Ogromny SUV 84 tys. zł taniej? Lexus pojechał po bandzie z wyprzedażą rocznika Materiały prasowe Lexus

Od zwrotnego LBX-a po 371-konny RX: wyprzedaż rocznika 2026 obejmuje cztery crossovery i SUV-y Lexusa, które odpowiadają na zupełnie różne potrzeby. Do wyboru są oszczędne hybrydy, napęd na cztery koła oraz odmiany plug-in. Sprawdzamy, co oferują poszczególne modele i w których wersjach rabaty są największe.

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LBX: miejski SUV premium od 129 900 zł

W zatłoczonym mieście liczą się zwrotność, ekonomia i wyposażenie, dlatego najmniejszy w zestawieniu LBX ma mocne argumenty. Mierzy 4,19 m długości, a jego pełny napęd hybrydowy rozwija 136 KM.

Według deklaracji producenta przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 9,2 sekundy, a średnie zużycie paliwa zaczyna się od 4,4 l/100 km. W podstawowej wersji otrzymujemy automat, dwustrefową klimatyzację, reflektory Full LED, aktywny tempomat i system Lexus Safety System+ 3.

LBX z 2026 roku produkcji startuje od 129 900 zł, co oznacza 26 500 zł korzyści względem ceny katalogowej. Klienci szukający bardziej zaawansowanego wyposażenia mogą rozważyć wariant Elegant z pakietem Tech za 149 300 zł – z korzyścią 36 100 zł. Najwyższa obniżka w gamie LBX sięga 38 600 zł.

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W salonach przewidziano także pule ostatnich egzemplarzy z napędem na cztery koła E-FOUR; ich dostępność i ceny wymagają indywidualnego potwierdzenia.

UX Final Edition: kompaktowy crossover z hybrydą piątej generacji

UX jest propozycją dla kierowców, którzy chcą nadal łatwo parkować w mieście, ale potrzebują nieco większego auta. Nadwozie ma około 4,5 m długości, a promień skrętu wynosi 5,2 m. Hybryda UX 300h rozwija 200 KM z napędem na przednie koła albo 203 KM w wersji E-FOUR. Osiągnięcie 100 km/h zajmuje odpowiednio 8,1 lub 7,9 sekundy, przy deklarowanym średnim spalaniu od 5 l/100 km.

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UX Final Edition kosztuje od 149 900 zł, czyli o 56 000 zł mniej od katalogowej ceny wersji Business z pakietem Tech. W cenie jest m.in. dostęp bezkluczykowy, podgrzewanie przednich foteli, ładowarka indukcyjna, czujniki parkowania i monitorowanie martwego pola.

Z kolei F SPORT Design z napędem E-FOUR wyceniono od 172 500 zł, z korzyścią 57 400 zł. Maksymalny upust – 64 300 zł – dotyczy odmiany F SPORT z pakietem Fuji. Final Edition oznacza końcową pulę obecnej odsłony UX, nie zapowiedź parametrów jej ewentualnego następcy.

NX Final Edition: rodzinny SUV, także jako plug-in

NX łączy przestronne wnętrze z wyborem dwóch rodzajów hybrydy. NX 350h ma 200 KM i zużywa średnio od 5,7 l/100 km, a NX 450h+ to hybryda plug-in o mocy 292 KM, zdolna – według Lexusa – pokonać do 93 km w trybie elektrycznym.

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Dla osób regularnie ładujących samochód w domu lub pracy może to oznaczać możliwość odbywania wielu codziennych przejazdów bez uruchamiania silnika spalinowego. Bagażnik ma 545 l pojemności.

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Promocyjną ofertę otwiera NX 350h Prestige z napędem na przód za 219 100 zł, o 45 800 zł taniej od ceny katalogowej. Na liście wyposażenia są m.in. 18-calowe felgi, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika i monitorowanie martwego pola, a czerwony lakier Radiant Red Metalik nie wymaga dopłaty.

Najwyższa korzyść, 68 200 zł, dotyczy NX 450h+ Omotenashi. Ta odmiana, oferowana od 304 700 zł, ma m.in. system audio Mark Levinson, kamerę 360 stopni i zaawansowane funkcje parkowania.

RX: największy wybór mocy i najwyższa korzyść

RX jest flagowym SUV-em Lexusa, przygotowanym przede wszystkim do dalekich podróży. Oferuje bagażnik o pojemności 612 l, a według danych marki każda wersja może holować przyczepę o masie do 2000 kg. Wybór obejmuje pełną hybrydę RX 350h, ładowaną z gniazdka RX 450h+ oraz sportowo zestrojoną RX 500h.

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RX 350h Prestige z napędem E-FOUR kosztuje w ofercie od 330 800 zł – o 69 100 zł mniej od ceny katalogowej tej wersji. RX 450h+ ma 292 KM i według producenta przejeżdża prawie 70 km na energii elektrycznej; kosztuje od 343 200 zł, zatem dopłata do wskazanej pełnej hybrydy wynosi 12 400 zł.

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Dla kierowców stawiających na osiągi przygotowano RX 500h: turbodoładowany układ hybrydowy o mocy 371 KM, napęd DIRECT4, skrętna tylna oś i sprint do 100 km/h w 6,2 sekundy. Topowy RX 500h F SPORT kosztuje od 401 900 zł, czyli o 84 000 zł mniej niż w cenniku.

Którego SUV-a wybrać i ile wynosi realna oszczędność?

LBX będzie naturalnym wyborem dla osób pokonujących codziennie krótsze trasy i szukających pierwszego samochodu premium. UX oferuje więcej mocy i możliwość wyboru E-FOUR, NX zyskuje przewagę przestrzenią oraz zasięgiem plug-in, a RX stawia na komfort podróży, wyposażenie i osiągi. Wybór między zwykłą hybrydą a plug-in warto oprzeć na tym, czy istnieje możliwość regularnego ładowania – sama wyższa moc nie przesądza jeszcze o kosztach użytkowania.

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Oprócz wyprzedażowych cen Lexus proponuje upusty w programie Lexus More: posiadacze Lexusa lub Toyoty mogą otrzymać dodatkowy rabat, a nowi uczestnicy Bon Premiowy 500 zł. W zależności od modelu możliwe są też rabaty przy zakupie oryginalnych kół zimowych – do 3000 zł dla LBX, 2000 zł dla UX oraz 5000 zł dla NX i RX. Ich warunki oraz możliwość łączenia z innymi promocjami należy ustalić w salonie.

Dla firm dostępny jest Najem KINTO One; w przypadku LBX raty zaczynają się od 690 zł netto miesięcznie, a osoby prywatne mogą skorzystać z Leasingu Konsumenckiego od 940 zł brutto.

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