Przygotowane przez biura podróży wycieczki to sprawdzony sposób, by bezstresowo i wygodnie zobaczyć wszystko to, co najlepszego do zaoferowania mają popularne kierunki turystyczne. Na bogaty program atrakcji jak w pigułce stawia m.in. Albatros. Tym razem organizator wycieczek objazdowych proponuje rejs po Wyspach Kanaryjskich i Maderze oraz zwiedzanie Nowego Jorku.
Piękno Wysp Kanaryjskich
Fantastyczny rejs z Albatros obejmuje aż 4 Wyspy Kanaryjskie. Przygoda rozpoczyna się od Teneryfy z portem w Santa Cruz. Kolejnym punktem jest Lanzarote, wyspa wulkanów i architektury inspirowanej twórczością Césara Manrique. W programie jest też Gran Canaria z tętniącym życiem Las Palmas i Fuerteventura ze złocistymi plażami. Morska podróż kończy się na Teneryfie.PROGRAM WYCIECZKI
Wyspa kwiatów Madera
Po drodze między Lanzarote a Gran Canaria statek wycieczkowy zawita na Maderę. Portugalska wyspa, która słynie z bujnej roślinności i spektakularnych górskich krajobrazów, bije rekordy popularności. Przyjemny klimat i długa tradycja tworzenia ogrodów botanicznych to jej wizytówka na równi ze stolicą Funchal, która zachwyca historyczną zabudową i domami z kolorowymi drzwiami.PROGRAM WYCIECZKI
Statek wycieczkowy Costa Smeralda
W drodze na Maderę wycieczkowy rejs przewiduje cały dzień relaksu, spędzony na bezkresnym Atlantyku. Mając za burtą jedynie widok na morskie fale, można oddać się oferowanym na statku przyjemnościom. Restauracje i kawiarnie zapraszają na poczęstunek, a animatorzy proponują różnorodne zajęcia. Zawsze też można znaleźć sobie ustronny kąt i poświęcić się lekturze dobrej książki.PROGRAM WYCIECZKI
Empire State Building
Nowy Jork to jedno z najbardziej fascynujących i tętniących życiem miast na świecie. Nie można poczuć jego bijącego serca bez wizyty na tarasie widokowym jednego z najbardziej znanych drapaczy chmur – Empire State Building. W programie wycieczki znajduje się wejście do obserwatorium tego wieżowca, który wznosi się w samym sercu dzielnicy Midtown South na Manhattanie.PROGRAM WYCIECZKI
Muzeum Historii Naturalnej
W ramach czasu wolnego, podczas zwiedzania modnej dzielnicy Upper West Side, można na własny koszt wstąpić do Muzeum Historii Naturalnej, którego zbiory liczą ponad 36 milionów eksponatów! Zdecydowanie nie warto żałować wydatku na bilet, by przekroczyć progi miejsca z największą wystawą szkieletów dinozaurów oraz gwiaździstym szafirem "Star of India" o masie 563 karatów.PROGRAM WYCIECZKI
Wielokulturowy Downtown Manhattan
Kto pragnie zanurzyć się w wielokulturowym tyglu Nowego Jorku, musi koniecznie odbyć spacer po tej zróżnicowanej dzielnicy. Trasa wycieczki z Albatros w Downtown Manhattan biegnie od hipisowskiej i pełnej butików SoHo, przez przesiąknięte na wskroś włoską kulturą Little Italy (Małe Włochy), aż do wschodnioazjatyckiej Chińskiej Dzielnicy (Chinatown), która skupia wiele narodowości.PROGRAM WYCIECZKI
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