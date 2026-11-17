Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

To był dłuższy test Skody Superb w wersji hybrydy typu plug-in. Za nami ponad 1500 km w różnych warunkach i spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Czy limuzyna z kablem w bagażniku ma sens? Jak wygląda zasięg w trybie spalinowym i elektrycznym? I czy wybór wersji PHEV w ogóle się opłaca?

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To nasz kolejny długodystansowy test Skody. Na początku roku w naTemat pokazaliśmy Kodiaqa – też w wersji plug-in, który okazał się bardzo skuteczny nie tylko ze względu na wydajny napęd. Jeśli ktoś szuka rodzinnego SUV-a, zwykle na horyzoncie w końcu pojawi się ten model. Ale dzisiaj będzie o limuzynie.

Skoda Superb to dla mnie wzór uniwersalnego liftbacka. Nie piszę tego, żeby się podlizać Czechom, tylko nawiązuję do komfortu i szerokiej gamy napędów. Prawie pięć metrów długości (dokładnie 4912 mm), rozstaw osi przekraczający 2,8 m. To auto prezentuje się bardzo dostojnie i nie znajdziecie w nim żadnych zwariowanych detali.

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Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Może jednak Superb zaczął już odstawać od młodszych braci z gamy Skody? Elektryczny Peaq, Elroq czy nawet najmniejszy Epiq wyglądają po prostu bardziej świeżo. Poza tym jestem fanem projektu z wąskimi reflektorami i kiedyś chciałbym zobaczyć Superba w takim wydaniu, ale zostawmy te fantazje.

Wnętrze Skody Superb Laurin & Klement – namiastka klasy premium

Kluczowe w naszym testowym Superbie było wyposażenie. Mieliśmy do dyspozycji wersję Laurin & Klement, czyli absolutną wisienkę ze szczytu oferty. Jeśli ktoś w Skodzie chce poczuć namiastkę klasy premium, to właśnie auta z linii L&K najbardziej skręcają w tym kierunku.

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W środku wita nas 13-calowy ekran systemu multimedialnego oraz wirtualne zegary Virtual Cockpit o przekątnej 10 cali. Całe szczęście Czesi lubią swoje przywiązanie do tradycji i nie zlikwidowali wszystkiego na rzecz dotykowych suwaków. Na konsoli środkowej znajdziemy obrotowe pokrętła Smart Dials z wbudowanymi mini-ekranami. Działa to genialne, bo można je personalizować i w ten sposób dostajemy nawet kilkanaście funkcji w bardzo klasycznej formie.

Zmiana temperatury, siły nawiewu czy podgrzewania foteli odbywa się intuicyjnie, bez odrywania wzroku. Fotele z funkcją pamięci, wentylacją i masażem sprawiają, że Superb staje się bardzo wygodnym centrum dowodzenia.

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Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Największy plus z perspektywy kierowcy? Prawdopodobnie minimalizm i intuicyjna obsługa centralnego ekranu. Ale system w nowych Skodach regularnie zalicza wpadkę. Asystent głosowy Laura w teorii aktywuje się, gdy powiemy: "OK, Laura!". W praktyce potrafi włączyć się w losowych momentach, na przykład w trakcie rozmowy z pasażerem. W sumie urocze, ale jednak trochę wtopa.

Poza tym warto zwrócić uwagę na elementy wnętrza i ich mocowanie. W Superbie jest "miękko" i trudno znaleźć miejsca z niedoróbkami.

Bagażnik w Superbie PHEV – kompromis hybrydy

Gdzie jest haczyk? W bagażniku. Jego pojemność w liftbacku dla tej wersji skurczyła się do 486 litrów. To jest kompromis, który trzeba zaakceptować, jeśli chcemy jeździć hybrydą PHEV. Różnica jest spora, bo w innych odmianach dostajemy aż 645 l. Dla 4-osobowej rodziny to może mieć znaczenie, jednak zaznaczmy, że nawet hybrydowy Superb ma bardzo przestronne wnętrze, a kufer mimo wszystko wciąż zmieści bagaże na dłuższy wyjazd.

Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Skoda Superb w wersji PHEV występuje w dwóch opcjach. W obu przypadkach mamy silnik benzynowy 1.5 TSI, ale moc całego układu może wynosić 204 lub 272 KM. My testowaliśmy tę drugą odmianę. Do tego mamy 7-biegową przekładnię DSG. Jak to jeździ? Katalogowe przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,1 sekundy. Odczucia zza kierownicy nawet bez mierzenia czasu są jeszcze lepsze. Prędkość maksymalna wynosi 225 km/h, chociaż umówmy się – podczas normalnej przepisowej jazdy w Polsce nie ma to żadnego znaczenia.

Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Doprecyzujmy, że to nie jest najszybszy Superb w ofercie. Na szczycie pozostaje napęd z "czystą" benzyną o mocy 265 KM, który wykręca 0-100 km/h w 5,6 s. Możemy porównywać te ułamki sekund, ale w zasadzie... czy my rozmawiamy o aucie, które ma sportowy pazur?

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Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Zakładam, że jeśli ktoś decyduje się na Superba, najpierw spojrzy na szczegóły związane z wyposażeniem i zużyciem paliwa. I właśnie dane dotyczące codziennej jazdy okazały się najciekawsze, bo najlepiej pokazują, że nie każdy musi potrzebować hybrydy plug-in czy diesla. Pamiętajmy, że są jeszcze choćby "miękkie" hybrydy. Przyjrzyjmy się jednak bliżej.

