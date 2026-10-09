Polski park najlepszy w Europie Fot.Energylandia

Tego się chyba nikt spodziewał, a przynajmniej nie na taką skalę. Polski park rozrywki wlaśnie pokonał zachodnią konkurencję. W najnowszym zestawieniu Travelcircus na 2026 rok nasz kraj zajął pierwsze miejsce w Europie, wyprzedzając takie parki jak Disneyland czy niemiecki Europa-Park.

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Polacy uwielbiają parki rozrywki. Ale jeśli planowaliście zagraniczne wakacje tylko po to, żeby przejechać się rollercoasterem i zostawić przy tym masę pieniędzy (w euro!) – mamy dobrą wiadomość. Najlepsza rozrywka w Europie jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Znajduje się w Zatorze w województwie małopolskim.

Energylandia najlepszym parkiem rozrywki w Europie. Jak Polacy rozbili bank?

Park rozrywki Energylandia w Zatorze zajął pierwsze miejsce w zestawieniu Travelcircus 2026. Ten niemiecki ranking skupił się na najlepszych parkach rozrywki na naszym kontynencie. I to właśnie Energylandia okazała się liderem zestawienia. Eksperci z Travelcircus nie wyssali tego wyniku z palca; przeanalizowali aż 112 parków w całej Europie (spośród ponad tysiąca istniejących). Ocenie poddano wszystko: od cen biletów dla 4-osobowej rodziny w przeliczeniu na liczbę atrakcji, przez opinie w Google i na TripAdvisorze, po zasięgi na Instagramie i dostępność przejażdżek dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

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Maksymalnie można było zgarnąć 25 punktów. Energylandia zdobyła aż 22,74 pkt, wygrywając dzięki stosunkowi jakości do ceny i ocenom odwiedzających. Oto jak wygląda ścisłe podium Europy:

Energylandia (Polska) – 22,74 pkt Europa-Park (Niemcy) – 22,58 pkt Disneyland Paris (Francja) – 21,68 pkt

Dla wielu z nas może być to spore zaskoczenie, zwłaszcza że do niedawna to Niemcy z najlepszym parkiem rozrywki wiodły prym w zestawieniach. Nie od dziś wiadomo też, że Disneyland w Paryżu cieszy się dużą popularnością. I faktycznie – mimo że jest on nie do przebicia pod względem rozpoznawalności, francuski park poległ na cenach i stosunku jakości do liczby atrakcji.

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Pierwsza dziesiątka prezentuje się w ten sposób:

Fot.Die Top 25 Freizeitparks Europas im Überblick/travelcircus.de

Co to oznacza dla polskich turystów?

Sukces największego parku rozrywki w Polsce pokazuje, że nie musimy już wyjeżdżać za granicę, by doświadczyć rozrywki na europejskim poziomie. Możemy przy tym również zaoszczędzić, zwłaszcza gdy trafimy na bilety za pół ceny. Wyjazd z rodziną do parku rozrywki nie należy do najtańszych wyborów na spędzenie wolnego weekendu, także w Zatorze, jednak to ceny w zachodnich parkach potrafią naprawdę uderzyć po kieszeni.