Nowa Dacia Striker szokuje ceną. Kombi z LPG dawno nie było tak tanie Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Kombi jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Dacia Striker wkracza na polski rynek z ceną, która może mocno namieszać w segmencie rodzinnych samochodów. Nowy model oferuje nawet 600 litrów przestrzeni bagażowej, fabryczną instalację LPG i 140 KM już w podstawowej wersji.

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Nowa Dacia Striker to propozycja dla kierowców, którzy szukają praktycznego kombi, ale nie chcą rezygnować z modnej stylistyki SUV-a. Rumuński producent postawił na przestronne nadwozie, oszczędne układy napędowe i przede wszystkim atrakcyjną cenę.

Cennik otwiera wersja Essential za 92 900 zł. Pod maską pracuje trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy 1.2 z fabryczną instalacją LPG. Jednostka rozwija 140 KM i współpracuje z sześciobiegową manualną skrzynią biegów.

Co ciekawe, już podstawowy wariant jest miękką hybrydą. Układ wykorzystuje instalację elektryczną o napięciu 48 V oraz zintegrowany rozrusznik-generator, który wspomaga jednostkę spalinową.

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Dla wielu kierowców szczególnie interesująca może być odmiana łącząca fabryczne LPG z automatyczną skrzynią biegów. Taka konfiguracja jest dostępna od wersji Expression i kosztuje co najmniej 106 900 zł.

To właśnie połączenie automatu, instalacji gazowej i dużego bagażnika może okazać się jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za nową Dacią.

Dacia Striker Hybrid 155. Pełna hybryda za 113 000 zł

Kolejną propozycją jest pełna hybryda Hybrid 155, wykorzystująca rozwiązania znane między innymi z Dacii Duster i Bigster.

Sercem układu jest wolnossący, czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra, współpracujący z dwoma silnikami elektrycznymi i automatyczną, wielotrybową skrzynią biegów Multi-Mode.

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Łączna moc układu wynosi 155 KM. W przeciwieństwie do miękkich hybryd samochód może poruszać się wyłącznie na napędzie elektrycznym, co ma szczególne znaczenie podczas jazdy po mieście.

Najtańsza Dacia Striker Hybrid 155 kosztuje 113 000 zł w wersji wyposażenia Expression. To propozycja dla kierowców, którzy chcą ograniczyć zużycie paliwa, ale nie są zainteresowani samochodem wymagającym ładowania z gniazdka.

Dacia Striker 4x4. Napęd na cztery koła i jazda na samym prądzie

Najbardziej nietypowym wariantem w gamie jest Striker Hybrid 150 4x4. Jego konstrukcja nawiązuje do rozwiązań stosowanych w Dusterze i Bigsterze.

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Pod maską znajduje się trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 Turbo z układem miękkiej hybrydy 48 V. Przednia oś jest napędzana przez jednostkę spalinową, natomiast za napęd tylnej odpowiada dodatkowy silnik elektryczny, który może pracować niezależnie.

Takie rozwiązanie pozwala uzyskać napęd na cztery koła bez konieczności stosowania klasycznego mechanicznego połączenia między osiami.

Co ciekawe, mimo wykorzystania instalacji 48 V układ oferuje znacznie większe możliwości niż typowa miękka hybryda. Według deklaracji Dacii Striker 4x4 może pokonać nawet 60 proc. dystansu w ruchu miejskim wyłącznie na napędzie elektrycznym.

To rozwiązanie łączące cechy miękkiej i pełnej hybrydy. Niestety, w przeciwieństwie do podstawowych odmian, wariant 4x4 nie jest oferowany z fabryczną instalacją LPG.

Ceny Dacii Striker z napędem na cztery koła zaczynają się od 120 900 zł za wersję Expression. Bogato wyposażona odmiana Extreme kosztuje już 129 500 zł.