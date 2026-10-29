W Nowym Targu powstaną termy, które pomieszczą ponad 4 tys. gości. Fot. photomaster/Shutterstock

W pobliżu Zakopanego powstają nowe megatermy. Obiekt całkowicie odmieni turystyczny krajobraz Małopolski i rzuci rękawicę dotychczasowym liderom w branży. Kiedy planowane otwarcie i jakie pojawią się atrakcje? To będzie prawdziwy hit w okresie jesienno-zimowym.

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Podhale od lat kojarzy się z zimowym szaleństwem na stokach, jednak od dłuższego czasu prawdziwą żyłą złota są tam baseny geotermalne. Widząc ten trend, inwestorzy przygotowali gigantyczny projekt.

Nowa atrakcja na mapie Podhala. Wojas inwestuje w Nowotarskie Termy

Dotychczasowi giganci z Białki Tatrzańskiej czy Chochołowa zyskają poważnego rywala. Nowotarskie Termy powstaną na rozległym, blisko 5-hektarowym terenie zlokalizowanym przy ulicy Szaflarskiej 141, tuż obok węzła nowej zakopianki. Taka lokalizacja z pewnością zapewni doskonałą dostępność komunikacyjną dla kierowców podróżujących pod Tatry – zwłaszcza że od kwietnia na węźle Krzyszkowice jest pierwszy tunel pod zakopianką.

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Za przedsięwzięciem stoi spółka oparta na polskim kapitale, a w jej zarządzie zasiadają znane postaci z Podhala. Co ciekawe, w gronie inwestorów i osób zaangażowanych w projekt znalazł się m.in. Wiesław Wojas, czyli założyciel popularnej w Polsce marki obuwniczej.

W założeniu obiekt ma czerpać naturalne bogactwo wprost z wydajnych odwiertów geotermalnych zlokalizowanych w pobliskiej Bańskiej Niżnej.

Baseny i saunarium to nie wszystko. Kiedy otwarcie nowych term w Polsce?

Rozmach planowanego kompleksu robi olbrzymie wrażenie. Termy niedaleko Zakopanego zaprojektowano tak, aby w tym samym czasie pomieściły nawet 4200 gości. Na miejscu czekać będą łącznie 33 niecki basenowe podzielone na trzy strefy tematyczne (Fun Park, Natura Park i Tropical Park), a miłośnicy mocnych wrażeń skorzystają np. z 25-metrowej wieży zjeżdżalni.

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Pod względem atrakcji obiekt będzie mógł więc rywalizować z miejscami, które trafiają do zestawień pokazujących, jakie są najlepsze aquaparki w Polsce. Nie zabraknie też punktu do wyciszenia i prawdziwego relaksu. Projekt zakłada dwupoziomowe saunarium, które zmieści 10 zróżnicowanych saun, grotę solną oraz basen na dachu z widokiem na panoramę Tatr.

Brzmi interesująco? Osobiście nie mogę się już doczekać. Jednak zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami inwestorów wielkie otwarcie Nowotarskich Term zaplanowano dopiero na czerwiec 2029 roku. Do tego czasu konkurencja nie śpi – w planach jest też rekordowa inwestycja w Zakopanem, czyli Bachleda Termy Kasprowy.

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Najlepsze termy na zimne i deszczowe dni w sezonie jesień/zima 2026

Tego typu obiekty robią furorę w zasadzie przez cały rok, jednak w okresie jesienno-zimowym są prawdziwym zbawieniem. Kiedy za oknem szaro-bura aura, termy są świetnym sposobem na błogi relaks.

Fakt, bilety wstępu do topowych obiektów nie należą do najtańszych – wystarczy sprawdzić, ile kosztują atrakcje turystyczne w Polsce – ale czasami warto zainwestować w przeżycia, a nie w kolejne rzeczy materialne. Poza tym, umówmy się, nikt co weekend do basenów termalnych nie jeździ.

Gdzie na termy warto się zatem wybrać? Oto TOP 10 term w Polsce (kolejność przypadkowa):