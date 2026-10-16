Awans Igi Świątek do półfinału Wuhan Open stał się faktem, a to oznacza jedno – przed nami bezpośredni pojedynek dwóch Polek. Już niedługo w Chinach dojdzie do starcia, które kibice nad Wisłą będą oglądać z wypiekami na twarzy. Stawka jest ogromna, a emocji z pewnością nie zabraknie. Starcie na tym etapie tabli oznacza też, że jedna z naszych reprezentantek na pewno weźmie udział w wielkim finale.
Po raz pierwszy w historii WTA dwie Polki zmierzą się ze sobą w półfinale turnieju rangi WTA 1000. Maja Chwalińska i Iga Świątek zagrają przeciwko sobie po raz pierwszy od 10 lat.
Jak podaje WTA, będzie to trzeci w karierze Chwalińskiej półfinał głównego cyklu zmagań organizacji, a pierwszy na kortach twardych.
Maja Chwalińska o starciu z Igą Świątek
Źródło: WTA
Półfinał Maja Chwalińska kontra Iga Świątek. Jak Polki radzą sobie w Wuhan Open?
Zmagania ćwierćfinałowe odbyły się w piątek 16 października. Maja Chwalińska wygrała z Marią Sakkari wynikiem 6:0, 3:6 i 7:5 po niezwykle wymagającym meczu, który trwał aż 2 godziny i 35 minut. Iga Świątek trafiła za to na Ann Li z USA, którą pokonała w nieco ponad półtorej godziny wynikiem 6:4 i 6:1.
Droga do ćwierćfinału w przypadku Mai Chwalińskiej wymagała pokonania Ivy Jovic (6:4 i 6:1), Marii Bouzkovej (1:6, 6:1 i 6:1), a także Majar Szarif (6:3 i 6:2). Iga Świątek zmierzyła się za to z Magdaleną Fręch (6:2 i 6:1) oraz Ashlyn Krueger (6:1 i 6:4).
Więcej informacji wkrótce.