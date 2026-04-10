Sezon na parki rozrywki rozpocznie się lada dzień. Choć pogoda w Polsce na razie nie rozpieszcza, to wiele osób już teraz nie może doczekać się wyjazdu do Energylandii, która stała się symbolem dobrej zabawy w naszym kraju. Niestety, w tym roku trzeba będzie za to zapłacić wyraźnie więcej.

W ciągu 12 lat działalności Energylandia stała się jedną z największych i najważniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Tamtejsze rollercoastery Zadra i Hyperion należą do europejskiej czołówki. Nic więc dziwnego, że w 2025 roku park w Zadarze odwiedziły ponad 2 mln turystów. W tym sezonie zainteresowanie też powinno być duże, ale za zabawę trzeba będzie zapłacić wyraźnie więcej.

Ceny biletów do Energylandii poszły w górę. Sezon zacznie się później

Energylandia jest atrakcją sezonową. W odróżnieniu od np. paryskiego Disneylandu nie może działać przez 12 miesięcy z powodu pogody. Nie zmienia to jednak faktu, że przez kilka miesięcy działalności jest wręcz oblegana przed miłośników szybszego bicia serca.

Dotychczas Energylandia otwierała swoje bramy na początku kwietnia i kończyła pracę w ostatnich dniach października. Później działała np. w ramach akcji "Winter Kingdom", ale nie była to ta sama skala co w sezonie letnim. W 2026 roku sezon w Zatorze rozpocznie się jednak później, bo dopiero 16 kwietnia.

Późniejszy start to nie jedyna zmiana. W porównaniu do ubiegłego roku wyraźnie w górę poszły ceny biletów do Energylandii. Za jednodniowy bilet normalny w wakacje trzeba zapłacić 229 zł, a za ulgowy 189 zł. Tym samym park przekroczył psychologiczną granicę 200 zł. Przed rokiem za wejściówki płaciliśmy odpowiednio 199 zł i 159 zł.

Nieco taniej jest poza sezonem, czyli od 16 kwietnia do 28 czerwca i od 1 września do 31 października. Wówczas bilet normalny kosztuje 209 zł, a ulgowy 169 zł. Przed rokiem było to odpowiednio 179 i 139 zł. Różnice w wysokości cen są zatem wyraźne.

Konkurencja Energylandii nie śpi. Ruszają promocje na bilety

Jeżeli szukacie rozwiązań na nieco tańsze odwiedzenie Energylandii, możecie polować na promocje, których tam nie brakuje. Aktualnie do 15 kwietnia obowiązuje oferta, w ramach której cena drugiego biletu jest obniżana o 50 proc. Promocja dotyczy biletów w sezonie niskim, jak i wysokim.

Jednak nie ma wątpliwości, że podwyżkę cen w Energylandii spróbują wykorzystać także inne parki rozrywki w Polsce. Ich największy konkurent, czyli otwarty przed rokiem Hossoland także przygotował promocję dla odwiedzających. Podobnie jak w przypadku Zatoru, nad Bałtykiem również obniżono cenę drugiego biletu o połowę. W tym przypadku oferta będzie jednak trwała do 24 kwietnia, ale obejmuje wyłącznie bilety na sezon niski. W wakacje trzeba będzie zapłacić pełną kwotę.