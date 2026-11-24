Pierwsza jazda Skodą Epiq 55 i spore zaskoczenie. Po 500 km mam już wyrobione zdanie Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Nowa Skoda Epiq 55 to mały, miejski elektryk wyceniony na około 160 tys. zł. Przejechałem nią 500 kilometrów w mieście oraz na trasie i muszę wam powiedzieć jedno: Czesi są na dobrej drodze, żeby pomóc spopularyzować elektromobilnosć w Polsce, chcociaż parę rzeczy mogliby jeszcze zmienić.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Skoda Epiq to moje kolejne spotkanie z nowym samochodem elektrycznym czeskiej marki. Po jazdach wieloma Enyaqami, Elroqami wsiadłem do auta, które mierzy ledwie 4171 mm długości, 2000 mm szerokości, 1581 mm wysokości i ma masę około 1530 kg. Brzmi klaustrofobicznie, co? No nie do końca. Owszem, miejsca w środku jest mniej niż w Elroqu, ale nadal to pakowne auto.







1

2

3

4 Zobacz galerię

Poza tym ten nieduży, lekko podniesiony crossover nie próbuje udawać rasowej terenówki ani połykacza niemieckich autostrad. Ma być po prostu sprytnym autem do codziennego kręcenia się po mieście i nie tylko. Po kilkuset kilometrach za kółkiem wiem już dokładnie, co w tym projekcie zagrało na medal, a czego w nim brakuje.

REKLAMA

Nowy wygląd i klamki, za które chcę uściskać inżynierów

Zacznijmy od tego, jak nowa Skoda Epiq prezentuje się na ulicy. Nie ma tu żadnej kosmicznej rewolucji, przez którą ludzie łamaliby sobie karki na chodnikach, ale auto wygląda po prostu świeżo i nowocześnie, w końcu to Modern Solid.

Z przodu robotę robi podzielone oświetlenie: na górze mamy wąski pasek LED do jazdy dziennej, a właściwe światła mijania i drogowe powędrowały niżej. Z tyłu z kolei dostajemy świetne lampy LED przypominające kształtem literę "T" oraz dyskretny dyfuzor, który raczej pełni funkcję ozdobną. Z przodu duże wrażenie robią ogromne kurtyny powietrzne, które w przypadku mojego modelu idealnie kontrastowały z czarnym lakierem.

REKLAMA





1

2

3 Zobacz galerię

Ale wiecie, co ucieszyło mnie najbardziej, gdy pierwszy raz podszedłem do drzwi? Najzwyklejsze, klasyczne klamki. W czasach, kiedy niemal każdy producent aut na prąd na siłę wciska nam chowane, wysuwane albo dotykowe wynalazki Skoda mówi: "stop, nie kombinujemy". Łapiesz za klamkę, ciągniesz i wsiadasz. Da się? Da się!

Wnętrze Skody Epiq, ekrany i wykończenie

Wsiadamy do środka i tu od razu czuć powiew świeżości. Skoda Epiq ma przyjazne i ergonomiczne wnętrze znane z innych modeli marki. Główne skrzypce gra tu ekran multimediów ze sprawnie działającym i intuicyjnym interfejsem. Dobrze jednak, że Skoda nie zapomina o purystach i nie likwiduje fizycznych przycisków oraz pokręteł!

REKLAMA

Pod środkowymi nawiewami zostawiono rząd normalnych klawiszy ze skrótami do najważniejszych funkcji, w tym do klimatyzacji, ogrzewania szyby czy szybkiej zmiany trybów jazdy (wystarczy kliknąć kilka razy). Na kierownicy też mamy tradycyjne przyciski i pokrętła. To jest moim zdaniem quiet luxury.

Przed samym kierowcą mamy z kolei mały ekranik wirtualnych zegarów. Wyświetlacza head-up (HUD) na szybie tu nie uświadczycie, ale ten mały ekran można fajnie podzielić na dwie lub trzy sekcje – wrzucicie tam nawigację, statystyki zużycia prądu czy działanie systemów, a prędkość i tryb jazdy są widoczne zawsze.

To, co wymaga poprawy, to bezprzewodowy Android Auto, bo miałem dwie sytuacje, gdy sam się rozłączył. Trwało to dosłownie kilka sekund i możliwe, że palce maczał przy tym sam Google, bo wrzucił tuż przed moimi jazdami Epiqiem aktualizację systemu, ale no zdarzyło się to i muszę to odnotować.

Praktyczność i "Simply Clever", ale ładowarka do telefonu jest nie na mój cegłofon

Mój testowy egzemplarz nie był "wypasioną" wersją z cennika, bo miał ręcznie regulowane fotele i tylną klapę bagażnika, którą trzeba podnosić siłą własnych mięśni (trochę już od tego odwykłem w nowych elektrykach, ale bez przesady, korona mi z głowy nie spadła).

REKLAMA

Mimo bazowego charakteru, materiały i spasowanie wnętrza są naprawdę porządne, a całość podkręca przyjemne oświetlenie ambientowe.

Na tunelu środkowym znajdziemy uchwyty na kubki, dwa porty USB-C, głęboki (choć dość wąski) schowek w podłokietniku oraz świetną półkę pod konsolą, na którą spokojnie wejdzie duże pudełko chusteczek albo damska torebka, która wreszcie nie musi latać po fotelu pasażera na każdym zakręcie.

