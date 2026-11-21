Spotkanie Xi Jinpinga, Trumpa i Putina okiem Jacka Pałasińskiego. "Mamy się czego obawiać" fot. naTemat

Czy o przyszłości Ukrainy, Polski i całej Europy znów zdecydują wielkie mocarstwa, nie pytając zainteresowanych o zdanie? Jacek Pałasiński w swoim najnowszym komentarzu analizuje spotkanie Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga w chińskim Shenzhen. Jego wnioski są niepokojące. Za pokazem dyplomatycznej potęgi kryje się bowiem wizja świata, w którym silniejsi dyktują warunki słabszym.

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Jałta dla Polaków pozostaje symbolem zdrady i oddania Europy Środkowo-Wschodniej pod sowiecką dominację. Osiemdziesiąt lat później, zdaniem Jacka Pałasińskiego, historia może zatoczyć niebezpieczne koło. W Shenzhen trzej przywódcy rozmawiali o nowym porządku światowym. Bez Ukrainy i bez Europy, choć to właśnie ich bezpieczeństwo znalazło się w centrum geopolitycznej rozgrywki.

Putin dostał to, czego chciał. Nawet bez porozumienia

Spotkanie nie przyniosło przełomu w sprawie Ukrainy ani konkretnych uzgodnień dotyczących broni nuklearnej. Mimo to Kreml miał powody do zadowolenia.

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Putin został potraktowany jak równorzędny partner dwóch największych światowych potęg. Rosyjska propaganda zachwycała się nawet tym, że zajął honorowe miejsce po prawej stronie Xi Jinpinga, podczas gdy Trump siedział po lewej.

– W świat poszedł jasny sygnał: to my decydujemy o losach świata, a inni, a zwłaszcza demokratyczna Europa, niech nie podskakują – komentuje Pałasiński.

Jego zdaniem Xi Jinping umocnił wizerunek globalnego mediatora, Putin odzyskał prestiż, a Trump próbował przekonać Amerykanów, że wciąż rozdaje karty na światowej scenie.

Trump nazywa Putina przyjacielem. Europa ma powody do niepokoju

Szczególnie mocno Pałasiński krytykuje zachowanie amerykańskiego prezydenta. Trump demonstracyjnie okazywał Putinowi sympatię, nazywając go "przyjacielem".

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Na te słowa zareagował Donald Tusk: "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi". Radosław Sikorski postawił natomiast pytanie, które w kontekście bezpieczeństwa Polski brzmi wyjątkowo groźnie: jeśli Trump będzie musiał wybierać między swoimi przyjaciółmi, którego z nich poprze?

Według Pałasińskiego problem jest znacznie poważniejszy niż dyplomatyczne gesty. Trump nadal przedstawia rosyjską agresję jako konflikt dwóch stron, a nie wojnę rozpoczętą przez Moskwę. To podejście, zdaniem komentatora, wzmacnia pozycję Putina kosztem Ukrainy.

Najbardziej alarmujący fragment komentarza dotyczy rosyjskich warunków stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa.

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Pałasiński przytacza doniesienia zachodnich mediów o żądaniach przedstawianych przez Moskwę podczas negocjacji. Wśród nich znalazły się: rezygnacja z rozszerzania NATO, wykluczenie członkostwa Ukrainy w Sojuszu, uznanie rosyjskich zdobyczy terytorialnych, a przede wszystkim powrót NATO do granic z 1997 roku.

Oznaczałoby to zakwestionowanie fundamentów bezpieczeństwa Polski i innych państw, które przystąpiły do Sojuszu po zakończeniu zimnej wojny.

Rosja miałaby również domagać się ograniczenia obecności wojskowej NATO w Europie Wschodniej i podziału kontynentu na amerykańską oraz rosyjską strefę wpływów.

To właśnie przed takim scenariuszem ostrzega Pałasiński. Pokój proponowany przez Kreml mógłby oznaczać dla naszego regionu utratę prawa do samodzielnego decydowania o własnym bezpieczeństwie.

Czy nowa Jałta naprawdę się udała?

Paradoksalnie komentator dostrzega także powód do ostrożnego optymizmu. Mimo wielkiego politycznego spektaklu nie ogłoszono porozumienia, które realizowałoby rosyjskie żądania. Xi Jinping wezwał ponadto do zapobiegania wojnie nuklearnej.

Pałasiński nie ukrywa jednak, że stawka pozostaje ogromna. Chodzi nie tylko o przyszłość Ukrainy, lecz także o to, czy Europa zachowa podmiotowość wobec ambicji największych mocarstw.

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– To ja nie sądzę, żebym był odosobniony w pragnieniu tkwienia w tym pięknym, unijnoeuropejskim chaosie, a za stabilizację po rosyjsku gorąco dziękuję – podsumowuje.

Czy Trump rzeczywiście jest gotów zaakceptować rosyjską wizję Europy? Co Putin próbuje ugrać za kulisami i dlaczego zachowanie Chin może mieć kluczowe znaczenie dla Ukrainy?