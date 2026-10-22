Kobiety ponownie biją się o swoje prawa. Zobacz relację Strajku Kobiet z Warszawy fot. naTemat

28 miast, ten sam dzień, jedno hasło: "Czerwona kartka za aborcję". Kobiety znowu wyszły na ulicę, protesty zorganizował Ogólnopolski Strajk Kobiet. Walczą o prawa, które obiecano im 3 lata temu, gdy zmieniała się władza. Domagają się legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, pełnej dekryminalizacji oraz dostępu do antykoncepcji awaryjnej.

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Data nie jest przypadkowa. 22 października 2026 r. minęło dokładnie 6 lat od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył przepisy dotyczące aborcji w Polsce. Wyrok sprawił, że aborcja z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest nielegalna. Decyzja TK dała początek masowym strajkom w całej Polsce.

Spór o Trybunał to odrębny wątek, dziś kobiety domagają się spełnienia przedwyborczych obietnic. 15 października minęły 3 lata od przejęcia władzy przez obecną koalicję. 3 października minęło 10 lat od masowych zgromadzeń w całej Polsce, zorganizowanych pod hasłem "Czarny Poniedziałek".

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22 października byliśmy wraz z protestującymi kobietami w Warszawie. Zobacz naszą relację z protestu "Czerwona kartka za aborcję".

Protestujące wyciągają czerwoną kartkę

Czerwone kartki mają być czytelnym sygnałem dla koalicji rządzącej: zapowiadane zmiany w sprawie aborcji wciąż nie odpowiadają oczekiwaniom protestujących. Organizatorki domagają się m.in. legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, pełnej dekryminalizacji oraz dostępu do antykoncepcji awaryjnej.

Tegoroczna mobilizacja ma przypomnieć o deklaracjach składanych kobietom przed wyborami w 2023 roku. Protestujące podkreślają, że oczekują realizacji obietnic i konkretnych ustaw, a nie tylko kolejnych politycznych zapewnień i ochłapów legislacyjnych.

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Protesty odbyły się w 28 miastach w Polsce, pełną listę udostępniła Fundacja Widzialne. To m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław, ale też Londyn.

"Jeżeli chcesz dać czerwoną kartkę naszym rządzącym za brak działania w sprawie aborcji, to przyjdź na demonstrację w swoim mieście w dniu 22 października 2026 roku. Weź transparent, czerwoną kartkę i przypomnij sobie swoje wkurzenie sprzed 6 lat" - zachęcały organizatorki wydarzenia.