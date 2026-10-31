Kancelaria Premiera zapowiedziała, że w sobotę wieczorem premier Donald Tusk wygłosi orędzie. Szef rządu odniesie się najpewniej do zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego, które eskalowało w piątek, 30 października.

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"O godzinie 20:00 premier Donald Tusk wygłosi orędzie" – oświadczyła za pośrednictwem mediów społecznościowych Kancelaria Premiera. W komentarzach pod postem część internautów nawołuje do dymisji rządu i przerabia zdjęcia premiera tak, by wyglądał jak Wojciech Jaruzelski podczas ogłaszania stanu wojennego w Polsce.

Po orędziu możemy spodziewać się wyjaśnień dotyczących wczorajszej decyzji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że w piątek (30 października) pod siedzibą organu władzy sądowniczej, do której wejście było blokowane przez kordon policji, zgromadziły się tłumy zwolenników prawicy. Była to odpowiedź na zarządzoną przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

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