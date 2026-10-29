Rynek miasta Nowy Targ
W Nowym Targu powstaną termy, które pomieszczą ponad 4 tys. gości. Fot. photomaster/Shutterstock

W pobliżu Zakopanego powstają nowe megatermy. Obiekt całkowicie odmieni turystyczny krajobraz Małopolski i rzuci rękawicę dotychczasowym liderom w branży. Kiedy planowane otwarcie i jakie pojawią się atrakcje? To będzie prawdziwy hit w okresie jesienno-zimowym.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Podhale od lat kojarzy się z zimowym szaleństwem na stokach, jednak od dłuższego czasu prawdziwą żyłą złota są tam baseny geotermalne. Widząc ten trend, inwestorzy przygotowali gigantyczny projekt.

Nowa atrakcja na mapie Podhala. Wojas inwestuje w Nowotarskie Termy

Dotychczasowi giganci z Białki Tatrzańskiej czy Chochołowa zyskają poważnego rywala. Nowotarskie Termy powstaną na rozległym, blisko 5-hektarowym terenie zlokalizowanym przy ulicy Szaflarskiej 141, tuż obok węzła nowej zakopianki. Taka lokalizacja z pewnością zapewni doskonałą dostępność komunikacyjną dla kierowców podróżujących pod Tatry – zwłaszcza że od kwietnia na węźle Krzyszkowice jest pierwszy tunel pod zakopianką.

Za przedsięwzięciem stoi spółka oparta na polskim kapitale, a w jej zarządzie zasiadają znane postaci z Podhala. Co ciekawe, w gronie inwestorów i osób zaangażowanych w projekt znalazł się m.in. Wiesław Wojas, czyli założyciel popularnej w Polsce marki obuwniczej.

W założeniu obiekt ma czerpać naturalne bogactwo wprost z wydajnych odwiertów geotermalnych zlokalizowanych w pobliskiej Bańskiej Niżnej.

Baseny i saunarium to nie wszystko. Kiedy otwarcie nowych term w Polsce?

Rozmach planowanego kompleksu robi olbrzymie wrażenie. Termy niedaleko Zakopanego zaprojektowano tak, aby w tym samym czasie pomieściły nawet 4200 gości. Na miejscu czekać będą łącznie 33 niecki basenowe podzielone na trzy strefy tematyczne (Fun Park, Natura Park i Tropical Park), a miłośnicy mocnych wrażeń skorzystają np. z 25-metrowej wieży zjeżdżalni.

Pod względem atrakcji obiekt będzie mógł więc rywalizować z miejscami, które trafiają do zestawień pokazujących, jakie są najlepsze aquaparki w Polsce. Nie zabraknie też punktu do wyciszenia i prawdziwego relaksu. Projekt zakłada dwupoziomowe saunarium, które zmieści 10 zróżnicowanych saun, grotę solną oraz basen na dachu z widokiem na panoramę Tatr.

Brzmi interesująco? Osobiście nie mogę się już doczekać. Jednak zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami inwestorów wielkie otwarcie Nowotarskich Term zaplanowano dopiero na czerwiec 2029 roku. Do tego czasu konkurencja nie śpi – w planach jest też rekordowa inwestycja w Zakopanem, czyli Bachleda Termy Kasprowy.

Najlepsze termy na zimne i deszczowe dni w sezonie jesień/zima 2026

Tego typu obiekty robią furorę w zasadzie przez cały rok, jednak w okresie jesienno-zimowym są prawdziwym zbawieniem. Kiedy za oknem szaro-bura aura, termy są świetnym sposobem na błogi relaks.

Fakt, bilety wstępu do topowych obiektów nie należą do najtańszych – wystarczy sprawdzić, ile kosztują atrakcje turystyczne w Polsce – ale czasami warto zainwestować w przeżycia, a nie w kolejne rzeczy materialne. Poza tym, umówmy się, nikt co weekend do basenów termalnych nie jeździ.

Gdzie na termy warto się zatem wybrać? Oto TOP 10 term w Polsce (kolejność przypadkowa):

  1. Chochołowskie Termy (Podhale)
  2. Terma Bania (Białka Tatrzańska)
  3. Termy Bukovina (Bukowina Tatrzańska)
  4. Termy Gorący Potok (Szaflary)
  5. Termy Uniejów (woj. łódzkie)
  6. Termy Maltańskie (Poznań)
  7. Termy Cieplickie (Jelenia Góra)
  8. Suntago (Wręcza)
  9. Termy Warmińskie (Lidzbark Warmiński)
  10. Termy Mszczonów (woj. mazowieckie)