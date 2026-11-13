Biuro podróży Albatros organizuje gotowe wycieczki m.in. do Norwegii i Japonii. Materiały prasowe / Albatros

Kto powiedział, że podróż musi ograniczać się do jednego miejsca albo że trzeba organizować ją we własnym zakresie, by liczyła więcej niż jeden przystanek? Wystarczy skorzystać z oferty gotowych wycieczek z programem opracowanym przez biuro podróży. Albatros organizuje je m.in. do Norwegii i Japonii. Przyjrzeliśmy się wybranym punktom i już wiemy, że będzie to przygoda życia!

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Oslo dawniej i teraz Jak być entuzjastą Północy i nie zawitać do stolicy Norwegii? To się nie godzi! Nic więc dziwnego, że to tam zaczyna i kończy się wycieczka z biurem Albratros. Oslo stanowi punkt wypadowy do miasta Hamar i parku narodowego Rondane zamieszkałego przez dzikie stada reniferów. Na koniec podróży uroki stolicy przybliży m.in. ulica Karl Johan, twierdza Akershus i pełen rzeźb park Frogner. PROGRAM WYCIECZKI

Słynna Droga Trolli Szpiczaste skały, piękne wodospady, głębokie fiordy i urzekające doliny – chyba nic tak nie pozwala podziwiać norweskiej przyrody jak ta leżąca w cieniu trzech majestatycznych gór droga z 11. ostrymi zakrętami. W jej najwyższym punkcie czeka fantastyczne miejsce widokowe z restauracją i muzeum historii, a na końcu zapierający dech w piersiach widok na właśnie pokonaną serpentynę. PROGRAM WYCIECZKI

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Fiordy Geiranger i kamieniczki Bergen Górzyste miasteczko Geiranger to jedno z najsłynniejszych miejsc wśród norweskich fiordów. To właśnie stąd wypływa się w rejs po jednym z nich, którego baśniowy krajobraz łączy ośnieżone wierzchołki gór z błękitno-zieloną wodą. Z kolei w Bergen, drugim co do wielkości mieście Norwegii, a konkretnie w dzielnicy Brygen, mało kto oprze się klimatowi wysokich i kolorowych kamieniczek wzdłuż nabrzeża. PROGRAM WYCIECZKI

Nowoczesne i zabytkowe Tokio Japonia ma wiele twarzy, co widać już na przykładzie jej stolicy. W jednym z największych miast świata nowoczesna architektura wieżowców i młodzieżowa popkultura przeplata się z bardzo starą świątynią i drewnianymi domkami w dzielnicy Asakusa. Wizyta w Tokio to niesamowite widoki na gigantyczną metropolię, superszybkie metro, posmak ekskluzywnego handlu i masa innych atrakcji! PROGRAM WYCIECZKI

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Dawne stolice, wyspa świątyń i święta góra Dlaczego podróż po Japonii jest tak fantastyczna? Bo każdy punkt jej programu pozwala chłonąć fascynującą historię, kulturę i krajobraz tego kraju. Historyczne pałace w cesarskich stolicach Kioto i Nara, pomniki pamięci w Hiroshimie, "pływająca" czerwona brama torii na wyspie Miyajima, muzeum samurajów w Kagoshimie, majestatyczna góra Fuji – można wymieniać i wymieniać. PROGRAM WYCIECZKI

Superszybki pociąg Shinkansen Nawet środek transportu używany podczas 13-dniowej wycieczki po Japonii z Albatrosem w roli przewodnika serwuje niezapomniane wrażenia. Podróż od Tokio, przez Hiroshimę, Kagoshimę i Kioto, do Tokio z powrotem odbywa się na pokładzie pociągu jadącego z prędkością do 320 km/h! Shinkansen jest nie tylko superszybki, ale także bardzo komfortowy i niezwykle punktualny. PROGRAM WYCIECZKI

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