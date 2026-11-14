Nowy Jork to jedno z najbardziej fascynujących i tętniących życiem miast na świecie. Nie można poczuć jego bijącego serca bez wizyty na tarasie widokowym jednego z najbardziej znanych drapaczy chmur – Empire State Building. W programie wycieczki znajduje się wejście do obserwatorium tego wieżowca, który wznosi się w samym sercu dzielnicy Midtown South na Manhattanie.