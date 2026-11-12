Gwiazdor "50 twarzy Greya" rozpłakał się, gdy dostał rolę Aragorna. Jamie Dornan mówi o presji po Vigo Mortensenie

Gwiazdor "Pięćdziesięciu twarzy Greya" rozpłakał się, gdy usłyszał, że zagra Aragorna w nowym filmie z serii "Władca Pierścieni". Jamie Dornan opowiedział, jaką presję czuje, wchodząc w buty Viggo Mortensena. Wielu widzów nie wyobraża sobie nikogo innego w tej roli.

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Dornan zakończył zdjęcia do "Władcy Pierścieni: Polowania na Golluma" (na razie nie ma oficjalnego tłumaczenia dystrybutora, a oryginał to "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum") około trzech tygodni temu, o czym opowiedział w wywiadzie dla "Entertainment Tonight".

Wspomina je jako wielkie przeżycie. – Płakałem. Naprawdę się popłakałem – wyznał w rozmowie. – To jak sen. Absolutny sen i zaszczyt, że mogę wejść w ten świat w jakiejkolwiek roli.

Jamie Dornan jako Aragorn i presja po Mortensenie

Jego angaż ogłoszono już w kwietniu. Północnoirlandzki aktor jest znany ze świetnych kreacji m.in. w filmie "Belfast" i serialu "Upadek", ale wielu widzów kojarzy go przede wszystkim z tytułowej roli w "Pięćdziesiąt twarzy Greya", za które dostał Złotą Malinę.

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Do tego dochodzi ikoniczna kreacja Viggo Mortensena. Jak podawał WP Film, Andy Serkis (reżyser, ale o nim za chwilę) oficjalnie potwierdził, że aktor nie wróci do roli z trylogii Petera Jacksona.

Sam Mortensen deklarował wcześniej chęć powrotu, jeśli miałoby to sens ze względu na jego wiek. Obecnie ma 68 lat, a nowy film jest prequelem, więc trzeba by go odmładzać. Część fanów nie może się z tą zmianą jednak pogodzić, więc Jamie Dornan jako Aragorn startuje z ogromnymi oczekiwaniami.

I ma tego pełną świadomość. W rozmowie z "L'Officiel" przyznał, że czuje presję.

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– Jego kreacja to jedna z moich ulubionych w ogóle i czuję się zaszczycony, że mogę spróbować odtworzyć choć trochę energii, którą wniósł do tej postaci. Żadna część mnie nie próbuje go przebić – podkreślił aktor.

O efekt swojej pracy jest jednak ostrożny. – Mam nadzieję, że ludzie przyjmą naszą historię w tym świecie, bo wielu osobom na niej zależy, i naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. Ale tak, oby nam wyszło – dodał Dornan.

O czym będzie "Polowanie na Golluma"?

Jak pisaliśmy po publikacji pierwszych zdjęć z planu, akcja filmu toczy się przed wydarzeniami z "Drużyny Pierścienia" z 2001 roku. Gandalf Szary wzywa Aragorna, znanego wtedy jako Obieżyświat, by wytropił Golluma, bo jego wiedza o nowym właścicielu Jedynego Pierścienia może przechylić szalę wojny na korzyść Saurona.

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Shire znów kręcono w Nowej Zelandii, bez green screena. Według producentki Philippy Boyens, cytowanej przez "Variety", historia rozgrywa się po urodzinach Bilba, a przed wyprawą do Morii.

– To zdecydowanie coś pomiędzy trylogiami "Hobbita" i "Władcy Pierścieni", a w gruncie rzeczy także książkami. To głębokie zanurzenie w psychologię i historię Golluma, zanim stał się Gollumem, ale też z bardzo palącym pytaniem Gandalfa o możliwe pochodzenie pierścienia, który ma Bilbo Baggins – mówił reżyser Andy Serkis. – Polowanie rozgrywa się w dwóch różnych wymiarach i tyle mogę na razie powiedzieć.

Co dokładnie oznaczają "dwa wymiary", twórcy na razie nie zdradzają. Serkis ponownie zagra też Golluma. W obsadzie są ponadto Anya Taylor-Joy, Leo Woodall, Kate Winslet, Ian McKellen, Lee Pace oraz Elijah Wood, który wraca jako Frodo.