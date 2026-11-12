O "S.O.S." prawie nikt dziś nie pamięta Fot. TVP

"Stawkę większą niż życie" czy "07 zgłoś się" zna każdy. O "S.O.S." Janusza Morgensterna mało kto dziś pamięta, a to jeden z najciekawszych polskich kryminałów lat 70. Mroczny, duszny i ze znakomitą obsadą. Obejrzycie go całkiem za darmo.

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O czym jest "S.O.S."? Dziennikarz zamiast milicjanta

Rafał Kostroń (Władysław Kowalski) to dziennikarz radiowy prowadzący audycję "S.O.S." dla ludzi potrzebujących pomocy. Gdy młoda ekspedientka Ewa Szmidt popełnia samobójstwo, Kostroń nie wierzy w teorię o załamaniu nerwowym i zaczyna własne śledztwo. Wkrótce okazuje się, że w sprawę zamieszana jest jego córka Ela (Ewa Borowik). Od rozstania Kostronia z jej matką przed laty ich relacja jest chłodna. Trop prowadzi do szajki szantażującej kobiety, a potem do seryjnego mordercy.

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W latach 70. osadzony w Trójmieściu "S.O.S." był jak powiew świeżego powietrza. Bohaterem PRL-owskiego kryminału nie był milicjant, tylko reporter Polskiego Radia. Milicjanci, w których wcielili się Jan Englert i Piotr Fronczewski, są tu na drugim planie. Do tego Janusz Morgenstern, twórca "Stawki większej niż życie" i "Kolumbów", nakręcił serial kryminalny i sensacyjny bez... ani jednego wystrzału.

Fot. TVP

Twórcy dotknęli w nim zresztą tematów, które w oficjalnej propagandzie lat 70. zwyczajnie nie istniały. Na ekranie Telewizji Polskiej widzowie zobaczyli przestępczy półświatek, przemyt, cinkciarzy i wykorzystywanie młodych kobiet. Pokazanie patologii i podziemia było w gierkowskiej rzeczywistości złamaniem tabu. "S.O.S." nie bał się udowodnić, że za kreowanym przez władze obrazem Polski sukcesu kryły się sprawy, o których nikt nie mówił głośno.

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W "S.O.S." grają m.in. Maja Komorowska, Roman Wilhelmi i Grażyna Barszczewska

Obsada jest znakomita. Władysław Kowalski ("Dekalog VII") jest świetny, a towarzyszą mu gwiazdy: Maja Komorowska ("Lalka"), Marek Walczewski ("Wesele") i Roman Wilhelmi ("Alternatywy 4"). To jedna z pierwszych ról Grażyny Barszczewskiej ("Kariera Nikodema Dyzmy"), na ekranie pojawiają się Krzysztof Kolberger ("Komedia małżeńska") i Danuta Kowalska ("Zmowa"), a w epizodzie możemy zobaczyć Jana Himilsbacha ("Rejs").

Dalsza część artykułu poniżej.

Ciekawostka: scenariusz serialu "S.O.S." podpisała Jadwiga Wojtyłło, ale prawdziwym autorem był Aleksander Ścibor-Rylski, pisarz i scenarzysta "Człowieka z marmuru", "Człowieka z żelaza" i serialowej "Lalki" z 1977 roku, który opatrzył swoją powieść nazwiskiem żony. Dlaczego? Tego do dziś nie wiadomo.

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Czy "S.O.S." się zestarzał? Oczywiście, minęło pół wieku. Tempo jest powolne, zdarzają się dłużyzny, ale wciąż ogląda się ten serial świetnie: klimat jest gęsty, intryga wciągająca, a aktorstwo fantastyczne. To zresztą jedna z pierwszych poważnych prób stworzenia polskiego serialu kryminalnego z prawdziwego zdarzenia – dojrzałego i mrocznego. Spokojnie można go postawić na jednej półce z innymi zapomnianymi perełkami PRL-u. Zresztą jazzowa muzyka Andrzeja Korzyńskiego sprawia, że "S.O.S." przypomina zachodni kryminał noir.

Gdzie oglądać "S.O.S."? Polski serial kryminalny znajdziecie za darmo