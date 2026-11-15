Wycieczki objazdowe zapewniają różnorodność wrażeń i zwalniają z samodzielnego planowania wielu rzeczy. Organizuje się je zarówno do odległych zakątków świata, jak i bliskich kulturowo krajów. Przykład? Kolejne dwa kierunki podróży z Albatros, który proponuje odkrywanie RPA oraz zwiedzanie Północnych Włoch. Poznajcie w skrócie program tych niesamowitych wycieczek.
Malownicza Pretoria
Wyprawa do Republiki Południowej Afryki nie może się obejść bez zwiedzania jej administracyjnej stolicy – Pretorii. To pierwszy z punktów wycieczki objazdowej po RPA z Albatros. W mieście położonym w dolinie otoczonej wzgórzami zaplanowano spacer z przystankiem pod Union Building. Ten okazały gmach, gdzie mieści się siedziba rządu, symbolizuje dwie społeczności – Brytyjczyków i Burów.PROGRAM WYCIECZKI
Serce Rezerwatu Przyrody Entabeni
Jeden z najwspanialszych rezerwatów w RPA z dziką przyrodą to gwóźdź programu podróży po tym gościnnym kraju. 8-dniowa wizyta – z zakwaterowaniem w obozie turystycznym Conservation Lodge – przewiduje zarówno przejazdy jeepem, jak i piesze wędrówki po zjawiskowej okolicy. Pikanterii tej przygodzie dodaje niepewność natury, która sprawia, że nie wiadomo, co i kiedy się zobaczy!PROGRAM WYCIECZKI
Kosmopolityczny Johannesburg
Po opuszczeniu rezerwatu Entabeni niezapomniana wyprawa po RPA kończy się w największym mieście tego wielokulturowego kraju. W afrykańskiej metropolii sławna jest dzielnica Soweto, która odegrała kluczową rolę w rewolucji przeciwko apartheidowi. To tam mieszkał kiedyś Nelson Mandela. Dziś to osobliwy tygiel sztuki, muzyki, teatru i poezji, po którym podróżników oprowadzi Albatros.PROGRAM WYCIECZKI
Miasto zakochanych Werona
Cudowna wycieczka po Północnych Włoszech nie może ominąć miasta Romea i Julii, symbolu wiecznej miłości. Zwiedzanie historycznej części miejsca akcji szekspirowskiego dramatu o słynnych kochankach obejmuje m.in. Casa di Giulietta – dom Julii z legendarnym balkonem – i rzymski amfiteatr operowy. Niedaleko czeka winiarski region Valpolicella, gdzie degustuje się wino Amerone.PROGRAM WYCIECZKI
Słynne jezioro Garda
Jedno z najpiękniejszych miejsc we Włoszech trzeba odkryć! W trakcie rejsu po jeziorze, którego widok zapiera dech w piersiach, płynący wzdłuż pięknego wybrzeża statek zrobi przystanek w Bardolino, miasteczku słynącym z produkcji wyśmienitego wina. Celem jest przepiękna miejscowość Malcesine ze wspaniałym zamkiem, urokliwym portem i kolejką linową na szczyt góry Monte Baldo.PROGRAM WYCIECZKI
Czarująca Wenecja
Tygodniowa wycieczka z Albatros dotrze też do Wenecji. Położone na lagunie wyjątkowe miasto urzeka renesansowymi pałacami, eleganckimi mostami, klimatycznymi placami i przede wszystkim wąskimi kanałami wodnymi, po których suną gondole. W programie: dzielnica Accademia, Plac św. Marka i Pałac Dożów. Rejs i spacer po tym miejscu będzie niezapomnianym przeżyciem.PROGRAM WYCIECZKI
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