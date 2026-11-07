Nowy MotoBrief: Bat na kierowców na A2, niespodzianki od Volkswagena i rewolucja w urzędach Fot. Dział Kreatywny naTemat.pl

Najmłodszy mistrz świata w historii Formuły 1, wielka rozbudowa autostrady A2, nowe modele Volkswagena i pierwsze jazdy elektrycznym Hyundaiem IONIQ 3. Do tego ważne zmiany w rejestracji samochodów. W najnowszym odcinku programu MotoBrief będzie nie tylko o ważnych premierach motoryzacyjnych, ale też o zmianach dla kierowców.

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Ma zaledwie 20 lat i 68 dni, a już został mistrzem świata F1. Andrea Kimi Antonelli zapewnił sobie tytuł podczas Grand Prix Meksyku, bijąc rekord Sebastiana Vettela. Jak młody Włoch zdominował sezon i dlaczego jego sukces jest tak wyjątkowy? O tym w nowym odcinku mówi Adam Nowiński, który w tym sezonie miał okazję widzieć jeden z wyścigów F1 na żywo.

Rusza przebudowa A2 między Łodzią a Warszawą

Rozpoczęła się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce. Autostrada A2 na 89 kilometrach zyska dodatkowe pasy ruchu. Koszt przedsięwzięcia to blisko 1,3 mld zł. Sprawdzamy, jak będzie wyglądała organizacja ruchu, gdzie pojawią się ograniczenia prędkości i jak długo kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. No i co kluczowe na tej trasie – na czas przebudowy zostanie wprowadzony rekordowy, najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości.

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Volkswagen ID. Tiguan – elektryczny SUV z nową tożsamością

Volkswagen pokazał w Warszawie następcę modeli ID.4 i ID.5. Nowy ID. Tiguan ma oferować nawet 600 km zasięgu, do 299 KM i osobny ekran dla pasażera. Byliśmy na pierwszej prezentacji samochodu i chociaż nie mogliśmy nim jeszcze pojeździć, to warto zwrócić uwagę na kilka ważnych "smaczków". Volkswagen w końcu odrobił lekcje, a przy okazji pokazał, że przywiązanie do tradycji można zamienić w świetną niespodziankę dla swoich klientów.

Ale to nie koniec, bo Volkswagen wprowadza do dwóch popularnych modeli napęd full hybrid, który umożliwia jazdę na prądzie bez ładowania z gniazdka. Układ oferuje do 170 KM, a producent zapowiada niskie zużycie paliwa. Sprawdziliśmy oba samochody podczas pierwszych jazd i więcej opowiadamy o nich w najnowszym odcinku.

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Hyundai IONIQ 3 – pierwsza jazda nowym elektrykiem

Kompaktowy hatchback Hyundaia wjeżdża na rynek z ceną od 119 900 zł i deklarowanym zasięgiem do 488 km. Adam Nowiński miał już okazję poprowadzić to auto i wyłapać jego najważniejsze cechy. W odcinku przyglądamy się możliwościom, praktyczności, nowym multimediom PLEOS i rozwiązaniom zastosowanym we wnętrzu Hyundaia.

Rejestracja samochodu przez internet już w 2027 roku

I prawdopodobnie jedna z najważniejszych zmian dla kierowców w Polsce w ostatnich latach. To może być koniec z kolejkami w wydziałach komunikacji. Od 18 stycznia 2027 roku Polacy mają zyskać możliwość składania wniosków o rejestrację pojazdu przez internet, również za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

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Wyjaśniamy, co rzeczywiście będzie można załatwić online, jakie formalności zostaną uproszczone i kiedy nadal może być potrzebna wizyta w urzędzie. Zanim to rozwiązanie wejdzie w życie, trzeba uporządkować jeszcze wiele formalnych kwestii.