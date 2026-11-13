Trump znów grozi Kubie. Fot. Joey Sussman/shutterstock

Donald Trump nie wyklucza użycia wojska przeciwko Kubie. Prezydent USA przyznał w wywiadzie dla Fox News, że chciałby rozwiązać sprawę wyspy przed końcem swojej kadencji. Nie wykluczył też przeprowadzenia operacji militarnej, która mogłaby potrwać nawet tydzień.

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Donald Trump pytany, czy w razie potrzeby zdecydowałby się użyć siły, aby doprowadzić do zmiany władzy na Kubie. Odpowiedział twierdząco.

Trump: "chcę załatwić sprawę Kuby, zanim odejdę"

– Tak, chcę załatwić sprawę Kuby, zanim odejdę. Mamy bardzo dobrego, utalentowanego człowieka na Kubie o imieniu Marco – powiedział, nawiązując do sekretarza stanu Marco Rubio.

Prezydent USA stwierdził, że Rubio również chciałby doprowadzić do zmian na wyspie. – Kuba radzi sobie bardzo słabo. To w zasadzie upadłe miejsce, państwo, jakkolwiek chcesz to nazwać – ocenił Trump.

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Prowadzący dopytał go, czy rozważyłby tygodniową kampanię wojskową, gdyby była konieczna do obalenia kubańskich władz. Trump ponownie odpowiedział twierdząco i zaznaczył, że na pewno wziąłby taką możliwość pod uwagę.

To nie pierwszy raz, gdy amerykański prezydent mówi o planach wobec Kuby. To, że Trump chce Kuby, było jasne już wcześniej. Zapowiadał, że zajmie się wyspą po zakończeniu działań przeciwko Iranowi. Wcześniej Trump mówił o zmianie władzy na Kubie, ale nie wspominał wprost o możliwości użycia wojska. Mimo to Kuba nie wyklucza ataku ze strony USA, a władze w Hawanie deklarowały gotowość do obrony.

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W jednej z wcześniejszych wypowiedzi Trump poszedł jeszcze dalej. – Wierzę, że będę miał zaszczyt przejęcia Kuby. Czy to poprzez jej wyzwolenie, czy przejęcie. Myślę, że mogę zrobić z nią, co chcę – stwierdził.

Donald Trump od dawna zapowiada zmiany na Kubie

Amerykańska administracja wywiera na Kubę presję gospodarczą. Od stycznia 2026 roku USA ograniczają dostawy ropy na wyspę i grożą cłami państwom, które sprzedają jej paliwo. Restrykcje pogłębiły kryzys energetyczny, choć część dostaw jest nadal realizowana, m.in. na potrzeby prywatnych przedsiębiorstw.

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Sytuacja mieszkańców Kuby jest trudna. Kraj zmaga się z niedoborami paliwa, problemami gospodarczymi i częstymi przerwami w dostawach prądu. W marcu tego roku potężny blackout na Kubie, czyli ogólnokrajowa awaria sieci energetycznej, pozbawił elektryczności około 10 milionów osób. Kryzys doprowadził też do protestów mieszkańców, którzy wychodzili na ulice, domagając się przywrócenia dostaw prądu.