Gwiazdor "Pięćdziesięciu twarzy Greya" rozpłakał się, gdy usłyszał, że zagra Aragorna w nowym filmie z serii "Władca Pierścieni". Jamie Dornan opowiedział, jaką presję czuje, wchodząc w buty Viggo Mortensena. Wielu widzów nie wyobraża sobie nikogo innego w tej roli.
Dornan zakończył zdjęcia do "Władcy Pierścieni: Polowania na Golluma" (na razie nie ma oficjalnego tłumaczenia dystrybutora, a oryginał to "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum") około trzech tygodni temu, o czym opowiedział w wywiadzie dla "Entertainment Tonight".
Wspomina je jako wielkie przeżycie. – Płakałem. Naprawdę się popłakałem – wyznał w rozmowie. – To jak sen. Absolutny sen i zaszczyt, że mogę wejść w ten świat w jakiejkolwiek roli.
Jamie Dornan jako Aragorn i presja po Mortensenie
Jego angaż ogłoszono już w kwietniu. Północnoirlandzki aktor jest znany ze świetnych kreacji m.in. w filmie "Belfast" i serialu "Upadek", ale wielu widzów kojarzy go przede wszystkim z tytułowej roli w "Pięćdziesiąt twarzy Greya", za które dostał Złotą Malinę.
Do tego dochodzi ikoniczna kreacja Viggo Mortensena. Jak podawał WP Film, Andy Serkis (reżyser, ale o nim za chwilę) oficjalnie potwierdził, że aktor nie wróci do roli z trylogii Petera Jacksona.
Sam Mortensen deklarował wcześniej chęć powrotu, jeśli miałoby to sens ze względu na jego wiek. Obecnie ma 68 lat, a nowy film jest prequelem, więc trzeba by go odmładzać. Część fanów nie może się z tą zmianą jednak pogodzić, więc Jamie Dornan jako Aragorn startuje z ogromnymi oczekiwaniami.
I ma tego pełną świadomość. W rozmowie z "L'Officiel" przyznał, że czuje presję.
– Jego kreacja to jedna z moich ulubionych w ogóle i czuję się zaszczycony, że mogę spróbować odtworzyć choć trochę energii, którą wniósł do tej postaci. Żadna część mnie nie próbuje go przebić – podkreślił aktor.
O efekt swojej pracy jest jednak ostrożny. – Mam nadzieję, że ludzie przyjmą naszą historię w tym świecie, bo wielu osobom na niej zależy, i naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. Ale tak, oby nam wyszło – dodał Dornan.
Zobacz także
O czym będzie "Polowanie na Golluma"?
Jak pisaliśmy po publikacji pierwszych zdjęć z planu, akcja filmu toczy się przed wydarzeniami z "Drużyny Pierścienia" z 2001 roku. Gandalf Szary wzywa Aragorna, znanego wtedy jako Obieżyświat, by wytropił Golluma, bo jego wiedza o nowym właścicielu Jedynego Pierścienia może przechylić szalę wojny na korzyść Saurona.
Shire znów kręcono w Nowej Zelandii, bez green screena. Według producentki Philippy Boyens, cytowanej przez "Variety", historia rozgrywa się po urodzinach Bilba, a przed wyprawą do Morii.
– To zdecydowanie coś pomiędzy trylogiami "Hobbita" i "Władcy Pierścieni", a w gruncie rzeczy także książkami. To głębokie zanurzenie w psychologię i historię Golluma, zanim stał się Gollumem, ale też z bardzo palącym pytaniem Gandalfa o możliwe pochodzenie pierścienia, który ma Bilbo Baggins – mówił reżyser Andy Serkis. – Polowanie rozgrywa się w dwóch różnych wymiarach i tyle mogę na razie powiedzieć.
Co dokładnie oznaczają "dwa wymiary", twórcy na razie nie zdradzają. Serkis ponownie zagra też Golluma. W obsadzie są ponadto Anya Taylor-Joy, Leo Woodall, Kate Winslet, Ian McKellen, Lee Pace oraz Elijah Wood, który wraca jako Frodo.
Część fanów niepokoi plan użycia sztucznej inteligencji do cyfrowego odmłodzenia niektórych aktorów, ale Serkis przypomina, że "Władca Pierścieni" korzystał z AI już 24 lata temu. Premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027.