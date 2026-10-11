Poleciałam we wrześniu do Disneylandu w Paryżu. Termin idealny, a koszt jak wypad do Energylandii Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Spełnieniem marzeń niejednego dziecka jest wizyta w Disneylandzie. Doskonale pamiętam, jak sama marzyłam o znalezieniu się w tej baśniowej krainie, ale myślałam, że to wydatek tak ogromny, że nigdy nie będę mogła sobie na niego pozwolić. Jeżeli i wy nadal tak uważacie, to szybko wyprowadzę was z błędu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jeżeli częściej czytacie moje materiały, pewnie już wiecie, że kocham parki rozrywki. Tylko w tym roku odwiedziłam Universal Studios w Singapurze, a moim kolejnym celem stał się paryski Disneyland. Pierwszy raz byłam tam w 2022 roku, teraz zrobiłam sobie powtórkę. A ponieważ obok parków rozrywki moim hobby jest też tanie podróżowanie, mam dla was kilka patentów na to, jak nie stracić majątku i bawić się w Paryżu niemalże w cenie Energylandii.

Disneyland w Paryżu niewiele droższy od Energylandii. Wystarczy wiedzieć, jak zarezerwować

Największym wydatkiem w Disneylandzie, obok dotarcia na miejsce i zakwaterowania, są oczywiście bilety wstępu. Te kupowane w kasie potrafią kosztować nawet ponad 700 zł od osoby albo w ogóle być niedostępne z powodu ogromnego obłożenia. Ja jednak za swój dzień zabawy zapłaciłam zaledwie 280 zł.

REKLAMA

Jak to zrobiłam? Po pierwsze, wybrałam bilet do jednego, a nie do dwóch parków (drugi z nich jeszcze niedawno był najgorszym parkiem Disneya). Jeżeli jedziecie tam pierwszy raz (a tak było w przypadku większości ekipy, z którą się bawiłam), nie warto pchać się do obu miejsc, bo po prostu i tak nie zdążycie zaliczyć każdej atrakcji. Po drugie, bilety kupiłam na dokładny dzień z 5-miesięcznym wyprzedzeniem. Ponieważ do Disneylandu w Paryżu wybraliśmy się w połowie września, wejściówki kupowałam już w kwietniu. Dzięki temu zapłaciłam za nie tylko 280 zł. Dla porównania: Energylandia z rekordowo wysokimi cenami w niskim sezonie to wydatek 219 zł przy zakupie w kasie i 209 zł online (bez promocyjnych zniżek).

REKLAMA

Kolejną ważną kwestią jest dojazd. Do Energylandii najlepiej jechać własnym autem, a parking kosztuje 149 zł za cały dzień. Inna opcja to pociąg odjeżdżający co godzinę z Krakowa za 15 zł lub autobus za ok. 25 zł (ceny w jedną stronę). W przypadku Disneylandu kolej jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli jedziecie pociągiem bezpośrednio lub przesiadacie się z metra do pociągu, za bilet zapłacicie 2,55 euro, czyli ok. 11 zł w jedną stronę. A kolejne składy odjeżdżają co ok. 10–15 minut aż do późnych godzin wieczornych.

Jakie są ceny w Disnaylandzie w Paryżu? Poluj na promocje

Jeżeli chcecie wiedzieć, ile kosztuje jedzenie i pamiątki, które atrakcje wybrać, a także jak za darmo wchodzić na nie bez kolejki, zapraszam na kanał kierunek:PODRÓŻE na YouTube, gdzie dzielę się swoimi doświadczeniami. To poradnik przede wszystkim dla osób, które nigdy nie były w Disneylandzie i dopiero planują tam swoją pierwszą podróż.