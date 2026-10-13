Nie żyje RJ Mitte, aktor znany z roli Waltera Juniora w "Breaking Bad". Miał 34 lata. Policja prowadzi śledztwo i na razie nie podała oficjalnej przyczyny zgonu. Jego serialowy ojciec, Bryan Cranston, napisał jednak wprost, dlaczego już go nie ma z nami.
O śmierci aktora poinformował jego przedstawiciel Sean Reilly. "Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznym odejściu ukochanego aktora, filantropa i zaangażowanego orędownika praw osób z niepełnosprawnościami, RJ Mitte’a" – czytamy w oświadczeniu przekazanym BBC.
RJ Mitte wystąpił w kultowej produkcji, która przez lata rządziła rankingiem IMDb. Sam żył z mózgowym porażeniem dziecięcym i publicznie walczył o prawa osób z niepełnosprawnościami. Odszedł 12 października 2026 roku.
Co wiadomo o śmierci RJ Mitte’a?
BBC podaje, że Mitte zmarł w Brownsville w Teksasie. Tamtejsza policja potwierdziła jego śmierć, ale zastrzegła, że przyczyna i okoliczności zgonu nie zostały jeszcze ustalone. Śledztwo trwa. Funkcjonariusze nie podejrzewają udziału osób trzecich.
Zgon stwierdzono w poniedziałek w domu aktora. Sędzia hrabstwa Cameron Cyndi Hinojosa przekazała agencji Associated Press, że zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.
Bryan Cranston napisał jednak wprost, że Mitte odebrał sobie życie, a według magazynu "Variety" potwierdził to także przedstawiciel aktora.
Bryan Cranston żegna RJ Mitte’a w poruszającym wpisie
Bryan Cranston we wpisie na Facebooku opisał, że poznał Mitte’a, gdy ten miał zaledwie 14 lat. "Ten dzieciak był jeszcze zupełnie nieoszlifowany, gdy zaczynaliśmy kręcić pilota w lutym 2007 roku, ale krok po kroku patrzyliśmy, jak staje się naprawdę dobrym aktorem" – napisał.
Nie ukrywa, jak bardzo wstrząsnęła nim przyczyna śmierci. "Szczególnie druzgocąca jest wiadomość, że odebrał sobie życie. Dlaczego?" – pyta Cranston. Wspomina też, że obaj pisali do siebie zaledwie kilka tygodni wcześniej i szukali terminu na wspólny lunch.
"Nie wiem, czy ten lunch zmieniłby jego przyszłość... Ale wiem, że go kochałem i że z prawdziwą radością spędzałem z nim czas przez te lata, na planie serialu i po tym, jak blask 'Breaking Bad' przygasł..." – przyznaje.
Pożegnanie zamyka słowami "Będę za tobą tęsknił, synu". Pod nim dodał apel do wszystkich, którzy myślą o odebraniu sobie życia, by dzwonili po pomoc. "Jest nadzieja" – przekonuje.
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Kim był RJ Mitte i gdzie jeszcze grał oprócz "Breaking Bad"?
Roy Frank Mitte III urodził się 21 sierpnia 1992 roku w Jackson w stanie Missisipi. Porażenie mózgowe zdiagnozowano u niego w wieku trzech lat. Przez większość dzieciństwa nosił aparaty ortopedyczne i chodził o kulach, ale dzięki sportowi i ćwiczeniom w wieku nastoletnim przestał ich potrzebować.
Do Los Angeles przeprowadził się z rodziną, bo tam rozwijała się aktorska kariera jego młodszej siostry. Najpierw dostawał role statysty, m.in. w "Hannah Montana", potem wziął lekcje aktorstwa i dostał rolę Waltera White’a Jr.
BBC przypomina, że bohatera oparto na zmarłym przyjacielu twórcy serialu Vince’a Gilligana, którego ostatni serial "Jedyna" też okrzyknięto arcydziełem. Przyjaciel Gilligana miał cięższą postać porażenia i poruszał się o kulach łokciowych, czego Mitte nie potrzebował.
Mitte był rzecznikiem Gildii Aktorów Ekranowych (SAG) w sprawach aktorów z niepełnosprawnościami, ambasadorem organizacji United Cerebral Palsy i Shriners Children’s oraz założył fundację The Mitte Foundation.
W 2014 roku razem z obsadą "Breaking Bad" odebrał nagrodę SAG za zespół aktorski w serialu dramatycznym. "Mitte nadał tej roli autentyczność i zbudował platformę na rzecz świadomości niepełnosprawności oraz włączenia społecznego" – podkreślił Sean Reilly.
Po "Breaking Bad" zagrał m.in. w serialu "Switched at Birth" (jako Campbell, student poruszający się na wózku po wypadku na snowboardzie), "Now Apocalypse" i "This Close", a także w filmach "Dębowy pokój", "Triumf" (był też jego producentem wykonawczym) i "The Unseen". Wystąpił również w animowanym serialu Netfliksa "The Guardians of Justice". Jego ostatni projekt to "Talking to Strangers", który trafił do widzów w tym roku.