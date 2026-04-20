Energylandia może doczekać się nowej atrakcji. Wygląda na to, że budowa już ruszyła Fot. Wojciech Dawid/Shutterstock

Energylandia rozpoczęła już sezon 2026. Najlepszy park rozrywki w Polsce i jeden z najlepszych w Europie z pewnością kolejny rok z rzędu będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jednak fani tego miejsca od dawna z ciekawością patrzyli na pobliski plac budowy. Okazuje się, że może kryć się tam wielka niespodzianka.

Energylandia oficjalnie rozpoczęła sezon 2026 16 kwietnia. Co prawda bilety będą w tym roku wyraźnie droższe, ale nadal można polować na atrakcyjne promocje. Dodatkowo nawet nieco ponad 200 zł za cały dzień zabawy na największych rollercoasterach w Polsce nie jest wygórowaną ceną. Jest jednak szansa, że w niedalekiej przyszłości lista tamtejszych atrakcji zostanie wydłużona o kolejną ciekawą pozycję.

Energylandia może budować nowy rollercoaster. Widać to z powietrza

W zachodniej części Energylandii od dłuższego czasu trwają prace. W pobliżu Hyperiona powstaje nowy parking dla gości. Jednak uwagę miłośników parków rozrywki od dawna znacznie bardziej interesuje to, co dzieje się właśnie w pobliżu Zadry i Abyssusa, czyli dwóch uwielbianych rollercoasterów.

Tam także od dłuższego czasu pracują robotnicy, ale Energylandia oficjalnie nie poinformowała, co się tam dzieje. Trwały spekulacje, czy to kolejny parking, a może hotel, bo o miejsca noclegowe w okolicy nie jest tak łatwo. Najnowsze zdjęcia z drona pokazują jednak, że może tam powstawać nowy rollercoaster.

"Pierwsze zdjęcia z drona z widokiem na budowę nowego roller coastera w EnergyLandii. To coś, na co wielu z nas czekało,aby zobaczyć, jak to wygląda z góry. W końcu udało mi się zrobić takie zdjęcia i widać, jak dużo zostało już zbudowane" – informuje profil FOMO Coaster, specjalizujący się w tematyce parków rozrywki.

Na zdjęciach z drona rzeczywiście widać solidne fundamenty, które wydają się być idealną podporą dla nowego rollercoastera. Ponieważ ujęcia wykonano z powietrza, trudno oszacować, jak duża będzie to atrakcja. Nawet Energylandia na razie nie podała żadnych oficjalnych informacji na temat prowadzonych tam prac. Odpowiedź na pytanie, czy powstaje tam kolejna autorska kolejka górska na miarę Zadry i Hyperiona, poznamy pewnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Ta tajemniczość na pewno dostarczy wielu emocji.

Energylandia jedną z najlepszych atrakcji w Polsce

Rozbudowa Energylandii to informacja, która ucieszy wielu fanów takiej zabawy w Polsce. Miejsce to przyciąga bowiem z każdym rokiem coraz większą liczbę odwiedzających. Od 2014 roku, kiedy to drzwi tego miejsca zostały otwarte po raz pierwszy, park w Zatorze zyskał nie tylko ogólnopolską, ale i międzynarodową sławę.

