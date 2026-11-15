Jeden z najwspanialszych rezerwatów w RPA z dziką przyrodą to gwóźdź programu podróży po tym gościnnym kraju. 8-dniowa wizyta – z zakwaterowaniem w obozie turystycznym Conservation Lodge – przewiduje zarówno przejazdy jeepem, jak i piesze wędrówki po zjawiskowej okolicy. Pikanterii tej przygodzie dodaje niepewność natury, która sprawia, że nie wiadomo, co i kiedy się zobaczy!