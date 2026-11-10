Milion funtów, 400 tys. euro i prawie 7 mln zł. Wiceminister z zarzutami Fot. Władysław Teofil Bartoszewski/Facebook

Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski usłyszał zarzuty dotyczące przywłaszczenia pieniędzy i ukrywania majątku przed wierzycielem. Sprawa dotyczy ogromnych sum: miliona funtów, 400 tys. euro i niemal 7 mln zł. Zarzuty przedstawiono również jego żonie. Polityk nie przyznaje się do winy.

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Poseł PSL i wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski jest podejrzany o przywłaszczenie pieniędzy, które powierzyli mu Andrzej Ciechanowiecki i Fundacja Non Omnis Moriar. Według prokuratury miało do tego dochodzić od 9 lipca 2012 do 20 lutego 2015 roku.

Władysław Teofil Bartoszewski z zarzutami

Śledczy szacują wartość tych środków na milion funtów, 400 tys. euro oraz niemal 7 mln zł. Część pieniędzy Bartoszewski miał wykorzystać na własne potrzeby. Za pozostałe kupiono, wyremontowano i wyposażono trzy mieszkania w Warszawie. Nieruchomości trafiły do spółki należącej do polityka i jego żony.

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Prokuratura podaje, że po zakończeniu umowy dotyczącej powierzenia pieniędzy mieszkania zostały sprzedane. Do transakcji doszło w latach 2012–2015, a więc zanim ceny mieszkań w Warszawie, Krakowie i Gdańsku znacznie wzrosły. Według śledczych Bartoszewski nie przekazał pokrzywdzonemu pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Za przywłaszczenie mienia znacznej wartości grozi od roku do 10 lat więzienia.

Drugi zarzut dotyczy działań, które miały utrudnić odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. Według prokuratury od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku Bartoszewski miał ukrywać, sprzedawać i przekazywać innym osobom swój majątek.

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Śledczy wymieniają m.in. sprzedaż nieruchomości w Kątnie, zmiany dotyczące wspólnego majątku małżonków oraz przekazanie przez żonę polityka nieruchomości w Chajętach w formie darowizny. W 2023 roku głośno było o tym, że Bartoszewski wynajmuje mieszkanie z pomocą Sejmu, choć żyje 40 minut od Warszawy – właśnie w podwarszawskich Chajętach.

Zdaniem prokuratury działania te miały utrudnić wykonanie przyszłego wyroku sądu. Zarzuty dotyczą zarówno Bartoszewskiego, jak i jego żony. Za takie przestępstwo grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Po usłyszeniu zarzutów wiceminister został przesłuchany. Nie przyznał się do winy.

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Sądowy wyrok na 13 mln zł i utrata immunitetu

Sprawa pieniędzy trafiła też do sądu, na długo przed tym, zanim opinia publiczna dowiedziała się, kim jest Władysław Teofil Bartoszewski jako polityk. W 2013 roku Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie pozwała Bartoszewskiego i zażądała zwrotu należności. Rok wcześniej przejęła dług polityka.

W marcu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Bartoszewskiemu zapłacić fundacji ponad 13,2 mln zł wraz z odsetkami. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Prokuratura rozpoczęła śledztwo w maju 2024 roku. Powodem było zawiadomienie złożone przez pełnomocnika fundacji.