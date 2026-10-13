Nie żyje RJ Mitte. Aktor z "Breaking Bad" miał 34 lata. Fot. Quinn Jeffrey / Shutterstock

Nie żyje RJ Mitte, aktor znany z roli Waltera Juniora w "Breaking Bad". Miał 34 lata. Policja prowadzi śledztwo i na razie nie podała oficjalnej przyczyny zgonu. Jego serialowy ojciec, Bryan Cranston, napisał jednak wprost, dlaczego już go nie ma z nami.

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O śmierci aktora poinformował jego przedstawiciel Sean Reilly. "Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznym odejściu ukochanego aktora, filantropa i zaangażowanego orędownika praw osób z niepełnosprawnościami, RJ Mitte’a" – czytamy w oświadczeniu przekazanym BBC.

RJ Mitte wystąpił w kultowej produkcji, która przez lata rządziła rankingiem IMDb. Sam żył z mózgowym porażeniem dziecięcym i publicznie walczył o prawa osób z niepełnosprawnościami. Odszedł 12 października 2026 roku.

Co wiadomo o śmierci RJ Mitte’a?

BBC podaje, że Mitte zmarł w Brownsville w Teksasie. Tamtejsza policja potwierdziła jego śmierć, ale zastrzegła, że przyczyna i okoliczności zgonu nie zostały jeszcze ustalone. Śledztwo trwa. Funkcjonariusze nie podejrzewają udziału osób trzecich.

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Zgon stwierdzono w poniedziałek w domu aktora. Sędzia hrabstwa Cameron Cyndi Hinojosa przekazała agencji Associated Press, że zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Bryan Cranston napisał jednak wprost, że Mitte odebrał sobie życie, a według magazynu "Variety" potwierdził to także przedstawiciel aktora.

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Bryan Cranston żegna RJ Mitte’a w poruszającym wpisie

Bryan Cranston we wpisie na Facebooku opisał, że poznał Mitte’a, gdy ten miał zaledwie 14 lat. "Ten dzieciak był jeszcze zupełnie nieoszlifowany, gdy zaczynaliśmy kręcić pilota w lutym 2007 roku, ale krok po kroku patrzyliśmy, jak staje się naprawdę dobrym aktorem" – napisał.

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Nie ukrywa, jak bardzo wstrząsnęła nim przyczyna śmierci. "Szczególnie druzgocąca jest wiadomość, że odebrał sobie życie. Dlaczego?" – pyta Cranston. Wspomina też, że obaj pisali do siebie zaledwie kilka tygodni wcześniej i szukali terminu na wspólny lunch.

"Nie wiem, czy ten lunch zmieniłby jego przyszłość... Ale wiem, że go kochałem i że z prawdziwą radością spędzałem z nim czas przez te lata, na planie serialu i po tym, jak blask 'Breaking Bad' przygasł..." – przyznaje.

Pożegnanie zamyka słowami "Będę za tobą tęsknił, synu". Pod nim dodał apel do wszystkich, którzy myślą o odebraniu sobie życia, by dzwonili po pomoc. "Jest nadzieja" – przekonuje.

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Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00 Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Kim był RJ Mitte i gdzie jeszcze grał oprócz "Breaking Bad"?

Roy Frank Mitte III urodził się 21 sierpnia 1992 roku w Jackson w stanie Missisipi. Porażenie mózgowe zdiagnozowano u niego w wieku trzech lat. Przez większość dzieciństwa nosił aparaty ortopedyczne i chodził o kulach, ale dzięki sportowi i ćwiczeniom w wieku nastoletnim przestał ich potrzebować.

Do Los Angeles przeprowadził się z rodziną, bo tam rozwijała się aktorska kariera jego młodszej siostry. Najpierw dostawał role statysty, m.in. w "Hannah Montana", potem wziął lekcje aktorstwa i dostał rolę Waltera White’a Jr.

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BBC przypomina, że bohatera oparto na zmarłym przyjacielu twórcy serialu Vince’a Gilligana, którego ostatni serial "Jedyna" też okrzyknięto arcydziełem. Przyjaciel Gilligana miał cięższą postać porażenia i poruszał się o kulach łokciowych, czego Mitte nie potrzebował.

Mitte był rzecznikiem Gildii Aktorów Ekranowych (SAG) w sprawach aktorów z niepełnosprawnościami, ambasadorem organizacji United Cerebral Palsy i Shriners Children’s oraz założył fundację The Mitte Foundation.

W 2014 roku razem z obsadą "Breaking Bad" odebrał nagrodę SAG za zespół aktorski w serialu dramatycznym. "Mitte nadał tej roli autentyczność i zbudował platformę na rzecz świadomości niepełnosprawności oraz włączenia społecznego" – podkreślił Sean Reilly.

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