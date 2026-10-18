Maja Chwalińska wygrywa WTA 1000 w Wuhan. Fot. YouTube.com / WTA

Maja Chwalińska wygrała turniej WTA 1000 w Wuhan, pokonując w finale Sonay Kartal z Wielkiej Brytanii. Pierwszy set oddała swojej rywalce, ale w kolejnych tak łatwo jej nie odpuściła. Polska sportsmenka z Chin wróci do ojczyzny z prestiżowym tytułem.

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W niedzielę (18 października) odbyło się finałowe starcie w ramach turnieju tenisowego WTA 1000 w Wuhan. O tytuł mistrzyni walczyły Maja Chwalińska i Sonay Kartal. Ostatecznie Polka pokonała Brytyjkę 2:1 (2:6, 6:4, 6:2).

Maja Chwalińska triumfuje w Wuhan. Polka spektakularnie wygrała WTA 1000

Pierwszy set wróżył dobrze angielskiej tenisistce. W dwóch kolejnych Chwalińska wróciła jednak do formy, miażdżąc konkurentkę na korcie. Spotkanie trwało 166 minut. Największy sukces w jej dotychczasowej karierze sprawił, sportsmenka z Miechowa zdobyła 988 pkt i awansowała na 11. miejsce w rankingu WTA (przed rozpoczęciem turnieju zajmowała 22. pozycję na liście). Na jej konto wpłynie astronomiczna suma – aż 2,6 mln zł.

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Podkreślmy, że w rankingu WTA Chwalińska zajmuje obecnie miejsce między Ivą Jović ze Stanów Zjednoczonych, która uplasowała się na 12. pozycji, a Martą Kostiuk z Ukrainy (10. pozycja).

Tym sezonem Chwalińska udowodniła, że jest wielką nadzieją polskiego tenisa. Najpierw dała popis na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, a później szła jak błyskawica w jesiennym turnieju Wuhan Open, pokonując w półfinale swoją rodaczkę, Igę Świątek.