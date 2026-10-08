Konrad Berkowicz wchodzący do Sejmu
Berkowicz nazwał Dobrosz-Oracz "kuryzaną" screen: TVP Info / youtube.com/@tvpinfo

Nawet Sławomir Mentzen przyznał, że jego partyjny kolega tym razem "przegiął". Konrad Berkowicz nazwał Justynę Dobrosz-Oracz "kurtyzaną", a później – zamiast wycofać się ze swoich słów – postanowił dolać oliwy do ognia.

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Konrad Berkowicz nazwał Justynę Dobrosz-Oracz "kurtyzaną". Dziennikarka TVP próbowała zadać posłowi Konfederacji pytanie, czy był w wojsku. Polityk wdał się z nią w krótką dyskusję, odmówił odpowiedzi i stwierdził, że spieszy się na głosowanie. "Rozmowę" z Justyną Dobrosz-Oracz skwitował: "A poza tym, to rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami".

Justyna Dobrosz-Oracz stwierdziła, że poseł przekroczył dotąd nieprzekraczalną granicę. Dziennikarka zapowiedziała też, że go pozwie. Berkowicz odpowiedział krótko, w sposób raczej niesugerujący wystąpienie u niego wyrzutów sumienia w związku z sytuacją: "Przekroczyłem nieprzekraczalną granice. Przepraszam wszystkie kurtyzany" (pisownia oryginalna).

Na tym się jednak nie skończyło. Berkowicz postanowił "zabłysnąć" raz jeszcze, publikując w czwartek rano (8 października) wpis, w którym tłumaczył: "Nie zwyzywałem tej pani. Nazwałem ją stosownie do wykonywanej profesji i charakteru warsztatu, który prezentuje".

Politycy komentują zachowanie Konrada Berkowicza

"Konfiarzom mało było ataku posła Mentzena na policjantki, to prostak Berkowicz wulgarnie atakuje dziennikarkę TVP. Chamstwo do kwadratu" – zauważył szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Czy żeby zapisać się do Nowej Nadziei, trzeba obrazić jakąś kobietę i ukraść patelnię?" – zastanawiała się wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak.

"Trzeba to chamstwo uczyć porządku" – stwierdził Bartosz Arłukowicz. "Berkowicz nie powinien nigdy być w Sejmie" – dodał były minister zdrowia.

"Berkowicz (nadworny Mentzena, który próbował ukraść patelnię w IKEI) zwyzywał dziennikarkę od 'kurtyzan', bo zadała mu niewygodne pytanie" – tak sprawę widzi Robert Biedroń. "Cham i prostak. Powinien wrócić po patelnię i puknąć się nią w głowę" – zasugerował europoseł.

"Berkowicz zachowuje się tak, jak partia prowadzi. Robi to, co Mentzen sam zaczął histerią o kobietach w armii i w policji" – tak do sprawy odniosła się współprzewodnicząca Razem Aleksandra Owca. Polityczka nazywa Konfederację "partią chłopaczków, którzy nie dorośli do normalnego społeczeństwa, która jednego dnia nie jest w stanie wytrzymać bez żałosnego popiskiwania ze strachu przed kobietami".

Dalsza część artykułu poniżej.

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Sławomir Mentzen nie stanął po stronie Konrada Berkowicza

"Konrad Berkowicz oczywiście przegiął, te słowa nigdy nie powinny paść" – napisał Sławomir Mentzen na X, wskazując jednocześnie, że: "Dobrosz-Oracz jest oczywiście obrzydliwą propagandystką, myślę o niej jak najgorzej, uważam, że szkodzi debacie publicznej i w żadnym wypadku nie powinna być brana poważnie".

Do skandalicznego zachowania posła Berkowicza doszło niedługo po tym, jak Sławomir Mentzen drwił w mediach społecznościowych z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. – Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – ironizował polityk na nagraniu, w którym znalazły się zdjęcia funkcjonariuszek.