CBA i prokuratura interesują się dwojgiem posłów koalicji rządzącej i jednym z PiS. Fot. Facebook.com / CBA

Jak poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wnioski o uchylenie immunitetów trzem posłom z różnych partii. Każda ze spraw dotyczy odrębnych ustaleń śledczych.

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Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez śledczych, w dniach 13 i 14 lipca 2026 roku prokurator generalny Waldemar Żurek podjął kroki prawne wobec trojga parlamentarzystów. Do marszałka Sejmu trafiły odpowiednie dokumenty dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Katarzyny Ueberhan, Władysława Teofila Bartoszewskiego oraz Tadeusza Chrzana.

Prokuratura informuje, że "wnioski zostały sporządzone na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w odrębnych postępowaniach przygotowawczych". Śledczy stanowczo zaznaczają, że dochodzenia były prowadzone w różnych jednostkach organizacyjnych, a każda z tych spraw dotyczy zupełnie niezależnego od siebie zdarzenia.

Posłanka Lewicy i zawiadomienie CBA

Pierwszy z wniosków dotyczy Katarzyny Ueberhan, posłanki reprezentującej Lewicę. Podstawą działań prokuratury są ustalenia poznańskich śledczych, do których doszło po zawiadomieniu ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa opiera się na dwóch głównych zarzutach.

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Pierwszym z nich jest podejrzenie zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w sześciu oświadczeniach majątkowych, które parlamentarzystka składała w latach 2019-2023. Drugi wątek, dołączony do głównego postępowania, dotyczy przywłaszczenia samochodu osobowego, z którego posłanka korzystała na podstawie umowy leasingowej.

Wiceminister z PSL i zaginione środki

Kolejny wniosek prokuratury uderza w posła PSL i obecnego wiceministra spraw zagranicznych, Władysława Teofila Bartoszewskiego. W tym przypadku śledztwo prowadził mazowiecki wydział Prokuratury Krajowej zajmujący się przestępczością zorganizowaną. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

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Dowody zebrane w sprawie wskazują na podejrzenie przywłaszczenia powierzonych pieniędzy oraz kupionych za nie lokali mieszkalnych. Ponadto prokuratura zarzuca politykowi, że celowo podejmował działania, aby uniknąć wykonania spodziewanego wyroku sądu – miał to robić poprzez pozbywanie się majątku, czyli sprzedaż i darowizny swoich dóbr.

Były starosta z PiS i nieprawidłowości przy strzelnicy

Trzecia sprawa dotyczy posła PiS, Tadeusza Chrzana. Postępowanie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, również po zgłoszeniu od CBA. Zarzuty sięgają 2018 roku, kiedy to polityk pełnił funkcję starosty jarosławskiego. Śledczy podejrzewają go o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy inwestycji polegającej na budowie strzelnicy w Maleniskach, którą finansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

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Jak wskazuje prokuratura, prace budowlane wykonano niezgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami, a nadzór nad nimi był niewłaściwy. Ponadto polityk miał nieprawidłowo rozliczyć dotację, wykazując w sprawozdaniach prace, których w ogóle nie zrealizowano, a za które zapłacono. W efekcie Skarb Państwa stracił około 195 tysięcy złotych, a sam powiat musiał ponieść dodatkowy koszt 250 tysięcy złotych w postaci opłaty legalizacyjnej.

Immunitet wstrzymuje zarzuty