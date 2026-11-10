Range Rover pokazał wersje na prąd Fot. naTemat

Brytyjczycy wkraczają w pełną elektromobilność z dwoma kluczowymi modelami. Range Rover oraz Range Rover Sport zadebiutują w wersjach zasilanych wyłącznie prądem. Czy to koniec z kultową tradycją? Niekoniecznie.

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Spokojnie, elektryfikacja nie oznacza tu postawienia wszystkiego na głowie. Range Rover kojarzy się przecież ze specjalnym stylem, który dla fanów tych samochodów może być jak świętość. I wydaje się, że nie doszło tu do żadnej profanacji. Widziałem jedną z pierwszych sztuk dostępnych w Polsce i wyglądała dosłownie prawie tak samo jak odmiana spalinowa. Range Rover pozostał... Range Roverem.

Elektryczny Range Rover zachowuje ikoniczny styl

Z zewnątrz auto zachowuje rozpoznawalną sylwetkę, ale doszło do kluczowych zmian technicznych. Fundamentem obu debiutujących wariantów jest układ napędowy oparty na dwóch jednostkach elektrycznych – po jednej na każdą oś. Łącznie dostajemy układ o mocy 550 KM oraz maksymalny moment obrotowy na poziomie 850 Nm.

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Elektryczny Range Rover ma 300 patentów. Jedna liczba robi większe wrażenie niż moc Fot. materiały prasowe

Elektryczny Range Rover ma 300 patentów. Jedna liczba robi większe wrażenie niż moc Fot. materiały prasowe

Za magazynowanie energii odpowiada litowo-jonowy pakiet akumulatorów o pojemności 118,5 kWh. To bardzo dużo i z pewnością nie będzie przyczyną bólu głowy przed wyjazdem w dłuższą trasę. Na odpowiednio wydajnych stacjach szybkiego ładowania prądem stałym (DC) uzupełnienie energii w zakresie od 10 do 80 procent trwa około 22 minut. Z kolei 10 minut podłączenia do ładowarki pozwala odzyskać do 220 km zasięgu.

Elektryczny Range Rover ma 300 patentów. Jedna liczba robi większe wrażenie niż moc Fot. materiały prasowe

Flagowy Range Rover Electric przejedzie do 599 km według WLTP na jednym ładowaniu. Inżynierowie skupili się na eliminacji hałasu i wibracji, co przy braku jednostki spalinowej wymagało dopracowania pozostałych elementów ruchomych oraz aerodynamiki.

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300 wniosków patentowych i testy jak 38 okrążeń Ziemi

Konstruktorzy nie poszli na łatwiznę. Samochód przeszedł próby drogowe odpowiadające 38 okrążeniom kuli ziemskiej, a faza symulacji wirtualnych zajęła ponad 250 tysięcy godzin. Przy okazji projektowania elektrycznego flagowca producent zgłosił 300 wniosków patentowych, co czyni ten model najbardziej obwarowanym nowymi patentami pojazdem w historii brytyjskiej marki.

Drugi z debiutantów, Range Rover Sport Electric, ma kusić bardziej bezpośrednim zachowaniem na drodze. W porównaniu z hybrydowymi odmianami plug-in, sztywność skrętna nadwozia elektrycznego RR Sport wzrosła o 63 proc. Dzięki umieszczeniu baterii w płycie podłogowej, środek ciężkości obniżył się o 73 mm. Zmiany mają przełożyć się na większą stabilność w zakrętach.

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Elektryczny Range Rover ma 300 patentów. Jedna liczba robi większe wrażenie niż moc Fot. materiały prasowe

Elektryczny Range Rover ma 300 patentów. Jedna liczba robi większe wrażenie niż moc Fot. materiały prasowe

Osiągi? Na pewno nie rozczarowują. Sprint do 100 km/h w trybie Dynamic Launch zajmuje 4,5 sekundy. Jednym z głównych pytań przy elektryfikacji pojazdów tego segmentu pozostaje ich sprawność poza utwardzonymi drogami.

Elektryczny Range Rover ma 300 patentów. Jedna liczba robi większe wrażenie niż moc Fot. materiały prasowe

W obu przypadkach za zarządzanie trakcją w trudnych warunkach odpowiada oprogramowanie sterujące pracą obu osi. Głębokość brodzenia wynosi 90 cm – pod tym względem Range Rovery znalazły się w czołówce aut elektrycznych, dla których woda stanowi zwykle poważne ograniczenie. Tak naprawdę ta wartość w przypadku Range Rovera może robić większe wrażenie niż pojemność baterii.

Produkcja w Solihull

Napęd radzi sobie również z podjazdami pod wzniesienia o nachyleniu sięgającym 45 stopni. Za produkcję obu elektrycznych SUV-ów odpowiadać będą zakłady w Solihull w Wielkiej Brytanii, czyli historyczny ośrodek produkcyjny marki.