Zasięg na prądzie i spalanie Skody Superb PHEV

Według danych producenta Superb w naszej konfiguracji może przejechać nawet 130 km na prądzie. Oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy i takiego wyniku nie zrobimy z autostradową prędkością. Po 3 tygodniach ze Skodą wiem, że wynik z broszurki pozostanie raczej nierealny nawet przy idealnej pogodzie i w stylu eko. Mój rekord to 100 km, które zrobiłem w warunkach miejskich i podmiejskich. Podczas bardziej dynamicznej jazdy wychodziło około 90 km.

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Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

To potencjał, który daje poczucie, że na krótszych odcinkach możemy podróżować wyłącznie w trybie elektrycznym. Przez lata hybrydy plug-in miały symboliczny zasięg rzędu 35-40 km, do tego wolno się ładowały. W Superbie ładowanie prądem stałym odbywa się z mocą do 50 kW. Jeśli naprawdę ją uzyskacie po podłączeniu kabla, baterię naładujemy do pełna w niecałe 30 minut. W czasie jazdy działa też rekuperacja, ale nie nastawiajcie się, że dzięki niej złapiecie zauważalne dodatkowe kilometry. To bardziej wsparcie, by utrzymać auto w trybie elektrycznym przy niskich prędkościach.

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Spalanie z rozładowaną baterią i zasięg całkowity

A co w momencie, gdy rozładujemy Superba? Wtedy trzeba zmierzyć się z wynikami spalania benzyny. Nie jest wielkim odkryciem, że hybryda ładowana z kabla ma sens wtedy, gdy ją ładujemy. Nie zdziwiło mnie, że z pustą baterią na autostradzie Skoda spalała 9-10 l/100 km. Na ekspresówce przy 120 km/h – o jeden litr mniej.

Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

W skrócie: zatankowany do pełna Superb z naładowaną baterią daje nam łącznie blisko 700 km zasięgu (przy założeniu, że Skoda wykręci 100 km w trybie EV). Dla większości kierowców oznacza to, że mają szansę poruszać się Superbem wyłącznie na prądzie, ładując go w domu czy w biurze.

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Nie jest to może 1100 km, jakie potrafi zrobić dwulitrowy diesel z większym bakiem, ale to pokazuje fajną elastyczność. Ja nie kupiłbym diesla, bo często jeżdżę na krótkim "sznurku". Ale dla kierowców nastawionych tylko na długi dystans pewnie wciąż będzie lepszym wyborem. Trzeba jeszcze podkreślić, że pojemność zbiornika paliwa w hybrydzie plug-in zredukowano do 45 litrów. Odmiany czysto spalinowe mają 66 litrów.

Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

A jak jeździ Skoda Superb z gniazdem na wtyczkę? Już na początku zwróciłem uwagę na dobrze wyciszone wnętrze. Zdziwiłem się, że w innych testach Superba narzekano, że to jeden z minusów tego samochodu, bo nawet powyżej 100 km/h w środku nie było przesadnie głośno. Ale to tylko moje wrażenia.

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Auto nie prowokuje do agresywnej jazdy, jednocześnie daje poczucie wystarczającej rezerwy pod prawą nogą. Z kolei zawieszenie DCC działa... różnie. Skoda jest stabilna w zakrętach, nie czuć też przesadnego dociążenia baterią. Ale na miejskich dziurach miałem wrażenie, że mogłaby lepiej tłumić nierówności w asfalcie. Pomyślałem, że może przesadzam, ale zwrócili na to uwagę moi pasażerowie, którzy sami powiedzieli na dłuższym odcinku kiepskiej drogi, że "aż dziwne, że w Superbie tak trzęsie".

Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Inna sprawa, że auto nieco zmienia charakter, gdy przełączymy tryby jazdy. Moimi ulubionymi były Comfort i Eco. Zakładam, że każdy do codziennej jazdy wybierałby podobnie. Sport to ustawienie tylko z nazwy, ale delikatnie podkręca możliwości auta. Opcję Normal dodano trochę na wyrost. Mamy też ustawienie Individual, jeśli ktoś lubi zagłębić się w parametry po swojemu i wszystko dopasować ręcznie.

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Cena Skody Superb PHEV L&K

W momencie, gdy piszę ten tekst, obowiązują specjalne obniżki producenta. Superb PHEV o mocy 272 KM w wersji L&K jest do kupienia za 205 800 zł – taniej o 28 500 zł. Niższe odmiany wyposażenia są dostępne wyłącznie dla konfiguracji o mocy 204 KM. Nie będziemy skupiać się na całym cenniku dla tego modelu, ale dla porównania: Superb z silnikiem 2.0 TDI o mocy 193 KM i napędem 4x4 kosztuje po rabatach od 169 500 zł (podstawowa wersja Essence), a w odmianie L&K również po obniżce, to wydatek minimum 212 450 zł.

Skoda kusi też rabatami w ramach pakietów Drive Business i upustami sięgającymi łącznie nawet 37 550 zł oraz finansowaniem – w tym najmem All Inclusive czy kredytem z niską ratą. Samochód objęty jest 3-letnią gwarancją fabryczną (pierwsze dwa lata bez limitu, trzeci rok z limitem do 60 000 km).

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Przejechałem 1500 km nową Skodą Superb. Już wiem, jakiej wersji na pewno bym nie kupił

Nie ma jednej dobrej decyzji w przypadku Superba. Duży plus dla Skody, że szeroka oferta napędów trzyma się mocno i każdy znajdzie coś dla siebie. Hybryda to coraz popularniejszy wybór i trudno się dziwić, ale przed zakupem warto przekalkulować własne potrzeby. Hybryda typu plug-in w Skodzie działa skutecznie, jednak nie musi być najlepszym rozwiązaniem dla każdego.