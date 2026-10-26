Hity z PRL-u wciąż śmieszą Mat. prasowy

Rzeczywistość PRL to naprawdę wdzięczny temat dla filmowców. Dostajemy przecież i kuriozalną politykę gospodarczą, i naprawdę dziwne z dzisiejszej perspektywy życie codzienne, i wreszcie cynizm władzy. Czy można otrzymać bardziej inspirujący miks? W tym tekście przypomnę trzy produkcje filmowe, które w najzabawniejszy sposób pokazują realia Polski Ludowej.

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Komedie z czasów PRL bawią do dziś. Choć warto pamiętać, że dla widzów, którzy oglądali je w momencie premiery, nierzadko był to śmiech przez łzy. W końcu realia stały pod znakiem niedoborów w sklepach, cenzury, głupiej biurokracji i konieczności nieustannego kombinowania.

"Alternatywy 4", czyli życie w wielkiej płycie

Serial "Alternatywy 4" to PRL w pigułce. Najpierw cudem było zdobycie własnego M (chyba, że było się partyjnym bossem), a gdy już się udawało, nasz wymarzony kwadrat okazywał się – delikatnie sprawę ujmując – niezbyt dobrze wykonany pod kątem technicznym. Jakby tego było mało, nad naszą codziennością czuwał gospodarz domu. I tu robi się najciekawiej.

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Kluczową postacią tej kultowej produkcji Stanisława Barei jest Stanisław Anioł, brawurowo grany przez Romana Wilhelmiego. Na papierze to zwykły dozorca, ale o ogromnych ambicjach i zdolnościach kontrolowania życia całej społeczności. A to skarci za niesubordynację, a to manipuluje, a to napuszcza jednych na drugich. Choć to postać komiczna, analizowanie jego zachowania to studium rządzenia.

Sami mieszkańcy reprezentują z kolei cały przekrój społeczny. Mamy i lekarza Zdzisława Kołka (Jerzy Kryszak), i dźwigowego Zygmunta Kotka (Kazimierz Kaczor), i historyka-intelektualistę Ryszarda Dęba-Rozwadowskiego (Mieczysław Voit), i nieco szalonego naukowca Marka Manca (Jerzy Bończak), i patologiczną głowę rodziny Józefa Balcerka (Witold Pyrkosz), i całą plejadę innych bohaterów. I teraz najbardziej fascynujące: wszyscy oni muszą koegzystować oddzieleni od siebie ścianami niemal z kartonu! To musiało bawić i bawi.

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"Miś", czyli Bareja demaskuje system

Jeżeli jednak miałbym wskazać najlepszy film instruktażowy o tym, jak przetrwać w PRL, byłby to właśnie "Miś", także Barei. Główny bohater, Ryszard Ochódzki (Stanisław Tym), prezes klubu sportowego "Tęcza", próbuje odzyskać pieniądze zdeponowane na koncie w Londynie. Na drodze stają mu jednak problemy z paszportem, była żona i rzeczywistość Polski Ludowej.

Bareja nie ogranicza się jednak do jednej historii: serwuje widzom serię scen, które składają się na groteskowy portret państwa socjalistycznego. Są więc kolejki, niedobory, propagandowe przemówienia i ludzie gotowi wychwalać przełożonych, byle tylko zachować stanowisko. Ba, mogą nawet oddawać im hołd, śpiewając piosenki, których nie powstydziłby się rasowy przedszkolak.

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Tytułowy miś to ogromna słomiana konstrukcja, która staje się tu symbolem całego systemu: przedsięwzięcia stworzonego na miarę możliwości, w którym pozory sukcesu są ważniejsze od sensu działania.

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"Brunet wieczorową porą"

"Brunet wieczorową porą" to kolejna komedia w reżyserii Barei, tym razem z Krzysztofem Kowalewskim w roli głównej. Śledzimy losy Michała Romana, którego cygańska wróżka ostrzega, że w najbliższym czasie może dojść do zabójstwa. Początkowo traktuje jej przestrogę z dystansem, ale kolejne wydarzenia sprawiają, że zaczyna podejrzewać, że coś może być na rzeczy.

Bareja tworzy wspaniałą komedię omyłek, w której zwyczajna codzienność zaczyna przypominać kryminalną układankę, w której trudno już odróżnić realne zagrożenie od własnej wyobraźni. Przy okazji pokazuje też kolejne paradoksy życia w PRL.

PRL w różnych barwach

"Alternatywy 4", "Miś" i "Brunet wieczorową porą" przedstawiają różne oblicza tej samej epoki. Pierwszy tytuł pokazuje codzienne życie w wielkiej płycie i zwykłych ludzi, którzy próbują urządzić się w świecie pełnym absurdów. Drugi bezlitośnie obnaża mechanizmy państwowej biurokracji, propagandy i kombinowania. Trzeci przypomina natomiast, że barejowska groteska czaiła się nawet w zwyczajnych sytuacjach, które w normalnych warunkach nie powinny budzić większych emocji.