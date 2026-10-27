Ceny aut rosną, a my i tak wyjeżdżamy nimi z salonów. Te liczby tłumaczą wszystko Fot. Materiały prasowe VWFS

Mediana ceny auta kupowanego przez Kowalskiego w salonie skoczyła z 88,4 tys. zł w 2020 roku do 146,1 tys. zł dzisiaj, w 2026 roku. To potężny wzrost o 65 procent. A jednak, paradoksalnie, ulice wcale nie pustoszeją, a polski rynek motoryzacyjny notuje rekordowe wzrosty rejestracji. Jak to w ogóle możliwe w kraju, w którym średni wiek samochodu przekroczył właśnie 16 lat? Odpowiedź jest prosta, ale wywraca do góry nogami wszystko, co myśleliśmy o posiadaniu auta.

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Zanim przejdziemy do tego, jak za to wszystko płacimy, spójrzmy na ulice. Dawno żadne zjawisko nie wkurzyło tradycyjnych producentów tak, jak ofensywa aut z Państwa Środka.

Jeszcze w 2020 roku w ogóle ich nie było w statystykach. W ubiegłym roku chińskie marki samochodów zgarnęły 8,2 proc. tortu, a prognozy IBRM SAMAR na cały 2026 rok mówią o bezlitosnych 17 procentach. Klienci prywatni przesiadają się do nich na potęgę, często rezygnując z poszukiwań "okazji" na rynku wtórnym.

Tylko skąd biorą na to pieniądze, skoro ceny nowych samochodów są, jakie są? Otóż przestaliśmy kupować samochody. Zaczęliśmy kupować mobilność.

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Rata zamiast gotówki. "Niszczy system"

Jeszcze kilka lat temu wybieraliśmy między benzyną a dieslem (którego udział w 2026 r. spadł do mizernych 9,6 proc.). Dziś wybieramy między hybrydą a elektrykiem, ale przede wszystkim patrzymy na to, ile auto pociągnie nam z konta co miesiąc, a nie ile kosztuje w cenniku.

To właśnie finansowanie samochodów stało się kluczem do przesiadki na nowe. Spójrzmy na dane Volkswagen Financial Services, który jest liderem tego rynku w Polsce. Od 2019 roku liczba ich klientów urosła ze 170 tysięcy do 319 tysięcy. Ale to, co naprawdę robi wrażenie, to najem długoterminowy. W 2022 roku to był margines, czyli 0,3 proc. ich portfela. Dziś? Prawie 26 procent.

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– Widzieliśmy nadchodzącą zmianę, zanim zrobił to rynek - dlatego postawiliśmy kilka lat temu chociażby na najem, gdy dla większości był jeszcze produktem niszowym wyłącznie dla flot – tłumaczy Michał Dyc, dyrektor sprzedaży w VW FS.

I dodaje brutalnie szczerą prawdę: – Sprawiliśmy, że klienci przestali pytać, ile będzie warte auto za trzy lata, a zaczęli pytać, ile będzie kosztować miesięczna opłata i kiedy mogą zmienić auto na nowe.

Krwiobieg 360°, czyli jak wyleczyć polski rynek aut używanych

Wszyscy wiemy, jak wygląda kupowanie z drugiej ręki w Polsce. Stres, mierniki lakieru, handlarze płaczący jak sprzedawali i przebiegi, w które nikt nie wierzy. Zdecydowana większość Polaków uważa zakup auta na rynku wtórnym za koszmar.

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Dlatego wielcy gracze wprowadzają własne zasady gry. Mikołaj Woźniak, prezes VW FS Polska, mówi wprost: – Nowa mobilność zaczyna się nie od samochodu, ale od sposobu jego finansowania.

Firma stworzyła system o nazwie Krwiobieg 360°. Mechanizm jest genialny w swojej prostocie. Nowe auto wyjeżdża z salonu w najmie lub leasingu. Po 2-4 latach wraca do firmy. Ma pełną, twardą historię serwisową i udokumentowany przebieg. Następnie trafia do Volkswagen Financial Services STORE, gdzie sprzedawane są takie właśnie certyfikowane samochody używane.

I wiecie co? Ludzie rzucili się na to rozwiązanie. Aż 85 proc. klientów STORE wybiera finansowanie zamiast płacić gotówką, połowa dorzuca do tego pakiety serwisowe, a 72 proc. bierze przedłużoną gwarancję. Ekosystem działa – w 2024 roku wróciło do nich 10 tysięcy aut, w tym roku ma to być 23 tysiące, a za dwa lata – 47 tysięcy pojazdów gotowych do drugiego, bezpiecznego życia.

Koniec papierologii, czyli z salonu na kanapę

Gdy słyszę "umowa leasingowa", przed oczami mam od razu stosy papierów i dni spędzone na wymianie maili z doradcą. Ale to też przeszłość. Jeśli cały świat w 2026 roku pędzi do przodu, papierologia nie może stać w miejscu.

– Dla klienta liczą się czas, prostota i pewność, że nic nie umknie w gąszczu dokumentów. Skrócenie procesu z dni do minut nie jest celem samym w sobie: chodzi o to, żeby decyzja o finansowaniu przestała być barierą, a stała się najszybszym etapem całej ścieżki zakupowej – podkreśla Magdalena Kaca, dyrektorka w VW FS.

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Liczby? Proszę bardzo. Wypełnienie wniosku zajmuje dziś średnio 17 minut. Aż 80 proc. decyzji w leasingu i najmie zapada w 20 minut, a 57 proc. takich umów podpisuje się całkowicie zdalnie. E-podpis to już standard, obecny w 90 proc. salonów. Nawet polisy komunikacyjne i pakiety serwisowe wyklikujemy dziś online.