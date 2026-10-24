Wiktor Sas
Polskę reprezentuje Wiktor Sas Fot. Facebook / Eurowizja TVP, EBU / Corinne Cumming

Dziś wieczorem odbędzie się Eurowizja Junior 2026. Polskę reprezentuje 14-letni Wiktor Sas, zwycięzca programu "The Voice Kids", który wystąpi z piosenką "Gravity". Gdzie oglądać konkurs na żywo, kto wystąpi na scenie i jak oddać głos na polskiego reprezentanta? Sprawdzamy najważniejsze informacje.

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Konkurs Piosenki Eurowizji Junior organizowany jest od 2003 roku. Polska uczestniczyła już w pierwszej edycji, ale po dwóch startach wycofała się na kilka lat. Do rywalizacji wróciła w 2016 roku, a niedługo później odniosła dwa zwycięstwa z rzędu. W 2018 roku wygrała Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be", a rok później triumfowała Viki Gabor z utworem "Superhero". W ubiegłym roku nasz kraj reprezentowała Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light", która zajęła ósme miejsce.

Wiktor Sas z "Gravity" reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026. Jest w gronie faworytów

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się w sobotę 24 października w Ta' Qali na Malcie. (mimo że ubiegłoroczny konkurs wygrała Francja). Polskę reprezentuje w tym roku 14-letni Wiktor Sas z Przechlewa, który wygrał dziewiątą edycję programu "The Voice Kids" w drużynie Tribbsa. Na Eurowizji Junior zaśpiewa polsko-angielski utwór "Gravity". Piosenkę stworzyli Małgorzata Uściłowska (Lanberry), Mikołaj Trybulec (Tribbs), Antoni Alagierski (Koder) i Coach Harrison.

Polak wystąpi na siódmej pozycji i jest w gronie faworytów. W ankiecie fanów na Eurovisionworld, największym portalu eurowizyjnym na świecie, Hiszpania zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 24 proc., a Polska plasuje się na drugiej pozycji z 17 proc. głosów. Trzecia jest Armenia (15 proc.), czwarty Cypr (9 proc.), piąta Macedonia Północna (7 proc.), a szósta Ukraina (6 proc.).

W tegorocznym konkursie udział weźmie łącznie 16 państw. Poniżej pełna kolejność występów:

  1. Holandia: Maria – "Stronger Together"
  2. Cypr: Harry Georgiou – "Who I Can Be"
  3. Portugalia: Salvador Rio – "Alma"
  4. Czarnogóra: Mija Vujović – "Muzika Nas Spaja"
  5. San Marino: Violamarie – "Ruota Panoramica"
  6. Francja: Alec – "Comment Tu Vas?"
  7. Polska: Wiktor Sas – "Gravity"
  8. Armenia: Naré – "BOO!"
  9. Malta: Beppe – "Blue Bird"
  10. Włochy: Matteo Trullu – "Che Cos'è l'Amore?"
  11. Ukraina: Erika Kolesnichenko – "NOT A LULLABY"
  12. Macedonia Północna: Ana Stojanoska – "Idnata Jas"
  13. Irlandia: Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos Láidre"
  14. Albania: Eslin Kurti – "Kërce Me Mua"
  15. Gruzja: Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops"
  16. Hiszpania: Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)"

Dalsza część artykułu poniżej.

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Gdzie oglądać Eurowizję Junior 2026 i o której transmisja?

Eurowizja Junior 2026 rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego. Konkurs będzie można oglądać na żywo na antenie TVP2 i w serwisie TVP VOD. Tradycyjnie skomentuje go Artur Orzech. Bezpłatna transmisja będzie dostępna również na oficjalnym kanale Eurowizji Junior w serwisie YouTube (link poniżej).

Jak głosować w Eurowizji Junior 2026? Polacy mogą oddać głos na Wiktora Sasa

Głosowanie internetowe jest bezpłatne i odbywa się na oficjalnej stronie jesc.tv. Głosować na podstawie fragmentów z prób można już teraz, a pierwsza tura zakończy się o godzinie 20:59, tuż przed rozpoczęciem transmisji na żywo. Każdy uczestnik głosowania może wybrać maksymalnie trzy piosenki. Co ważne, można również oddać głos na reprezentanta własnego kraju, czyli w tym przypadku na Wiktora.

Głosowanie zostanie ponownie otwarte po zakończeniu ostatniego konkursowego występu i potrwa około 15 minut. Wtedy widzowie będą mogli jeszcze raz wesprzeć swoich faworytów albo... zupełnie zmienić zdanie po obejrzeniu występów na żywo.