Jest też ładowarka indukcyjna na jeden telefon, ale nie na mój, bo jest za duży. Ale przyzwyczaiłem się, bo mam z nim problem w wielu markach, więc Skoda nie wyróżnia się na ich tle.

REKLAMA

:

Za to rozwiązania "Simply Clever" to wciąż klasa sama dla siebie. Pod maską nie ma niestety przedniego bagażnika (frunka) na kable, bo całą przestrzeń zajmuje tam silnik elektryczny i osprzęt od klimatyzacji. Ale kiedy otworzycie klapę, żeby dolać płynu do spryskiwaczy, powita was kultowa niebieska nakrętka, która po otwarciu zamienia się w szeroki, gumowy lejek. Nic się nie rozlewa po kablach.

W drzwiach kierowcy siedzi ukryta parasolka, w schowku przed pasażerem uchwyt na długopis, między uchwytami na kubki schowek na kartę, a w bagażniku specjalne kuwety i przegrody (u mnie leżała tam gaśnica).

REKLAMA

Jak wypada sama przestronność i bagażnik Skody Epiq? Kufer nie bije rekordów pojemności, ale dzięki podwójnej podłodze (gdzie można upchnąć kable i mniej potrzebne szpargały) spokojnie łyknie duże codzienne zakupy czy walizki na weekendowy wypad.

Podobnie jest w drugim rzędzie siedzeń. Mam 184 cm wzrostu, kiedy ustawiłem fotel "pod siebie" i usiadłem za sobą to było OK. Nie powiem, żebym miał tam spore przestrzenie, ale miejsca było tyle, że mógłbym tam swobodnie przesiedzieć te 200-300 km.

Jeśli ktoś ma dzieci, to z tyłu bez problemu zamontujecie dwa foteliki na ISOFIX (trzeci ISOFIX jest na przednim fotelu pasażera – super sprawa!), ale o posadzeniu kogoś na środkowym miejscu tylnej kanapy radzę zapomnieć. Jest tam po prostu za wąsko na komfortową podróż.

REKLAMA

Jak jeździ Skoda Epiq 55? Zużycie energii oraz ładowanie

W ruchu miejskim ten samochód czuje się jak ryba w wodzie. Wyższa pozycja za kierownicą daje świetny przegląd sytuacji na drodze, a dzięki kompaktowym wymiarom Skoda Epiq wciska się w każdą lukę parkingową pod marketem. No i ta bateria w podłodze robi robotę, bo dzięki niskiemu środkowi ciężkości samochód prowadzi się wyśmienicie.

Zawieszenie pracuje sprężyście i pewnie, a gdy wyjedziecie na drogę ekspresową, auto nie myszkuje i nie męczy hałasem, choć oczywiście wielkim krążownikiem szos nie jest i nigdy nie miało być.

REKLAMA

Najważniejsze pytanie przy każdym elektryku brzmi jednak: ile to pali? A właściwie – jakie jest zużycie energii Skody Epiq 55? Wersja z liczbą "55" w nazwie kryje w akumulator o pojemności 55 kWh brutto (52 kWh netto). W praktyce przydałoby się te 10 kWh więcej, ale to już bardziej moja sfera życzeń niż realny brak.

Podczas mojego testu aura za oknem była już mocno jesienna i chłodna, co jak wiadomo, elektrykom nie sprzyja. Mimo to wyniki okazały się całkiem rozsądne:

Zużycie energii w mieście: około 15–16 kWh/100 km (co przekłada się na ponad 300 km realnego zasięgu bez żadnego stresu), Zużycie energii w trasie: około 20–22 kWh/100 km (wiosną i latem bez problemu urwiecie z tego jeszcze ze 2-3 kilowatogodziny).

REKLAMA

Kiedy w końcu będziecie musieli zjechać na słupek, z pomocą przychodzi fabryczna nawigacja, która całkiem sprawnie wyszukuje ładowarki i parkingi w okolicy. Tutaj dochodzimy jednak do łyżki dziegciu, czyli tempa uzupełniania energii. Z domowego gniazdka lub miejskiego słupka AC ładujemy się standardową mocą 11 kW.

Natomiast na szybkich ładowarkach DC maksymalna moc ładowania to katalogowo tylko 105 kW. W dzisiejszych realiach to wynik co najwyżej przeciętny. Ale nie oszukujmy się, Epiq raczej jest do miasta, gdzie ładujemy się w domu, pod pracą lub podczas zakupów. Jasne, trasa tym autem też będzie przyjemna, ale postoje będą po prostu dłuższe.

REKLAMA

Cena Skody Epiq 55

Czas na podsumowanie i zajrzenie do portfela. Testowana przeze mnie Skoda Epiq 55 kosztuje około 160 tys. zł (zanim zaczniecie negocjować rabaty u dealera, a o te dziś w salonach nietrudno). Czy to dużo? Za 160 tysięcy złotych wymagania klienta robią się już całkiem poważne.

Z jednej strony dostajemy samochód, który ma swoje za uszami i można byłoby w nim coś poprawić, ale to wciąż piekielnie przemyślana, dobrze wyciszona i przyjemna w obyciu Skoda.

Z normalnymi klamkami, fizycznymi przyciskami, masą praktycznych schowków, sensownym zużyciem prądu w mieście i systemami bezpieczeństwa, które nie doprowadzają do szału.

REKLAMA