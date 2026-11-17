Wraca sprawa Berkowicza i rzekomej kradzieży w krakowskiej IKEA. Fot. Tomasz Warszewski/shutterstock/Jueun Song/Unsplash

Wraca sprawa Konrada Berkowicza i rzekomej kradzieży w krakowskiej IKEA. Ponad rok po incydencie Gazeta.pl dotarła do dokumentów policyjnych, które zawierają szczegóły interwencji z udziałem posła Konfederacji.

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Policja początkowo odmawiała udostępnienia notatki służbowej i mandatu wystawionego posłowi. Redakcja portalu Gazeta.pl uzyskała do nich dostęp po wyroku sądu administracyjnego.

Kulisy interwencji policji w krakowskiej IKEA

W notatce sporządzonej 27 października 2025 roku funkcjonariusz opisał przebieg interwencji. Jak zapisał, o godz. 11:10 otrzymał polecenie od dyspozytora Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, by udać się do sklepu IKEA przy ul. Josepha Conrada 66. Powodem było zgłoszenie kradzieży.

Z dokumentu wynika, że do zdarzenia doszło około godz. 10:50. Policjant odnotował, że Berkowicz nie zeskanował części produktów podczas korzystania z kasy samoobsługowej. Ich wartość wyniosła 394,95 zł. Towar nie był uszkodzony i wrócił do sprzedaży.

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W notatce znalazła się również informacja, że policjanci nie musieli stosować środków przymusu bezpośredniego. Posła wylegitymowano na podstawie dowodu osobistego. Do dokumentacji dołączono mandat z opisem wykroczenia i kwotą 394,95 zł. Mandat zawierał też podpis parlamentarzysty.

Jak Konrad Berkowicz tłumaczył się po incydencie w IKEA?

Przypomnijmy, że o tym, iż Konrad Berkowicz został zatrzymany w IKEA za wynoszenie towaru, jako pierwszy poinformował dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. Według jego ustaleń poseł Nowej Nadziei miał próbować opuścić sklep z towarem wartym około 390 zł bez uiszczenia za niego opłaty. Zatrzymała go ochrona, a na miejsce wezwano policję.

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IKEA zareagowała na aferę z Berkowiczem, a jej biuro prasowe przekazało, że klientem zajęła się zewnętrzna firma ochroniarska współpracująca ze sklepem. Funkcjonariusze nałożyli na polityka mandat w wysokości 500 zł.

Berkowicz odniósł się do sprawy na platformie X. Przekonywał, że nie próbował celowo wynieść produktów bez płacenia. "Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski" – napisał poseł, nawiązując m.in. do głośnej sprawy, w której Łukasz Mejza z PiS pędził niemal 200 km/h i odmówił przyjęcia mandatu.

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Jak informował TVN24, wśród niezapłaconych produktów znalazły się m.in. patelnia z pokrywą, zestaw 18 talerzy, dwa opakowania torebek strunowych, fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB.

Sławomir Mentzen bronił Berkowicza we wpisie na X: "Konrad Berkowicz robił duże zakupy w IKEA. Kasował zakupy w kasie samoobsługowej, będąc w słuchawkach. Z wielu towarów mniejsza część mu się nie nabiła, czego nie usłyszał z powodu słuchawek. Od razu zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem".