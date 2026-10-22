Nowy zwiastun 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" pokazuje dużą zmianę Fot. materiał prasowy / Prime

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" nadciąga z trzecim sezonem. Nowy zwiastun serialu na podstawie prozy J.R.R. Tolkiena pokazuje wyraźną zmianę względem poprzednich odsłon. Nadchodzące odcinki mogą okazać się zbawieniem dla sztandarowej produkcji Prime Video.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" od początku istnienia mierzy się z krytyką ze strony entuzjastów prozy J.R.R. Tolkiena. Jednym z powodów jest to, że twórcy adaptacji nie mają praw ani do "Silmarillionu", ani do "Niedokończonych opowieści" oraz "Historii Śródziemia" – tytuły te szczegółowo omawiają przeniesione na mały ekran wydarzenia Drugiej Ery Śródziemia. Scenariusz do produkcji Prime Video powstał więc na podstawie "Władcy Pierścieni", jego dodatków, a także książki "Hobbit, czyli tam i z powrotem".

Serial poświęcony wykuciu dwudziestu Pierścieni Władzy (w tym Jedynego Pierścienia) i idącej za tym wojny między Ostatnim Sojuszem elfów i ludzi a armią Saurona jest oczkiem w głowie Jeffa Bezosa, prezesa wykonawczego rady nadzorczej firmy Amazon. Jak podawał swego czasu portal The Ankler, twórcy "Pierścieni Władzy" mieli powrócić do pierwotnego planu, w którym serial rozpisano na pięć sezonów. Na decyzję tę miała wpłynąć duża oglądalność adaptacji, skupiająca przed telewizorami ponad 150 mln widzów.

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Zwiastun 3. sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Czuć wielką zmianę w scenariuszu

Akcja trzeciego sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" rozegra się pięć lat po upadku Eregionu, skupiając swoją uwagę na dalszych planach Saurona, w tym na wykuciu przez niego Jedynego Pierścienia w ogniu Góry Przeznaczenia. Na małym ekranie ujrzymy m.in. starcie władcy Mordoru z Balrogiem, zwanym Zgubą Durina, oraz genezę Nazgûli (a raczej wymyślonych na potrzeby adaptacji śmiertelnych Nazgnagôlów). W kontynuacji Galadriela, Elrod, Gil-galad i Celebrimbor spróbują powstrzymać upadłego Majara.

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Nowy zwiastun "Pierścieni Władzy" prezentuje się obiecująco zarówno pod kątem warstwy wizualnej (widzimy o wiele więcej elementów fantasy), jak i scenariusza. Po krótkiej zapowiedzi możemy odnieść wrażenie, że zmiana na fotelach scenarzystów przyniesie serialowi więcej pożytku niż szkód. Showrunnerzy luźnego prequela "Władcy Pierścieni" – J.D. Payne i Patrick McKay – zatrudnili Jonathan Wilson ("The Crown"), Avę Wong Davies ("Branża"), Constance Cheng ("Wielka"), Bena Tagoe'a ("Stan Lee's Lucky Man") i Sarah Anson ("Ojciec Brown").

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– Mamy historię, którą uważamy za naprawdę mocną – tak o zbliżających się odcinkach mówił McKay w wywiadzie z Total Film. Premiera trzeciego sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" odbędzie się 11 listopada.