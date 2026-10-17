Polski półfinał w Wuhanie. Chwalińska i Świątek walczą o awans Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Roland Garros, Mikolaj Barbanell / Shutterstock

Trwa polsko-polski półfinał turnieju WTA 1000 w Wuhanie, jakiego u pań jeszcze nie było. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dziś (17 października) o awans do finału, a mecz ruszył o godz. 13:45.

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W naTemat pisaliśmy, że Świątek i Chwalińska mierzą się ze sobą po raz pierwszy od 10 lat. Wtedy, w 2016 roku w Sztokholmie, Iga wygrała 6:2, 6:3, ale obie miały po 15 lat i dopiero wchodziły do zawodowego tenisa.

O co grają Świątek i Chwalińska w Wuhanie?

Zwyciężczyni zagra w finale z Brytyjką Sonay Kartal, która pokonała Jelenę Ostapenko 7:6(9), 7:6(5). Dla Świątek stawka jest jeszcze większa, bo triumf w całym turnieju pozwoliłby jej wyprzedzić Karolinę Muchovą w rankingu WTA Race i zbliżyłby ją do WTA Finals. Odpadnięcie w półfinale mocno utrudniłoby walkę z Czeszką.

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Chwalińska gra o awans w klasyfikacji WTA. W zestawieniu jest 16., po zwycięstwie byłaby 12. Po wygraniu całego turnieju w poniedziałek (19 października) zostałaby 11. rakietą świata.

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Mecz Świątek z Chwalińską. Wynik na żywo: 0:1 (5:7)

Świątek od początku grała agresywnie, a Chwalińska odpowiadała cierpliwością i czekała na pomyłki rywalki. Maja wyszła na 3:2, ale Iga szybko odpowiedziała i odskoczyła na 5:3. Przy własnym serwisie na zwycięstwo w secie zaczęła jednak popełniać proste błędy, także podwójny błąd serwisowy. Chwalińska wyrównała na 5:5, a w jedenastym gemie odebrała Idze podanie i wyszła na 6:5. Potem utrzymała własny serwis i wygrała pierwszego seta 7:5.

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Zaraz po nim mecz zszedł na dalszy plan. Świątek położyła się na korcie, a obok niej pojawiła się fizjoterapeutka. Problemem wydawały się mięśnie lewego uda. Po przerwie Iga wróciła na kort, więc mecz trwa dalej.