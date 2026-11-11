Kazimierz Kaczor i Anna Nehrebecka w Janie Serce
"Jan Serce" zasługuje na przypomnienie Fot. Kadr z "Jana Serce"

Mama oglądała go za każdym razem, gdy w telewizji leciały powtórki. A ja, kilkuletni wtedy dzieciak, siedziałam obok i nie do końca rozumiałam, dlaczego ten nieśmiały kanalarz z Woli o dobrych oczach nie może znaleźć miłości. Przecież był taki kochany! "Jan Serce" to najpiękniejszy polski serial czasów moich rodziców i zdecydowanie zasługuje na to, żeby go sobie przypomnieć.

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Wspaniałych polskich seriali z lat 70. i 80. mamy całe mnóstwo, a każdy ma swojego faworyta. Dla jednych numerem jeden zawsze będzie "Dom" Jana Łomnickiego, dla innych "Noce i dnie" Jerzego Antczaka z Karolem Strasburgerem brodzącym w stawie i zbierającym nenufary, a dla jeszcze innych nieśmiertelne "Alternatywy 4" Stanisława Barei. Ja chciałabym wyróżnić tytuł nieco zapomniany, który rzadko trafia do rankingów. A szkoda, bo "Jan Serce" to prawdziwa perełka.

O czym jest "Jan Serce"? Kazimierz Kaczor jako nieporadny romantyk

Tytułowy bohater (cudowny Kazimierz Kaczor) to kanalarz z warszawskiej Woli. Dobiega czterdziestki, wciąż mieszka z mamą (Jadwiga Kuryluk) i cały czas czeka na tę jedyną. Jest wrażliwy, nieśmiały i szlachetny do bólu. Romantyk, człowiek za dobry na ten świat.

Każdy z dziesięciu odcinków to kolejna próba znalezienia miłości. Najpierw matka swata Janka z Lusią (Hanna Stankówna), potem bohater trafia na bal dla singli, gdzie poznaje tajemniczą "Mgiełkę" (Jadwiga Jankowska-Cieślak). Będzie jeszcze burzliwy romans z fryzjerką Danusią (Ewa Szykulska), zakochana w nim nastolatka Gabi (Joanna Pacuła) i zakazane uczucie do Małgosi (Anna Nehrebecka), żony najlepszego przyjaciela Jana (Marian Kociniak).

Fot. Kadr z "Jana Serce"

W obsadzie znaleźli się też m.in. Wiesław Michnikowski, Jan Himilsbach, Wiktor Zborowski i Krystyna Feldman. Serial wyreżyserował Radosław Piwowarski ("Złotopolscy", "Lokatorzy"), który napisał scenariusz razem ze Zbigniewem Kamińskim. Nastrojową muzykę skomponował Seweryn Krajewski, do którego wzdychały wszystkie dziewczyny, a bezbłędna Agnieszka Osiecka dopisała do niej słowa piosenki "Uciekaj, moje serce", która stała się przebojem i numerem jeden "przytulańców" na prywatkach.

Nie, serial wcale nie został przyjęty z entuzjazmem. Trafił na ekrany jesienią 1982 roku, w stanie wojennym, a widzowie, którzy pamiętali Kaczora jako dzielnego twardziela Kurasia z "Polskich dróg", nie mogli przekonać się do nieporadnego romantyka. Oglądały go miliony Polaków, ale krytycy nie zostawiali na "Janie Serce" suchej nitki – oderwany od rzeczywistości, naiwny, miałki, nie mówi o niczym ważnym w tych trudnych czasach, zero polityki, zero walki o wolność. Po emisji ostatniego odcinka spikerka Edyta Wojtczak oznajmiła, że "z ulgą żegnamy ten nieudany serial".

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Czas i kolejne powtórki przekonały Polskę do "Jana Serce". Widzowie (a nawet niektórzy krytycy) docenili jego ciepło, szczerość i bezpretensjonalność. "Jan Serce" jest powolny, melancholijny, trochę zabawny i trochę smutny. To prosty serial i czysta obyczajówka – nie ma tu wielkiej historii ani politycznych intryg. Jest za to szara Warszawa lat 80., zwyczajni ludzie i bohater o wielkim sercu, który mimo kolejnych rozczarowań nie przestaje wierzyć w miłość. Taki plaster na serce.

Moja mama łapała w latach 90. każdą powtórkę, babcia dołączała, a kilkuletnia ja oglądałam razem z nimi, chociaż prawdopodobnie za dużo nie rozumiałam. Cóż, byłam starą duszą ("Dom" też uwielbiałam), chłonęłam emocje jak gąbka, a w "Janie Serce" ich nie brakowało. Plus ta piękna piosenka i dobre oczy Kazimierza Kaczora... Zapamiętałam tę perełkę do dziś.

Gdzie oglądać "Jana Serce"?

Jeśli szukacie polskich seriali, które naprawdę warto zobaczyć, nie zapominajcie o Janku. Wszystkie dziesięć odcinków obejrzycie za darmo w TVP VOD i to w wersji zrekonstruowanej cyfrowo. Każdy odcinek trwa mniej więcej godzinę, więc na weekend jak znalazł.